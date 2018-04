Mitsubishi Trium Mondo - smartphone s WinCE (preview)

Chytré telefony nahrazující v podstatě PDA svojí více či méně přesvědčivou kombinací PDA a mobilního telefonu, jsou v poslední době na vzestupu. Začala to před lety Nokia s modelem 9000, potvrdila to vloni s modelem 9110, přidal se Ericsson R380 a propadákový Alcatel One Touch Com. Tento týden si řekneme o smartphone od Siemensu, v první řadě ale o smartphone od Mitsubishi.

Firma Mitsubishi se mobilními telefony zaobírá velmi krátce, za tu dobu ale stihla zajímavě srovnat krok a například mobilní terminály s GPRS má připravené jako jedna z prvních ještě před Nokia a Ericsson. Mitsubishi si uvědomilo, že jeho jméno se Evropanům nevyslovuje nejlépe a je moc dlouhé - proto svoji řadu GSM telefonů nazývá Trium. Méně informovaná média z toho vyvodila, že Mitsubishi svoji GSM divizi prodalo, opak je ovšem pravdou v míře nejvyšší a Mitsubishi pouze po vzoru Matsushita (obchodní značka Panasonic) zavedlo evropštější obchodní značku.

Trium Mondo bylo představeno na CeBITu 2000, tehdy jsme ale o něm nepsali, protože firma nemá na českém trhu s mobily žádné zastoupení a její telefony tu vlastně nejsou k vidění. Jenže se proslýchá, že EuroTel zejména kvůli GPRS do distribuce telefonů Trium půjde a tak je možné, že se značkou Trium se budeme u nás také potkávat.

Trium Mondo je dualband telefon 900/1800 MHz pracující s WinCE; firma podle neoficiálních zpráv finální verzi vypustí s novými PocketPC od Microsoftu. Trium tedy nebude ani s EPOCem, ani s PalmOS, nicméně WinCE mají své příznivce a mají solidní softwarovou základnu.

Základní software WinCE výbavy (textový editor, tabulkový kalkulátor, email a další drobnosti) je rozšířen o prohlížeč WAP 1.1 a MP3 přehrávač. Samozřejmostí jsou datové a faxové přenosy na rychlosti 14,4 kbps (u nás jen u EuroTelu) (proč jinak by to byl smartphone, že) a možnost synchronizace se stolním PC. Telefon má vestavěné hands-free a oproti obrázku má být finální verze Trium Mondo vybavena barevným dotykovým displejem. Co bude možná citelně chybět, je vibrační vyzvánění.

Něco technických parametrů: velikost telefonu je 130x90x20 mm, váha pak rovných 200 gramů. Standardní baterie vydrží 3 hodiny hovoru nebo 200 hodin pohotovosti (ovšem s vypnutými WinCE).

O mnoho více toho známo není - Trium si ani nebylo příliš jisto termínem uvedení na trh a celé Mondo na mne na CeBITu budilo tak trochu zdání sondáže zájmu.

Otázka, která visí ve vzduchu již pěkně dlouho: prosadí se na trhu smartphone, nebo trh směřuje ke specializovaným a výkonným PDA a malým a lehkým telefonům, jež lze s tímto PDA snadno propojit? Obojí má své výhody - nejste svázání kompromisy kombinovaných zařízení, zato pro datové spojení musíte obě zařízení více či méně pohodlně propojit.

Samotného mne napadá příkladmo syntéza videa a televize - ta se prosadila jen v supermarketech, kde na ní běží donekonečna nějaké video, ale doma ji má zřejmě málokdo právě pro omezenou možnost výběru. Bude to se smartphone jiné?

Pokud by šlo o můj osobní názor, troufl bych si tipnout, že budoucí PDA dostanou GSM modul takříkajíc v ceně, nebo za příplatek mírných 50-80 USD, což může být pro nabyvatele takového PDA zajímavé - dlouho se hovoří například o Palmu s vestavěným GSM modulem. K tomu ale člověk ještě bude mít svůj normální manažerský telefon. Pokud takový GSM modul výrazně nazvýší cenu PDA a ani jeho rozměry, pak proč ne. Jinak se smartphone na trhu příliš neprosadí.