Mitsubishi M320 - Ani Trium, ani Alcatel (preview)

Telefony Mitsubishi a následně Trium se našemu trhu až na výjimky vyhnuly. Přesto nejsou ani u nás úplně neznámé; díky solidnímu poměru výkonu a ceny se staly oblíbeným suvenýrem z cest do zahraničí a i vděčným objektem šedého dovozu. Výhodou byla přítomnost českého menu u některých modelů, popřípadě menu slovenské (u telefonů nabízených slovenským operátorem Orange).

Mitsubishi a Trium je jedna a táž značka. Nejdříve výrobky nesly značku celého koncernu - Mitsubishi, zhruba před čtyřmi roky výrobce začal používat novou značku Trium, aby se letos vrátil zpět k původnímu označení Mitsubishi. Proč se tak ale stalo, netušíme.

Prvním modelem znovuzrozené značky je M320, low-endový telefon s barevným displejem a solidní výbavou. K nám se asi oficiálně dovážet nebude, pouze přes nezávislé dovozce, či individuálně, ale stejný telefon možná bude prodávat Alcatel pod označením OT531. Alcatel totiž potřeboval rychle telefon s barevným displejem a nejlepší nabídku mu asi učinilo právě Mitsubishi, je ale možné, že spolupráce bude mít hlubší kořeny.

Nenápadný, ale přesto elegantní

Vzhled telefonu Mitsubishi M320 je konzervativní a elegantní. Má výrazně zaoblený tvar, je štíhlý, ale poměrně vysoký. Tyto fyzické parametry ještě zvýrazňují některé designérské prvky, jako je stříbrně orámovaný displej a poměrně malá alfanumerická klávesnice.

V řeči čísel oproti konkurenci opravdu vysoký je, jeho 11,5 centimetru na výšku je v dnešní době docela dost, ovšem šířka 4,7 centimetru a hloubka 1,9 centimetru nijak nevybočují ze standardů této třídy. Za průměrnou můžeme považovat i jeho hmotnost 95 gramů, oproti jeho největšímu soupeři, Nokii 3510i, je to ale o 11 gramů méně.

Zpracování je na dostatečně vysoké úrovni, což znamená, že telefon v ruce nevrže a funkční klávesy mají optimální zdvih. Telefon se vyrábí ve třech barvách, námi testované modré, stříbrné a zlaté. Telefon nemá výměnné kryty, pouze nezvykle řešený odnímatelný panel okolo klávesnice.

Displej boduje

Trumfem telefonu je jeho rozměrný barevný displej, který při rozlišení 128 x 141 obrazových bodů a podpoře až 4096 barev nechává konkurenci za sebou. Telefon samozřejmě nabízí rozsáhlou personifikaci, která spočívá v pěti vestavěných úvodních displejích, které zaujmou vedle zdařilé grafické úpravy i rozdílným znázorněním příjmu signálu a stavu baterie. Například v jedné z nich znázorňují úroveň signálu okvětní lístky květiny a stav baterie beruška, která leze (spíše slézá) ze stébla trávy a v jiné počet čínských lodí (džunek), nad kterými poletuje drak. Samozřejmostí je možnost nastavení vlastního obrázku (i v tomto případě indikace signálu a baterie využívá jiné schéma), který se do telefonu snadno nahraje pomocí infraportu, nebo například ze stránek výrobce pomocí WAPu. Problém ovšem je, že po zaregistrování se heslo odesílá na vybraný telefon pomocí SMS a Česká republika je zřejmě mimo zájem výrobce.

V druhé části článku najdete přes sto detailních fotografií barevného displeje Mitsubishi M320.

Zvláštností je možnost vytvoření vlastního banneru, což znamená pruh obrázků na displeji. U displeje je také možné nastavit intenzitu podsvícení ve čtyřech krocích (což se projeví na výdrži baterie) a kontrast v sedmi úrovních. Díky tomu je displej možné přečíst i na ostrém slunci. Spořič displeje upravit ani nastavit (časovou prodlevu) nelze. Samotný spořič zobrazuje inverzně (světlý text na černém pozadí) hodiny a název operátora, a je tak poměrně dobře čitelný i bez podsvíceného displeje.

