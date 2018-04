Mladí Američané se baví rozesíláním vlastních „nahatých“ záběrů

Nedávný průzkum ukázal, že pětina teenagerů a třetina mladých lidí do 26 let odeslala nebo zveřejnila záběry, na nichž jsou úplně nebo zčásti nazí. Častěji se takto prezentují ženy a dívky než mladí muži a chlapci, vyplynulo z průzkumu.

Jako důvod mládež zpravidla uvádí zábavu a flirt. Nejběžnějším způsobem posílání jsou mobilní telefony, které vlastní 80 procent dětí do 17 let a 93 procent mladých lidí do 24 let. I když jsou snímky a záběry určené většinou momentálním partnerům a partnerkám, běžně se šíří dál - zejména pak po rozchodu.

Studentka Mayron Gezawová z Fairfaxu ve Virginii dostala na svůj mobil snímek nahé spolužačky, která ho původně poslala svému chlapci. "Na konci vyučování už jsme ho měli všichni ve třídě," svěřila se deníku USA Today.

"Kluci říkali: ta je fakt dobrá. Holkám jí bylo spíš líto, nebo si jí úplně přestali vážit." Třetina chlapců a 40 procent mladých mužů, stejně jako čtvrtina dívek a mladých žen připouští, že viděli takové snímky u někoho jiného. "Jsem si jistý, že když se zeptáte kteréhokoli kluka na střední škole v Americe, přizná, že něco takového viděl," řekl listu středoškolák Matthew Younger z Takoma Parku v Marylandu. "Je to neuvěřitelně rozšířené." Podle průzkumu, který vypracovala společnost Teenage Research Unlimited, si bezmála tři čtvrtiny dotázaných uvědomují, že rozesílání zpráv se sexuálním obsahem může mít vážné negativní důsledky. Americký tisk stále častěji zaznamenává případy, kdy jsou mladí lidé vystavováni kázeňským nebo právním postihům za zveřejňování podobných snímků a videí. Právníci ale upozorňují na řadu nezodpovězených otázek, zejména zda mladí lidé, kteří rozešlou své vlastní záběry, mohou čelit obviněním z obscénnosti a pořizování a šíření dětské pornografie.

Z mladých Američanek do 26 let odesílá své vlastní obnažené fotografie nebo videa 36 procent, o pět procent více než mladých mužů. Mezi dívkami do 20 let to přiznává více než pětina. Nejstydlivější jsou chlapci, z nichž podobné záběry posílá 18 procent.

Polovina teenagerů a téměř dvě třetiny mladých lidí v průzkumu také uvedlo, že dostávají lechtivé a dvojsmyslné textové zprávy. Zhruba čtvrtina dotázaných ale zároveň připouští, že v tomto ohledu mají více "digitálních" zkušeností než vlastních zážitků ze skutečného života.