Mitsubishi plánuje odchod z evropských trhů

Japonská společnost Mitsubishi Electric včera oznámila, že plánuje zrušení evropské centrály divize mobilních telefonů MMCE (Melco Mobile Communications Europe S.A.). Důvodem odchodu z evropských trhů jsou špatné vyhlídky v rentabilitě prodeje.

Konec mobilních telefonů se značkou Mitsubishi na evropských trzích by měl být spojen s vyprodáním stávajících modelových řad. Pro Mitsubishi je hlavním odběratelem mobilních telefonů například španělský operátor Télefonica Movistar. Mitsubishi se na evropském trhu specializuje na mobilní telefony určené pro službu i-mode.

Není to poprvé co se Mitsubishi stahuje z evropského trhu. Mitsubishi odešlo z evropského trhu ke konci devadesátých let minulého století, když se mu nepodařilo prorazit s modelovou řadou Trium.

Mitsubishi M340i.