Mládí vpřed - Jak volat nejlevněji na střední škole?

Čtyři pětiny teenagerů mají ve věku šestnácti let mobilní telefon. Zlomovým obdobím je přitom věk deseti let, kdy jich má mobil jen třetina. V tomto věku totiž děti po mobilu začínají nejvíce toužit, což pravděpodobně ovlivňuje i skutečnost, že v jejich okolí přibývá těch, kteří se již mobilem pochlubit mohou. Vyplývá do z průzkumu agentury NFO AISA.

V drtivé většině – 92 procent – používají předplacené karty. Twist kartu od T-Mobile má 45 procent dětí, Go karty Eurotelu 43 procenta a Oskarta se zabydlela v telefonech zbývajících 12 procent. Více než jednu SIM kartu mají přitom děti jen výjimečně – méně než dvě procenta.

Teenageři především přijímají hovory a posílají textové zprávy. Volání je u nich až tou třetí aktivitou, kterou s mobilem provádějí. V posílání SMS je česká mládež sedmá na světě, stejně jako je pátá v procentuálním výdaji na provoz mobilu. Mládežníci do mobilu měsíčně investují necelých dvacet procent svých příjmů.

Karty u mladých vedou a líbí se i rodičům

Předplacené karty mají výhodu pro rodiče, kteří mají kontrolu nad telefonováním svých ratolestí. Dobíjení mohou řídit regulací kapesného, nehledě na to, že z kreditu se stává oblíbený motivační prostředek.

Operátoři mají speciální programy i u předplacenek, a tak je třeba vybrat, co je pro vás nebo pro vaše dítě nejlepší model. Obecně se dá říci, že velmi často rozhoduje cena textových zpráv, kterých jsou teenageři schopni poslat až tři stovky měsíčně.

Ceny u předplacených karet se nijak zvlášť nemění, přibývají spíše specializované předplacené programy a nebo balíčky. Takovou novinkou je Super Oskarta, kterou začne ještě v listopadu nabízet Oskar. Tlak blížící se přenositelnosti je znát už jen na tom, že i u Super Oskarty je, stejně jako u Oskarových tarifů, volání do všech sítí stejně drahé.

T-M Standard Twist T-M Twist Extra T-M Twist SMS Oskarta Super Oskarta ET GO

ET Special GO ET GO Fun ET GO Quatro Měsíční paušál 0 69 0 0 0 0 0 0 0 Oskar špička / mimo špičku 7,90 / 7,90 6,50 / 6,50 7,50 / 7,50 3,57 / 3,57 7,14 7,50 / 5 5,50 / 5,50 7,50

/7,50 11,10 / 9 T-Mobile špička / mimo špičku 5,70 / 3,40 4,50 / 3 7,50 / 7,50 7,14 / 7,14 7,14 / 7,14 7,50 / 5 5,50 / 5,50 7,50 / 7,50 11,10 / 9 Eurotel špička / mimo špičku 7,90 / 7,90 6,50 / 6,50 7,50 / 7,50 7,14 / 7,14 7,14 / 7,14 7,50 / 5 5,50 / 5,50 7,50 / 7,50 7,80 / 3 Pevné sítě špička / mimo špičku 7,90 / 7,90 4,50 / 3 7,50 / 7,50 7,14 / 7,14 7,14 / 7,14 7,50 / 5,10 5,50 / 5,50 7,50 / 7,50 11,10 / 3 SMS 3,40 2 2 2,38 2,38 3,70 3,30 2 3,70

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH. /

* Ceny jsou ve formátu první minuta/další minuty

Všichni tři operátoři nabízejí ale i balíčky pro levnější volání mezi blízkými. Využít můžete další SIM karty, které dostanete ke svému paušálu, a ty dát dětem. Případně si aktivovat služby, které zvýhodňují volání na vybraná čísla. - více zde...