Snadné ovládání

Ovládání telefonu je velmi snadné a nemělo by dělat problémy ani uživateli, který nepřišel s telefony Mitsubishi (Trium) nikdy do kontaktu. Telefonu chybí jakákoli postranní klávesa a vše se ovládá na předním panelu pomocí středového oválného kurzorového tlačítka, dvou programovatelných kláves a potvrzovací klávesy pod nimi.

Do samotného menu se dá dostat buď stiskem potvrzovací klávesy, nebo stiskem vpravo u kurzorové klávesy. Stiskem vlevo se z klidového stavu vstupuje do telefonního seznamu, nebo slouží v menu k návratu o krok zpět. Stiskem dolů se objeví možnost hlasového záznamu a stiskem nahoru se nastavuje typ vyzvánění a dlouhým stiskem se aktivuje možnost odeslání vizitky, a to buď pomocí infraportu, nebo přes SMS. Samotné menu je přehledné a graficky velmi dobře zpracované. Zajímavostí je, že po jeho opuštění a následném vstupu se vrátíte na poslední zobrazenou položku. Výtka ovšem směřuje k číselné klávesnici, ta je umístněna dost nízko a klávesy jsou hodně malé. Psaní zpráv tak není příliš pohodlné.

Paměť potěší

Paměť Mitsubishi M320 pojme 255 záznamů a ke každé položce lze přiřadit neuvěřitelně bohatou paletu záznamů. Začít můžeme u těch základních, jako jsou: příjmení, jméno, čtyři telefonní čísla (domů, mobil, kancelář a fax). Dále můžete ke každé položce přidat i e-mailovou adresu, poštovní adresu (ulice, poštovní schránka, směrovací číslo, lokalita, stát a země) a informaci o zaměstnání (jméno firmy a titul). Dále je možné zvolit hlasové vytáčení pro položky domů a mobil, přiřadit kontakt k jedné z patnácti skupin volajících (vlastní název a melodie) a vybrat ikonu.

Jednotlivé položky je také možné kopírovat mezi pamětmi, nebo přidat k vizitce. Záznam z telefonního seznamu je můžete odeslat pomocí infraportu nebo textové zprávy (formát Vcard). Hlasově vytáčet je možné dvacet čísel a v průběhu hovoru lze zapnout hlasitý odposlech a průběh hovoru je také možné nahrát. Na příchozí hovor upozorňuje jedna z šedesáti polyfonických melodií, nebo inteligentní vibrační vyzvánění (vibrace, vibrace a zvonění, vibrace a potom zvonění). Hlasitost vyzvánění lze nastavit v sedmi krocích (s možností zesílení), stejně jako hlasitost reproduktoru, kláves a budíku). Další melodie lze získat z WAPu, nebo pomocí textové zprávy. Telefon dále obsahuje skladatel pro deset melodií. Telefon je duální, takže je za oceánem nepoužitelný.

Textové zprávy bez podpory EMS

Telefon vedle zpráv MMS nepodporuje ani standard EMS, ale podle papírových údajů by měl podporovat Smart Messaging od Nokie, ovšem pokus o zaslání takovéto zprávy z telefonu Nokia se nezdařil (kde je chyba - netušíme). Paměť na textové zprávy pojme 150 esemesek, ale vzhledem k podpoře dlouhých zpráv (zpráva může být dlouhá až 960 znaků) se indikátor paměti zobrazuje v procentech. Počet znaků není znázorněn, jen v levém horním rohu se znázorňuje číslo právě psané zprávy, což není nejpohodlnější. Možné je využít deset vzorových (nastavitelných) zpráv a také ze tří profilů odeslání. Nechybí doručenky, vyžádání odpovědi a také možnost vložit do zprávy podpis.

Při psaní textových zpráv se na displej vejde osm řádků (písmo je ovšem docela malé - na displej se při psaní vejde jedenáct „w“ a čtyřicet „i“) a to i přes neefektivně využité stavové řádky. Při čtení se zobrazí sedm řádků, ale jelikož je font ještě menší, na řádek se vejde ještě více znaků. Chybí samozřejmě podpora češtiny pro prediktivní vkládání textu T9, u Alcatelu OT531 by ale česká T9 chybět neměla (opravdu T9, není to Alcatel, ale Mitsubishi).

