Mluvčí Eurotelu odpovídal na otázky čtenářů

Včera na stránkách Mobil.cz proběhl on-line chat s tiskovým mluvčím Eurotelu. Po předchozích zkušenostech z chatů s mluvčími RadioMobilu a Českého Telecomu jsme předem vymezili tři okruhy otázek - nové tarify, nové logo a SMS chat.Nejvíce dotazů směřovalo pochopitelně k novým tarifům, ale svůj díl pozornosti sklidilo i nové logo. Podívejte se například, jak mluvčí reagoval na otázku týkající se ceny nového loga.

Ultimated Hacker se ptá: Dobrý den! Já bych se chtěl p.K. zeptat, co si myslí o novém tarifu RELAX PLUS. Podle mě tento tarif nemá smysl - já a většina z nás, co jsme ho měli, jsme okamžitě přešli na nový RELAX. Je pravda, ze tam je volání ve špičce do ET levnější, na druhou stranu je o hodně dražší volání do pevné sítě. Proč jste tam nedali více nových minut, příp. pro koho je teda nový RELAX PLUS určen??? (18:01)

Jan Kučmáš odpovídá: Relax Plus je určen pro začínající uživatele mobilních telefonů či uživatele, kteří nepotřebují příliš volat. Jeho výhoda ve srovnání s Relaxem je, že nabízí nižší cenu za volání v rámci sítě Eurotelu (ve špičce).

