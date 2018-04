Mladí spí s telefony a dávají jim jména

Zatímco uživatelé smarthphonů mají největší strach z bezpečnosti svých dat v moderních mobilech, psychologové bijí na poplach kvůli něčemu úplně jinému: stále větší závislosti mladých na mobilních telefonech. Mladí dávají jednoznačnou přednost virtuálním kontaktům před těmi reálnými.

"Když se díváme na lidi, kteří mají svůj první smartphone, můžeme pozorovat velmi rychlou proměnu lidí, které jejich telefon v podstatě nezajímal, v ty, kteří svůj telefon pojmenovávají, kupují mu doplňky a nevystrčí bez něj nos," říká Lisa Merloová, ředitelka psychoterapeutického tréninku z Univerzity Florida.

Smartphony u mladých už téměř nahradily různá zařízení jako iPody, fotoaparáty, kamery, ale i diáře nebo papírové mapy. Telefon mladí neodkládají ani v noci. Z nočních stolků se přístroj přestěhoval přímo do postele, kde často zůstane poté, co teenager usne během poslechu hudby nebo textování s kamarády.

Výzkum provedla Michelle Hackmanová ve státě New York. Respondenty byli náctiletí studenti, kteří vlastní smartphony. Podle Hackmanové jich je mezi všemi americkými studenty naprostá většina. Z výzkumu vyplynulo mimo jiné i to, že průměrný student utratí měsíčně 107 dolarů za data, to znamená přes 1 800 korun, tedy více, než v americe platí průměrná domácnost měsíčně za elektřinu.