Data, WAP a výdrž

Vestavěný modem podporuje GPRS (4 +1) a pomocí WAPu (1.2.1) je možné zobrazit v prohlížeči barevné obrázky ve formátech GIF, PNG, a JPG. Datových profilů je deset, internetových profilů také deset a záložek dvacet. Nastavit můžete také zobrazení přes celý displej, třístupňový zoom (zvětšení) a nebo lze stahovat obrázky. Možnost odesílání e-mailu jsme po krátkou dobu, kterou jsme měli telefon k dispozici, neobjevili.

Výrobce uvádí, že Li-Ion baterie (900 mAh) by měla vydržet na jedno nabití čtyři hodiny hovoru, nebo 350 hodin na přijmu, telefon jsme ovšem měli k dispozici velmi krátce na to, abychom mohli tyto údaje ověřit. Jak bylo napsáno výše, výsledek může ovlivnit intenzita podsvícení displeje.

Aplikace, ovšem bez Javy

Kalendář je přehledně zpracovaný a jednotlivé události a upomínky lze jednoduše odeslat pomocí infraportu nebo SMS (formát Vcalendar). Událostí telefon pobere rovnou stovku a upozornění funguje i při vypnutém telefonu. Přehledný je také prohlížeč obrázků, které lze také snadno odeslat pomocí infraportu. Hlasový záznamník pojme dvě minuty a je poměrně citlivý díky vestavěnému hlasitému odposlechu. Nechybí kalkulačka, převodník měn a také budík, který funguje i při vypnutém telefonu. Zajímavá je možnost automatického vypínání a zapínání, které lze detailně nastavit.

V telefonu se nacházejí taktéž dvě hry s populárním Raymenem, známé již z Triumu Eclipse. Rayman Bowling je vcelku zábavný simulátor bowlingu s 21 úrovněmi. Každá sedmá úroveň je bonusová. Množství šesti různých prostředí a možnosti nastavení šesti stupňů obtížnosti, nabízí také Rayman Garden, což je plošinová hra spočívající v hledání objektů. Telefon nepodporuje Java aplikace, existuje ale verze, která podporuje technologii ExEn, kterou ovšem v tuzemsku nevyužijete.

Proti všem

Mitsubishi to myslí, přes zmatky s obchodní značkou, s výrobu mobilních telefonů pro sítě GSM vážně. Dokazuje to model M21i, což není nic jiného než trochu vzhledově upravená varianta testované M320 s integrovaným prohlížečem pro i-mode. Zajímavé je, že tento telefon na svém krytu nemá ani název Mitsubishi ani Trium, ale pouze typové označení.

Mitsubishi M320 je povedený telefon své kategorie, jehož jedinou chybou je absence oficiálního zastoupení značky na našem trhu. To se změní po uvedení nového Alcatelu OT531, který by se měl začít prodávat přibližně v květnu. Jelikož většina konkurenčních modelů je ohlášena až na přelom léta a podzimu, jedná se v současné době o to lepší, co kategorie lépe vybavených low-endů nabízí.

Mitsubishi M320 není žádný outsider, konkurenti jako Panasonic GD67, SonyEricsson T300, Nokie 3510i, Philips Fisio 820 (825) a Sagem my X-5 jsou nabízeny za podobné ceny. Sice na rozdíl od SE T300 a Nokie 3510i nepodporuje Mitsubishi MMS a nejde k němu tedy připojit ani externí fotoaparát. Dále nepodporuje také technologii Bluetooth jako Fisio 820 (825), což ale nemusí u telefonu této kategorie tolik vadit. Co ovšem zákazníkům možná chybět bude, je absence podpory Javy, která je sice kompenzována dvěma hrami s dlouhou životností (co se hratelnosti týče). V odlišné verzi je nahrazena technologií ExEn od společnosti In-Fusio, kterou ovšem v České republice nevyužijete vinou nulové podpory ze strany tuzemských operátorů.

Výrobce k přístroji nenabízí nijak široké příslušenství (jeho dostupnost na našem trhu bude asi malá, to by se mělo změnit po uvedení dvojčete od Alcatelu) - pouze headset a adaptéru do zapalovače v automobilu.

Telefon Mitsubishi M320 zapůjčila společnost Nowicom, která jej nabízí za 7499 Kč.

V druhé části článku najdete přes sto detailních fotografií barevného displeje Mitsubishi M320.