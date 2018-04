Mladé Asijky si oblíbily kočičí mobil (první informace)

Multimediální telefony s integrovaným fotoaparátem jsou zatím spíš luxusním zbožím a o véčkách to platí dvojnásob. Asi nejlevnější Motorola V300 stojí zhruba 10 000 Kč a ani klasicky koncipované mobily s integrovaným fotoaparátem se nedostanou příliš pod 7 000 Kč. Drahé zboží musí být solidní a tak i design většiny multimediálních mobilů s fotoaparátem, které se u nás prodávají, je decentní a solidní. Snad jen Siemens MC60 má poněkud výstřední design, ale stále v mezích normy. V Asii mají ale poněkud jiná měřítka pro vzhled mobilních telefonů a jedním z velmi dobrých důkazů je novinka OKWAPu - model A263 Hello Kitty. Na první pohled si asi řeknete, proč kupovat multimediální véčko s fotoaparátem pro předškolní dítko. Chyba lávky, infantilní vzhled tohoto telefonu není určen dětem školou povinným, ale mladým slečnám.

Středoškolačkám se líbí

OKWAP A263 v úpravě Hello Kitty je nejnovějším hitem známého tchajwanského výrobce. Zákaznice jsou nadšené, konečně mají možnost získat telefon podle svých představ a nemusejí se omezovat v jeho výbavě. Telefon s motivem Hello Kitty - což je populární japonský animovaný seriál - není ničím neobvyklým. Nabízela jej třeba i Motorola a najdeme jej v nabídce i dalších firem, převážně asijského původu. Zatím se ale vždy jednalo o jednoduchý telefon, jehož vzhledu odpovídala výbava, která pro změnu odpovídala předpokládané cílové skupině (tou měly být děti předškolního a školního věku). Podle průzkumů trhu se ale zjistilo, že největší zájem vzbudily telefony s motivem Hello Kitty mezi dívkami ve věku 14 až 25 let. No a tak se není čemu divit, že se OKWAP rozhodnul v tomto designu připravit poměrně slušně vybavený multimediální telefon.

Růžový mobil, růžové pouzdro, růžový přívěsek

Děvčata si tak budou moci posílat obrázky svých oblíbených postaviček z seriálu Hell Kitty, postavičky si budou moci dát jako obrázek na plochu barevného displeje a je pravděpodobné, že i polyfonní vyzváněcí melodie se ponesou v duchu Hello Kitty. Výrobce dokonce myslel i na příslušenství a s telefonem dodává apartní kočičí pouzdro a nezbytný přívěsek s kočičkou. Podle dostupných údajů se výrobce trefil do černého a na nezájem zákaznic si rozhodně nemůže stěžovat. Radost mají i prodejci příslušenství, kteří nabízejí další příslušenství v růžové barvě s motivem Hello Kitty.

Multimediální průměr

OKWAP A263 Hello Kitty je menší multimediální véčko (77 x 42 x 23 mm; 82 gramů) v nezbytné růžové barvě. Telefon má dva displeje, vnější monochromatický, ale netradičně kulatý a vnitřní již standardně obdélníkový, zato ale barevný. O žádný high-tech se nejedná, displej má rozlišení 128 x 96 obrazových bodů, umí zobrazit 4 096 barev a je pasivní. Kočička vyfotografovaná aparátem na vnější straně telefonu je ale prý vidět dostatečně dobře. Telefon nabízí GPRS třídy 10, Wap 1.2.1, multimediální zprávy, prediktivní vkládání textu T9, sdílenou paměť 2,3 MB a telefonní seznam na 250 kontaktů. Telefon má i čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění a nezbytné „kočičí menu“. Se standardní 600 mAh Li-Ion baterií vydrží telefon na příjmu jen průměrných 100 hodin.

Existuje i civilní verze

Pokud by se vám barevná úprava Hello Kitty nelíbila tak jako asijským děvčatům, můžete si vybrat civilní verzi A263, která má stejnou výbavu a z krytu se již nesmějí kočičky. Případně pak lze z nabídky OKWAPu vybrat lépe vybavený model A265, který podporuje i Javu, a nebo model S762, který má barevný i vnější displej. Oba vyšší modely zatím v úpravě Hello Kitty neexistují, ale po úspěchu modelu A263 s touto úpravou prý výrobce uvažuje o úpravě i těchto vyšších modelů. Směrem dolů si lze vybrat již dnes, s motivem Hello Kitty nabízí OKWAP i další telefony, a to jak klasické koncepce, tak véčka. Na závěr jen dodejme, že telefony OKWAP mají anglické menu, ale lze je běžně koupit jen v Asii, i když je nabízejí i některé specializované evropské obchody. Cena telefonu je průměrná, v přepočtu stojí nedotovaný přibližně 8 200 Kč.