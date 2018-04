Mlátička na kabely se jmenuje Bluetooth

Zároveň s postupným zaváděním rubriky Bezdrátové telefony, která se setkala s mimořádně příznivým ohlasem, jsme se rozhodli zapátrat po bezdrátových řešeních datové komunikace uvnitř firmy nebo domácnosti. Vzhledem k technologii DECT jsem totiž měl dojem, že by nemuselo být nezajímavé mít jako DECT přístroj PCMCIA nebo PCI kartu pro modem, která by zprostředkovávala datové a faxové přenosy odkudkoliv z kanceláře bez nutnosti tahat kabeláže.

Pravda, několik takových karet jsem našel, ale šlo spíše o výjimky. Nakonec mi samy velké firmy řekly, proč se DECT PCMCIA nebo PCI karty nedělají. Protože Bluetooth.

Co s tím Modrý zub má do činění? Mnoho - Bluetooth je totiž konsorcium (přesněji zájmová skupina), jež definuje standard pro krátkovzdálenostní bezdrátovou komunikaci mezi jednotlivými zařízeními, tedy přesně pro ten účel, pro který jsem si chtěl vystačit s DECTem.

Co to v praxi znamená? Pokud budete mít Bluetooth kompatibilní zařízení, odprostíte se od kabelů. Bluetooth kompatibilní počítač se domluví s modemem podporujícím Bluetooth komunikaci přes radiové spojení. Jediný kabel musí jít z modemu do telefonní sítě. Stejně tak monitor, tiskárna, mobilní telefon - na co si jen vzpomenete.

Podpora Bluetooth může jít ještě dále. Nemá váš notebook ovladač tiskárny? Ten přeci správce sítě uložil v RAM tiskárny (4MB RAM dnes moc nestojí) - přes radiové spojení si jej notebook nainstaluje a zprovozní. Hlavně žádné šachování s kabely - pryč s kabely a dráty.

Pravda, toto je zatím hudba rok vzdálené budoucnosti - Bluetooth je nyní ve stádiu faktické aplikace do výrobního procesu a očekává se, že teprve vánoce 1999 budou bombastickým nástupu Bluetoothu do praktického života nás všech.

O praktičnosti Bluetoothu čtenáře Mobil serveru asi nemusím dlouho přesvědčovat v okamžiku, kdy připomenu, že hlavní podmínkou při jeho definici byla cenová dostupnost. Kromě nízké ceny byly brány v potaz tyto aspekty:

schopnost datových a hlasových přenosů

globální použitelnost provozem na nelicencované radiové frekvenci

schopnost rychle sestavit i krátké spojení

necitlivost na interference ze sousedních radiových kanálů - nutná to podmínka provozu na nelicencovaných pásmech

co nejméně prostorových nároků a minimální proudový odběr

otevřený standard Jaké jsou tedy technologické charakteristiky Bluetooth?

Provoz na volném pásmu 2,45GHz, dosah cca. 10-15 metrů

Přenosová rychlost 712 Kbps, s výhledem zvýšení na 2Mbps v příštím roce.

Tři hlasové kanály

Rychlé střídání frekvencí při zarušení, interferencích

Adaptabilita výstupního vysílacího výkonu pro šetření energie (0,3mAh ve stand-by až 30 mAh v provozním režimu)

Malá délka packetu snižuje náchylnost rychlosti přenosu na rušení