Telefon pro teenagera není jen tak

Operátorské předplacené sady pokrývají poptávku od nejjednodušších po dražší telefony. Dospívajícího puberťáka však asi neodbydete Sagemem myX-1 za tisícovku. Spíš připravte peněženku na vyšší výdaj za Nokii nebo Siemens. Tyto dvě značky čeští teenageři využívají nejčastěji. - více zde...

Oskar má v nejnižší nabídce Nokii 3120 za 2977 korun a Siemens AX75 za 2277. U T-Mobile dáte za 3120 také 2999. K ní můžete třeba přibrat i véčko od Siemensu CF 62 za 2499 korun. Eurotel vsadil na Nokii 2600 za 2495 a Siemens A75 za 2295.



Nokia 3120, Siemens CX65, Nokia 2600, Siemens AX75

Levnější volání pro maturanty

Deváté třídy přinesly kromě jiného i více než plnoleté maturanty. Po osmnáctém roce si mohou studenti středních škol aktivovat i tarify pro studenty. Mladší osmnácti let mohou ale smlouvu uzavřít v zastoupení rodičů. Studentské tarify nabízí T-Mobile a Eurotel. Oskar svou studenskou nabídku Volej kolej už ze své nabídky vyřadil, ale studenti využívají často tarif Odepiš.

T-Mobile si dlouho držel pozici nejvýhodnějšího studentského volání. Výhodami jej předběhl Eurotel až na začátku letošního školního roku. Tarif Student začal operátor nabízet v loňském roce a setkal se celkem s úspěchem. Eurotel kontroval nejprve v únoru tarifem Eurotel Praktik, aby jej po půl roce změnil na studentský Eurotel Pohoda.

Učebnicový příklad

Náš příkladový student Jarda provolá měsíčně šedesát minut, a z toho dvacet jde do cizí sítě. K tomu ale pošle sto padesát textových zpráv s tím, že polovina jich je do vlastní sítě. Kolik zaplatí za měsíc s jednotlivými tarify?

Eurotel Pohoda Oskar Odepiš T-Mobile Student měsíční paušál 178,50 11,90 226 volné minuty 40 40 50 volné SMS 100 0 30* volání do vlastní sítě

špička / mimo špičku 4,16 / 4,16 7,14 4,17 / 2,26 volání do cizí sítě

špička / mimo špičku 5,95 / 5,95 11,90 5,36 / 5,36 volání na pevnou linku

špička / mimo špičku 5,95 / 5,95 11,90 4,17 / 2,26 SMS 1,43 0,41**/1,79 1,19 průměrná měsíční útrata 333,20 414,90 409,50 ceny jsou uvedena včetně 19 % DPH / * SMS platí v rámci sítě T-Mobile /

** SMS do vlastní sítě

Výsledné měsíční platby, které by opustily Jardův účet se liší a v tomto případě vyhrává Eurotel Pohoda. K výhře mu jednoznačně dopomohla dávka stovky textovek. U tarifu Odepiš je vidět, že pro to, abyste mohli s tímto tarifem volat opravdu levněji, musíte se mu dokonale přizpůsobit.

V souboji Pohoda versus Student tak zaujme především stovka volných SMS u Eurotelu. Pro ty, co častěji volají, je zase mírně výhodnější Student od T-Mobile. Pro studenty je ale vhodný i opomíjený a ne zrovna masově inzerovaný tarif od Oskara – Odepiš, který je lákavý především svým dvanáctikorunovým paušálem a čtyřiceti volnými minutami. Na volání sice moc není, ale jestliže bydlíte na koleji bez internetu a s převládajícím Oskarem, tak se Odepiš vyplatí.

I ke studentským tarifům se v rámci konkurenčního boje začaly nabízet telefony. U T-Mobile se běžně k tarifu nenabízí, ale jestliže si Studenta aktivujete přes internetový obchod operátora, získáte LG B2050 za 1499 korun.

Když si do konce roku aktivujete T-Mobile Student, tak získáte bonus v podobě tří set minut zadarmo. Promo akce Eurotelu, ve které po dobu šesti měsíců nabízel k tarifu Pohoda stovku volných textových zpráv měsíčně, skončila v říjnu. - více zde...