Mladá krev s dobrou výbavou – recenze Sony Ericsson K660i

Telefony Sony Ericsson s označením K a šestkou na začátku patří již tradičně a neodmyslitelně do střední třídy 3G telefonů. Začal to kdysi dávno model K600, který se dodnes dočkal poměrně slušné řady následníků. Většinou měly tyto telefony jeden jasný společný jmenovatel – poměrně konzervativní vzhled. Novinka K660i sice také staví na designových základech svých předchůdců, ale přesto přináší do své řady tak trochu revoluci – telefon má poměrně mladistvý design. A tak možná zamíří k trochu jiné cílové skupině, než dřívější modely.

Sony Ericsson K660i a stylová konkurence od Nokie - modely 7900 a 7500 Prism.

Telefon klasické konstrukce s mladistvým vzhledem a solidní výbavou zaměřenou na využítí internetu.

Krom toho však K660i dokazuje, že střední třída telefonů se již dnes vůbec nemusí stydět za svou výbavu. Model stojí na nové platformě výrobce a půjde tak zatím asi o nejlevnější Sony Ericsson, který uživateli nabídne podporu EDGE, 3G i HSDPA zároveň.

Vzhled a konstrukce – svěží design

Sony Ericsson K660i se bude prodávat ve dvou barevných provedeních: bílo–zelené kombinaci a námi testované černo–fialové variantě. Právě díky použitým barvám a některým designovým detailům působí K660i na rozdíl od svých předchůdců hodně svěže a mladistvě. Už tak nepůjde o víceméně striktně pracovní telefon pro konzervativnější klientelu, o K660i jistě projeví zájem i mladší uživatelé.

Ženy přitom budou volit častěji asi námi testované provedení s fialovými detaily, muži pak spíše světlejší variantu. K660i to sluší v obou provedení. Navíc telefon není žádným módním výstřelkem, takže i původní konzervativněji zaměření zákazníci od něj nemusí odvracet tvář. Znelíbit by se jim snad mohla pouze kulatá tlačítka numerické klávesnice. Ta jsou ale na druhou stranu velmi praktická, protože se jen těžko můžete strefit na špatné tlačítko, nebo jich zmáčknout několik najednou. Klávesnice K660i má navíc velmi dobrou odezvu na stisk, jen zdvih by snad mohl být o krapet nižší. Celkově se na ní ale píše opravdu dobře, Sony Ericsson si zaslouží pochvalu.

Pochvalu si zaslouží i celková konstrukce telefonu – je pevná a nikde nic nevrže. A to i přes to, že použitými materiály jsou výhradně plasty. Plastové je i stříbrné lemování hran telefonu, které působí docela elegantně. Z hlediska konstrukce máme výhradu snad jen k zadnímu krytu baterie, který jde poměrně lehce sejmout. Zatím ale i po několika týdnech drží na svém místě velmi dobře a bez znatelné vůle, nebo tendence si tuto vůli vytvářet.

Z hlediska elegance se nám bohužel moc nelíbí kompletně lesklý povrch telefonu. Nevíme jak u bílé varianty, ale u černé jsou všude poměrně výrazně vidět otisky prstů. Tuto dnešní módu moc nechápeme, ale bohužel je běžnou praxí.

Displej a ovládání – nová platforma

Nová hardwarová platforma Sony Ericssonu s sebou přinesla i změnu v ovládání telefonů. Tento fakt jsme probírali již několikrát a zprvu jsme si na něj museli sami zvykat, s odstupem času se ale tento krok jeví jako velmi dobrý. Zákazníci jsou totiž přeci jenom u všech značek zvyklí na víceméně shodné rozložení ovládacích kláves a Sony Ericsson byl jako jediný výraznou výjimkou. Dnes tak již Sony Ericsson z řady nevybočuje, což usnadní přechod na telefony této značky zákazníkům, kteří se jí zatím kvůli ovládání vyhýbali. A právě K660i by vzhledem ke svému zařazení mohl být prvním modelem, který začne od konkurence zákazníky přetahovat.

Se změnou ovládání ale nepřišel Sony Ericsson o tradiční zkratkovou klávesu, pomocí níž můžete například snadno přepínat mezi běžícími Java aplikacemi, prohlížet zameškané události, nebo získat rychlý přístup k nejpoužívanějším funkcím.

Displeje Sony Ericssonů střední třídy a výše jsou tradičně vynikající a K660i se samozřejmě nenechá zahanbit. Rozlišení 320 x 240 bodů, úhlopříčka 2 palce a schopnost zobrazit 256 000 barev je v dané třídě standardem. Čitelnost displeje na přímém slunci je docela dobrá, ale záleží také na použitém barevném schématu.

Mnoho odpůrců vytýká Sony Ericssonu jeho až přehnaně kýčovité ikonky v menu, ale díky široké možnosti přizpůsobení telefonu k obrazu zákazníka již nemusíte ani tento neduh trpět. Sony Ericsson již v mnoha modelech nabízí i grafická schémata s daleko jednodušším vzhledem a i u K660i dvě taková schémata najdeme. Bohužel se ale ta hodí spíše k bílé variantě telefonu. Uživatelům tmavé varianty tak nezbude nic jiného, než hledat schémata po internetu.

