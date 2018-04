Mládež si cení mobily víc než noviny nebo televizi

Mobilní telefon je nyní pro mladé lidi dvakrát důležitější než například televize. Jen 16 % z nich se přitom na displeji svého mobilu setkalo s reklamou nebo marketingovým sdělením.

Respondentům byla položena otázka, jaké médium by si vybrali a jakého by se vzdali z následující nabídky: televize, noviny, mobil, internet, rádio, časopisy. Mobilu by se vzdalo jen 6 % dotázaných, oproti tomu noviny by zahodila přes polovina z nich.

Podobné průzkumy překvapivě představují důvody k obavám. V hlavě nejednoho marketingového mága se honí myšlenka, jak mobily pro distribuci reklamních a marketingových sdělení využít. Nokia například nabízí řešení s využitím technologie Bluetooth, ale přijít může i agresivnější forma mobilního spamu. U nás jsou zatím největšími spamery samotní operátoři.



Jakého média byste se vzdali?, Zdroj: Enpocket