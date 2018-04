Mladí upřednostňují smartphony před auty, ukázala americká studie

Studie, kterou pro Zipcar v prosinci minulého roku prováděla společnost KRC Research, ukázala, že automobil už není pro současnou mladou generaci nutně symbolem svobody a volnosti, jako tomu bývalo u generací předchozích.

Téměř dvě třetiny z 1 015 amerických respondentů v průzkumu uvedly, že větší dopad na jejich každodenní činnost by pro ně měla ztráta smartphonu (30 procent), nebo počítače (35 procent), než kdyby přišli o osobní automobil (28 procent). Čtvrtina respondentů ve věku 18 - 34 let uvádí, že používá různé mobilní aplikace (například aplikace MHD) k tomu, aby snížili nutnost jezdit autem. U skupiny nad 45 let podobně činí jen 12 procent dotazovaných.

Kromě toho, že mladí dopravní návyky konzultují a upravují díky mobilním aplikacím, snaží se zbytečným cestám předcházet. Celkem 73 procent respondentů z mladé generace uvedlo, že raději nakupují on-line, než aby se vydávali do obchodu sami. A 47 procent dotazovaných občas raději s přáteli komunikuje elektronicky namísto toho, aby za nimi zajeli na návštěvu.

Studie také zjistila, že snaha snížit používání automobilu na minimum má i daleko pragmatičtější základy. Mladým u aut přijdou příliš vysoké nejen pořizovací náklady, ale i provoz. Mnozí se také více zajímají o svůj vliv na životní prostředí a automobil zavrhují jako neekologický dopravní prostředek.

Pro půjčovnu Zipcar nejsou výsledky studie negativní, naopak. Půjčovna se totiž specializuje na krátkodobé pronájmy aut a jejich takzvané sdílení. Zákazník si tak může vybrat libovolný vůz, který vyhovuje jeho potřebám, třeba jen na hodinu. Zipcar se svým programem snaží zpřístupnit automobil právě těm, kterým přijde zbytečně drahý. Zipcar je průkopníkem v oblasti osobní dopravy takzvaně na vyžádání.

Studie tak naopak podle závěrů Zipcaru ukázala, že zvýšení dostupnosti jeho služeb je pro mladou generaci velice žádoucí. Průzkum sice probíhal na americkém trhu, ale Zipcar naznačuje, že obdobné závěry mohou platit i v dalších zemích, kde působí, tedy v Kanadě, Británii, Španělsku a Rakousku.

Navíc studie s obdobnými závěry není zdaleka jediná. Podobný průzkum si nechala půjčovna zpracovat už v roce 2010 a od té doby se zjištěné trendy jen prohloubily. V minulém roce prováděla podobný průzkum i Univerzita v Michiganu a závěry byly obdobné. Automobily dnes kupují především lidé ve středním věku, mladá generace o ně ztrácí zájem.