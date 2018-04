MIX09: Představení Windows Mobile 6.5 podruhé

Oficiální představení nových WM se odehrálo v půli února na MWC 09 v Barceloně a záhy se na komunitním portálu XDA Developers začaly objevovat neoficiální ROM pro různá zařízení, které obsahovaly některé prvky z WM 6.5 (abychom byli přesní, úplně první pro HTC Blue Angel se objevil několik týdnů před Barcelonou).

Na nedávné konferenci MIX 09, která je svátkem pro všechny vývojáře, pořádali představitelé Microsoftu pořádali více než hodinou prezentaci nadcházející verze WM. Zaznělo i několik novinek, a proto není na škodu udělat krátkou sumarizaci nových prvků.

Včelí plástev pryč, rozvržení ikonek zůstalo

Start menu nových WM se ještě v Barceloně chlubilo šestiúhelníkovou sítí, která jasně ohraničovala jednotlivé zástupce aplikací. Šestiúhelníky totiž mají při vrcholech tupé úhly, a tak tolik nepřejí nechtěným přehmatům jako běžná síť čtverců (obdélníků) s úhly pravými. Rozvržení ikonek sice zůstane, ale ono ohraničení zmizelo; ikony aplikací jsou navíc o něco větší.

Marketplace příjemně překvapuje, IE se polepší

Marketplace ke snadnému vyhledávání, stahování a nakupování aplikací by měl být spuštěn na podzim tohoto roku (mluví se o září nebo říjnu). Stejně jako u AppStore na telefonech Apple bude Marketplace členěn do přehledných složek (nové, nejpopulárnější programy), programy pak budou členěny do celkem 13 kategorií, chybět nebude ani možnost vyhledávání.

Další dobrou zprávou je automatické vyhledávání nových verzí již nainstalovaných aplikací. Programy bude možno stejně jako u AppStore hodnotit, případně připojit krátkou recenzi. Vývojáři budou mít prostřednictvím "Developer Dashboard" snadný přístup ke všem detailním statistikám, které se týkají jejich softwaru, snadno budou moci přidávat další aplikace nebo měnit jejich popis.Rozumným krokem je i zrušení poplatků za dodatečné aktualizaci programů již zařazených v nabídce portálu.

Sestřih prezentace na MIX09:

Každá aplikace bude před vstupem do nabídky Marketplace posuzována v celkem 60 různorodých kritériích; testy by tak případný malware (škodlivý software) odhalily velmi rychle, velká pozornost bude věnována také kompatibilitě aplikace.

Méně hřejivá je však plánovaná dostupnost nového portálu, který v počáteční fázi s českou kotlinou jaksi nepočítá. Naprosto nepochopitelné je nynější stanovisko Microsoftu, které říká, že MarketPlace bude možné provozovat pouze a jen na telefonech s Windows Mobile 6.5. Uvážíme-li že světem nyní kolují desítky milionů zařízení s WM 6.1., pak je rozhodnutí softwarového gigantu slušně řečeno nerozumné. Může se stát, že Microsoft své rozhodnutí ještě přehodnotí, ovšem pravděpodobnost takového scénáře je bohužel mizivá.

MarketPlace ale nebyl jediným tématem rozsáhlé prezentace, mluvilo se i o vestavěném webovém prohlížeči, se kterým má Microsoft oproti norské Opera Mobile nebo povedenému browseru Iris pořádný skluz. Ten má údajně nová verze IE eliminovat a prohlížeč údajně korektně zobrazí přes 80 % webových stránek. Jak si však poradí s nepříjemným Acid3Testem, kterým zmíněný Iris prošel tak říkajíc bez ztráty kytičky, uvedeno nebylo.

Podle výše uvedených informací se zdá, že dřívější obavy z podoby chystaného Windows Marketplace for mobile nebyly opodstatněné a Microsoft v této věci neponechá nic náhodě.