Baterie - Sony Ericsson se stydět nemusí

Švédsko-japonský výrobce se za výdrž svých telefonů na baterie rozhodně stydět nemusí. Model K660i sice nijak výrazně nevyčnívá z průměru, ale na druhou stranu můžeme být rádi, že při dané výbavě telefon bez problémů vydrží tři dny na jedno nabití. A přitom se nijak výrazně nemusíte omezovat při jeho používání. Pokud používáte telefon jen zřdíka, lze u K660i dosáhnout až pětidenní výdrže na jedno nabití.

Telefonování a zprávy – nic nového pod sluncem

V oblasti telefonování a zpráv asi není potřeba schopnosti K660i nijak rozebírat. Telefon nabízí standard, na který jsme od tohoto výrobce zvyklí a to i u telefonů nižších řad a starší platformy. Novinkou tak je prakticky pouze tradiční přijímání hovorů a jejich pokládání pomocí tradičních tlačítek pro tyto úkony určených, potěší také možnost vyhledávat v telefonním seznamu přímo z pohotovostního režimu pomocí slovníku T9.

Telefon ale bohužel vyhledává jenom podle první položky, podle které máte seznam seřazený – takže buď jména, nebo příjmení. Nadále u Sony Ericssonu přetrvává poněkud nesmyslný, ale zároveň asi nedosažitelný limit na 1000 kontaktů s maximálně 7000 záznamy u nich. V dnešních dobách rostoucích paměťových kapacit telefonů ale podobné limity pozbývají jakéhokoli smyslu a s příchodem nové platformy mohl Sony Ericsson nastavené hranice zrušit.

Co se telefonování týče, s přístrojem si užijete klidně i videohovory, kvalita samotného hovoru je na standardní úrovni. Psaní zpráv usnadní pohodlná klávesnice a kvalitní a inteligentní slovník T9. Tradiční neduh s odpočítávadlem znaků zobrazeným až těsně před koncem psaní zprávy a nedostatečné upozornění na psaní další části ovšem bohužel zůstávají.

Organizace a data – speciální tlačítka pro internet

Právě v oblasti dat udělala novinka K660i oproti svým předchůdcům největší krok kupředu. Organizační výbava je již delší dobu u Sony Ericssonů střední a vyšší třídy prakticky kompletní, zde není co přidávat a měnit – nechybí tak ani paměť na tajné kódy, záznamník nebo solidní správce souborů. Někdo ale může postrádat převodník měn a jednotek.

Sony Ericsson K660i se ale daleko více soustředí na poměrně široké využití internetu. Může si to dovolit, protože nová hardwarová platforma přináší současnou podporu technologií EDGE, UMTS i HSDPA. Vestavěný internetový prohlížeč NetFront tak standardně funguje v zobrazení naležato a tlačítka 3, 6, 9 a # se promění ve zkratkové klávesy pro jeho ovládání. Ačkoli tak prohlížeč nedosahuje kvalit některých soupeřů pro telefony s operačním systémem, nebo javové Opery Miny, je poměrně dobře použitelný a běžnému uživateli bude bohatě stačit.

Prohlížečem s přizpůsobeným ovládáním ale internetové funkce teprve začínají. Tradičně u K660i najdeme i čtečku RSS zpráv, nechybí ani aplikace AccuWeather pro zjištění aktuálního stavu a předpovědi počasí. Samozřejmostí je i podpora e-mailů, K660i tentokrát ale přidává navíc i podporu technologie Push Email, což se bude zajisté líbit firemním zákazníkům. Naopak prakticky každému přijde vhod vestavěná aplikace Google Maps. Sony Ericsson K660i nabízí opravdu komplexní výbavu a bude tak vaším spolehlivým každodenním pomocníkem.

Zábava – na tu se nesoustředíme

Jako prakticky každý Sony Ericsson jiné, než základní řady, nabízí i K660i vestavěný hudební přehrávač. A ačkoli ten nenese logo Walkman, jeho funkce jsou s takto brandovanými kolegy prakticky shodné. To, že ale není telefon zaměřen na přehrávání hudby, dokazuje přítomnost pouze 256 MB paměťové karty M2 v balení. Rovněž sluchátka jsou z obyčejnější řady.

Ani vestavěný fotoaparát nepatří k žádné špičce. Rozlišení 2 megapixely je dnes prakticky nutnost, K660i chybí automatické ostření i přisvětlovací dioda. Výsledné obrázky patří víceméně k průměru a potěší především pohodlné ovládání fotoaparátu.

Pro ukrácení dlouhé chvíle najdete v telefonu také tři vestavěné hry, které poskytnou poměrně hodně zábavy – tradiční je hra Quadra Pop, zabaví vás ale i Johny Crash nebo Rollercoaster Rush 3D. Obě dvě nové hry nabízí originální námět a rozhodně se u nich nudit nebudete.

Shrnutí – slušná střední třída