Mladík posílal SMSky ve spánku

Nová úchylka se projevila u třiadvacetiletého mladíka z velšského Swansea. Ve spánku bezděčně psal a odesílal textové zprávy. První "spací" zprávu poslal své matce před rokem a půl ve dvě ráno. Psal v ní: "Pomoz mi, mám problémy, někdo mě honí." Matka mu neprodleně zavolala, aby zjistila, že do té chvíle spal jako špalek. A následovaly další případy. Richard Griffiths zvládá během snění odeslat několik textovek. Řada z nich popisuje obsahy jeho snů. "Píšu zprávy tak často, že to dělám úplně automaticky," přiznal Griffiths deníku The Sun. "Ještě jsem o tom neslyšel, ale je to zcela pravděpodobné - a možná příznak moderní doby," okomentoval případ expert na spánek Chris Idzikowski.