Některé ceny za volání do zahraničí se změnily. Každá cena je věc poptávky a nabídky a z tohoto pohledu naše ceny za klasické volání do zahraničí našim zákazníkům vyhovují (ve srovnání s cenami konkurence a podle našich průzkumů). Možná důvodem také je, že více než polovina hovorů do zahraničí je realizována pomocí služby NetCall.Každá konkurence je pravá, pokud se pohybujeme na volném trhu. Samozřejmě Oskar konkurenci zostřil, ale je větším konkurentem RadioMobilu než naším, protože naší hlavní hodnotou je kvalita. Takže naše rozhodnutí o změně loga a nových tarifech vychází z celkové situace na trhu a připravovala se více než rok.Kterou inovativní politiku máte na mysli?Jsme rádi, že jste spokojen s používáním NetCall. U roamingových cen je problém, že většina z toho, co platíte, jde zahraničnímu operátorovi, kterého jste využil, a nám nezbývá mnoho prostoru pro vyjednávání o ceně.Bohužel si nemůžeme dovolit nabízet naše služby zadarmo. Musíme počítat s náklady. Celkově nové tarify a přesun volných minut a SMS umožňuje zákazníkům ušetřit hodně peněz. Zároveň jsme v každém tarifu nabídli volné SMS a jejich množství naprosté většině uživatelů stačí. Jinými slovy, při stavbě tarifů jsme museli vyhovět většině a pokud někomu záleží např. na hodně levných SMS zprávách, může využít tarif Go Fun.Omlouvám se Vám, operátoři samozřejmě jsou informováni o cenách a možná jeden z nich přehlédl změnu této ceny. Chyba lidského faktoru se bohužel nedá vyloučit. Na systémy pro informovanost vlastních zaměstnanců vynakládáme hodně prostředků, nicméně nemohou být nekonečné, jinak bychom museli zdražit naše služby.Bohužel o připravovaných novinkách nemůžeme předem informovat. Na to je trh mobilních telefonů příliš konkurenční.OK, omluva přijata :-)Pokud přesměrujete hovor, tak platíte tu část nákladů, která jde z vašeho čísla na vámi vybrané číslo. Pokud bychom umožnili přesměrování do zahraničí, hodně uživatelů by se divilo, proč musí platit takové částky, když mobilní telefon nepoužívali. Ne každý uživatel totiž dnes zná všechny detaily týkající se provozu mobilních telefonů.Samozřejmě, trumfy si schováváme v rukávu, nicméně v letošním roce se chceme hodně soustředit na tzv. služby s přidanou hodnotou, jako byl např. SMS Chat či jako bude hra Milionář na mobilu.Jde hlavně o kvalitu, robustnost a spolehlivost sítě. A samozřejmě tvrdíme, že poskytujeme kvalitnější služby než konkurence.Ne, takový zákaz pro zaměstnance není. Pokud vám neodpověděli na váš dotaz, omlouváme se, prosím pošlete nám ho na mail press@eurotel.cz. Máte moje slovo, že vám odpovíme.Práce tiskového mluvčího do mého života přinesla spoustu nového a zajímavého. Jsem ale stále schopen odlišovat práci od ostatního života.Omlouváme se, ale Váš dotaz neodpovídá tématům dnešního chatu.Toto bohužel z hlavy nevím, prosím pošlete mi svůj dotaz na e-mail na press@eurotel.cz.Nemohu to potvrdit ani vyvrátit, nicméně naše myšlenka SMS chatu je starší než Nokia 3310, která byla na trh uvedena v září loňského roku.Přesné náklady Vám nemohu říci, nicméně museli jsme ušetřit na jiných marketingových nákladech, protože rozpočet na změnu loga se kryl z běžného marketingového rozpočtu, který se letos změnil jen o inflaci.Litujeme, ale Váš dotaz neodpovídá tématům dnešního chatu.Možná jste měl starý ceník. Změna čísla stojí skutečně 1000 Kč.Musím znovu odpovědět, že volba ceny je na volném trhu věcí poptávky a nabídky.Díky, budu se těšit.Zrušili jsme doplňkový tarif Týden, což se u tarifu Start/Týden projevilo zvýšením ceny. Tento tarif jsme nahradili programem Optimum. V ostatních tarifech jsme tuto cenu snížili a obecně jsme téměř všude přidali volné minuty, které zákazník může využít podle svého uvážení. Zákazníky, kteří jsou věrni Eurotelu, zvýhodňujeme novou službou Tandem, která nabízí 25% slevu.Na zhodnocení úspěšnosti nového loga je příliš brzy, domnívám se však, že nové logo lépe vystihuje současný Eurotel.Omlouvám se, zřejmě jsme se poněkud zamotali do pojmů a cen Změna čísla a Číslo na přání. Nevím nazpaměť podrobnosti o těchto službách, prosím kontaktujte mě na e-mailu press@eurotel.cz.Omlouváme se, ale Váš dotaz napatří mezi témata dnešního chatu. Kontaktuje prosím pana Kučmáše prostřednictvím mailové adresy press@eurotel.cz. Odpoví Vám.Pokud myslíte hromadné odesílání stovek zpráv z jedné e-mailové nebo IP adresy, tak je to ochrana zákazníků před spamingem a před zneužíváním této služby (která je zdarma) ke komerčním účelům. Pokud mluvíte o jiném případu, prosím upřesněte svůj dotaz.SuperSound není jen EFR. SuperSound je naše značka pro kvalitu sítě, která kromě EFR zahrnuje kapacitu (počet dostupných kanálů), pokrytí a spolehlivost. My jsme nejvíce v této zemi investovali do GSM sítě (28 miliard Kč - o cca pět miliard více než druhý operátor) a to se samozřejmě projevuje na kvalitě sítě.Redakce: Omlouváme se, ale Váš dotaz nepatří mezi témata dnešného chatu.Děkuji za uznání.Není zbytečná. Vzpomeňte si, jak vypadal trh mobilních telefonů před pěti lety a jak vypadá dnes, navíc do budoucna nechceme být jen telekomunikační společností, ale obecně komunikační společností, která vám umožní dostávat poslední zprávy, hrát hry, spravovat bankovní účet, dívat se na televizi. To malé "t" v logu je opravdu důležité.Pokuste se prosím svoji otázku upřesnit. Nějak jí nerozumím.Převod minut platí pro všechny smluvní zákazníky bez ohledu na to, jestli máte nový nebo starý tarif. Jestli vám špatně odpověděl operátor infolinky, omlouváme se.Omlouvám se, to je chyba, která vznikla při snaze zjednodušit definici SuperSound.