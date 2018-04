Mitsubishi M342i - elegantní novinka se slušnou výbavou

Mitsubishi je tradiční výrobce mobilů. Chvíli je prodával pod značkou Trium, nyní opět používá označení Mitsubishi. Před několika lety byly některé modely Trium velmi populární i u nás, ačkoliv se jednalo výhradně o šedý dovoz, Mitsubishi u nás mobily totiž oficiálně neprodává. V okolních státech ale působí, i když poslední rok jen tam, kde operátor nabízí službu i-mode. V Evropě Mitsubishi přestal prodávat mobily bez podpory i-mode, ty nabízí jen v Asii. Podpora i-mode ale neznamená, že by telefon u nás nefungoval. Mitsubishi letos představilo ještě jeden nový model, atraktivní véčko M341i, které existuje i ve verzi bez i-mode pod označením M720. Je možné, že i nový model M342i bude vyráběn ve verzi bez i-mode. Véčko M341i jsme měli možnost vyzkoušet na letošním veletrhu v Cannes a zaujalo nás.

Nové Mitsubishi M342i se bude jistě líbit všem, kteří mají v oblibě klasicky koncipované mobily tradičních tvarů. Přesně takové nové Mitsubishi je. Telefonu to sluší, přestože vlastně nic nového ani převratného nepřináší. Rozměry telefonu jsou 106 x 47 x 20 mm a jeho hmotnost je 99 gramů. Telefonu dominuje rozměrný aktivní displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů, který umí zobrazit přes 260 000 barev. Kvalitní obraz displeje se bude hodit při pořizování fotografií integrovaným fotoaparátem. Ten je umístěn na zadní straně telefonu a vedle něj nechybí ani zrcátko pro pořizování autoportrétů. Fotoaparát má VGA rozlišení a nabízí dvojnásobný zoom. Nastavení expozice je automatické, k dispozici jsou i menší formáty fotografií než je VGA.

Telefon je duální a nabízí GPRS třídy 10. K počítači jej lze připojit pomocí infraportu nebo USB kabelu. Z výbavy stojí za zmínku hlasité handsfree, Java (formát DoJa 1.5), dvaatřicetihlasá polyfonie, e-mailový klient, většina běžných kancelářských funkcí, dvě vestavěné hry a sdílená paměť s kapacitou 5 MB. Hlavní výhodou nového Mitsubishi by měla být výhodná cena. Jako nedotovaný by měl telefon stát okolo 250 €, což je zhruba 8 000 Kč. A to je za telefon s touto výbavou a především výborným displejem slušná cena. Nové Mitsubishi M342i by mělo být na evropském trhu dostupné během července letošního roku.