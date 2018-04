Mitsubishi M720 a M341i - zajímavá dvojčata (preview)

Mitsubishi je tradiční výrobce telefonů pro GSM. Nejdříve je prodával pod svojí značkou, pak to chvíli zkoušel pod jménem Trium, aby se od loňska opět vrátil k označení Mitsubishi. Jeho doménou byly tradičně levné mobily do předplacených sad, s kterými sklízel slušné úspěchy po celé Evropě, bohužel v ČR je oficiálně nenabízel. Díky českému menu se ale jednalo o oblíbený sortiment šedých dovozců telefonů a i o častý suvenýr z dovolené.

Po loňském přejmenování zpět na značku Mitsubishi se zdálo, že se tento výrobce z trhu telefonů pro GSM chce nenápadně stáhnout. Na loňském CeBITu vystavoval jen jeden nový model v dvojím provedení - nejdříve jako Mitsubishi M320, který ale byl k vidění i na nedalekém stánku Alcatelu, jako Alcatel OT531. Druhou variantou byl model m21i, který navíc podporoval službu i-mode. A právě v i-mode vidí Mitsubishi svou šanci, jak se v Evropě opětovně etablovat. Služba i-mode nyní funguje téměř v celé západní Evropě od Itálie až po Nizozemí (Itálie, Španělsko, Francie, Belgie, Nizozemí a Německo). Pro všechny tyto trhy nyní Mitsubishi připravil svůj nový model M341i. Jeho sourozenec M720 vypadá téměř stejně, liší se jen absencí i-mode a je určen pro všechny ostatní operátory. Jelikož jsou oba modely téměř identické, budeme je dále popisovat jako model jediný.

260 000 barev

Mitsubishi M720 (M341i) je elegantní véčko kompaktních rozměrů (96 x 47 x 24 mm) a pěkné hmotnosti (102 gramů). Má integrovanou anténu, což stále není u rozvíracích telefonů standard, a především nabízí dva barevné displeje. Vnější displej je pasivní s rozlišením 62 x 80 obrazových bodů a úhlopříčkou přibližně 24 milimetrů. Vnější displej umí zobrazit 4 096 barev. Zajímavější je ale hlavní displej, který umí zobrazit dokonce 260 000 barev a jedná se o aktivní (TFT) displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a úhlopříčkou 50 milimetrů. Oba displeje lze vylepšit tapetou a spořičem a i vnější displej dokáže zobrazovat fotografie přiřazené k jménům v telefonním seznamu.

Fotoaparát umí VGA

Nové Mitsubishi má integrovaný fotoaparát (CMOS čip) s maximálním rozlišením 640 x 480 obrazových bodů (VGA). Fotoaparát nabízí i trojnásobný digitální zoom, ale jen pro fotografie do rozlišení 160 x 120 obrazových bodů. Nastavit lze sedm úrovní kontrastu fotografií, snímací režim (portrét, noční a sport) a fotoaparát disponuje i automatickým nastavením pro fotografie s umělým osvětlením. Fotografie lze odesílat pomocí MMS, lze je použít jako tapety, nebo jako obrázky pro kontakty (až 100 fotografií) a nebo je lze ukládat do paměti telefonu. Ta má velikost 5 MB, což by mělo běžnému uživateli stačit.

Fotografie pořízené telefonem.

I další výbava potěší

Výbava nového Mitsubishi je poměrně bohatá. Do telefonního seznamu přístroje se vejde 250 záznamů v podobě vizitek v-card (dvě jména, dvě telefonní čísla, dvě e-mailové adresy, poštovní adresa a adresa zaměstnání) a 100 SMS. Kontakty pak lze třídit do skupin volajících. Multimediální zprávy se pak ukládají do sdílené paměti. Telefon podporuje všechny běžné formáty obrázků a polyfonní melodie mohou být ve formátu DIGIPLUG, SP-MIDI, MIDI a I-Melody. Novinka od Mitsubishi umí i hlasové funkce. Třicet jmen lze vytáčet pomocí hlasových příkazů, hlasový zápisník pojme dvě minuty a telefon nabízí i hlasitý odposlech. Připojení telefonu k počítači je možné přes infraport a ve výbavě nechybí GPRS (4+1 timeslot). Model M720 pak má wapový prohlížeč, model M341i pak má i-mode prohlížeč. Oba modely pak disponují dalšími běžnými funkcemi, jako je budík, kalendář a kalkulačka, a pro náruživé hráče telefon nabízí i podporu Javy.

Zdroj fotografií: Pconline.com.cn, Ringhk.com a 18900.com.

Předzvěst nových modelů?

Podle dostupných informací je dvojice modelů M720/M341i předzvěst modelové ofenzívy Mitsubishi. Pravděpodobné uvedení novinek lze očekávat na veletrhu CeBIT v půlce března. Mitsubishi má nabízet hned několik velmi dobře vybavených multimediálních telefonů. Standardem by měl být displej s 260 000 barvami, megapixelový fotoaparát a další zajímavé funkce. Současné modely M720/M341i se již prodávají. I-mode verze M341i lze zakoupit v západní Evropě u operátorů nabízejících i-mode. Cena dotovaného telefonu je velmi příznivá, zhruba okolo 50 €, naopak cena nedotovaného telefonu je většinou nepřiměřeně vysoká. Ve Francii například tento model nedotovaný stojí 900 €. Mitsubishi M720 se zatím prodává jen v Asii a jeho cena je nepoměrně příznivější než nedotovaná cena u modelu M341i. V Číně se tento telefon prodává nedotovaný v přepočtu za zhruba 10 000 Kč, což je za takto vybavený mobil slušná cena. V této chvíli není jasné, jestli Mitsubishi nabídne v Evropě již model M720, nebo nějakou novinku, kterou chystá. Prý by se telefony této značky mohly objevit i na našem trhu. Nechme se překvapit.