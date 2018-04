Mitsubishi M330 - do třetice a možná i více (první informace)

S telefony značky Mitsubishi jsme se mohli setkat jen v mobilním dávnověku. Poté, co se společnost rozhodla prodávat svoje mobilní telefony pod značkou Trium, se u nás oficiálně již neprodávaly. Nyní se telefony jmenují opět Mitsubishi, ale v našich obchodech na ně stále běžně nenarazíte. Přesto je u nás hodně uživatelů, kteří si telefony této značky buďto dovezli nebo zakoupili v rámci šedého dovozu. Telefony značek Mitsubishi -Trium nabízel nebo nabízí operátor Orange na nedalekém Slovensku v poměrně příznivých cenových relacích.

Tři z jednoho těsta

Jedním z prvních mobilních telefonů s barevným displejem byl právě Trium, konkrétně model Eclipse, který se dal před nedávnem výhodně sehnat u našich severních sousedů. Po dlouhé odmlce, na začátku tohoto roku, výrobce představil model M320, který pod svou značkou také nabízí Alcatel (OT 531), ovšem zase ne u nás. Tento model již nenese logo Trium, ale vrátil se k původnímu označení Mitsubishi. Následný model M21i byl pouze upravený model M320 v novém kabátě a s evropským i-mode (obdoba WAPu) v sítích GSM. Proto v jeho výbavě chybí WAPový prohlížeč, který nahradil klient i-mode. Třetím modelem ze stejného těsta je právě novinka - model M330.

Tři bratři: vlevo je původní model M320, známý i jako Alcatel OT531, uprostřed novinka M330 a vpravo i-mode model M21i.

MMS - hlavní změna

Pro příznivce značky Mitsubishi je tu další novinka, i když pouze částečná. Společnost Mitsubishi se rozhodla své modely asi důrazně recyklovat (tak to dělají všichni, ale ne tak okatě). Model M330 je totiž znovu upravený M21i, tedy na dvakrát upravený model M320, tentokrát opět s WAPovým prohlížečem, v trochu designově pozměněném kabátu a s několika vylepšeními a novými funkcemi. Asi nejdůležitější změnou je podpora multimediálních zpráv, i když bez podpory externího fotoaparátu - zprávy lze přijímat, nebo je možné odesílat obrázky instalované pomocí infraportu nebo WAPu. Vítanou novinkou by měla být podpora klasické Javy, na rozdíl od standardu Ex-En od společnosti In-Fusio, který byl implementován do typu M320. Hry od společnosti In-Fusio u nás totiž žádný operátor nenabízí a ve standardu Java existují i praktičtější aplikace než jen hry.

Stejné rozměry a hmotnost

Jinak se telefon od svých starších sourozenců neliší. Jak svými rozměry (115 x 47 x 19 milimetrů), tak ani hmotností (95 gramů). To platí i pro pasivní displej s rozlišením 128 x 141 obrazových bodů a podporou 4096 barev. Stejná s předchozími modely je kapacita telefonního seznamu - 255 míst po čtyřech číslech a e-mailové adrese a identická je i kapacita paměti na textové zprávy (150 zpráv). Mitsubishi M330 podporuje dvě pásma GSM (900 a 1800 Mhz) a datové přenosy GPRS třídy 8. Stejně jako u předešlých modelů je i široká podpora grafických formátů gif, jpeg, png, wbmp pro úpravu displeje a zvukových položek ve formátech iMelody, SP-Midi a Midi, pro dvaatřicetihlasé polyfonní vyzvánění. Novinkou je podpora formátu od společnosti digiplug, který dovoluje u melodií podporu hlasových stop. Ty jdou do telefonu stáhnout mimo WAPu i pomocí SMS i MMS. Nechybí ani podpora formátů vcard, vcalendar a vtask.

U nás asi jen z šedého dovozu

V České republice se tato novinka od Mitsubishi asi neobjeví, nevíme o tom, že by se výrobce rozhodnul na náš trh vstoupit. Pravděpodobnější je možnost prodeje na Slovensku nebo v Polsku a následný individuální či šedý dovoz k nám. Zájem by o tento telefon mohl být, jeho cena by se měla v přepočtu pohybovat okolo 5 000 Kč.