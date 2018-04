Mitsubishi a její mobily Trium

Mitsubishi telefony jsou na českém trhu známé pramálo, ale již se objevily i v síti Paegas. Společnost Mitsubishi si je ale vědoma toho, že její jméno není právě marketingově nejlepší pro evropský trh a tak se rozhodla dát telefonům obchodní jméno Trium. A jelikož telefony Trium zaujaly na CeBITu odvážným designem, podívejme se na to, co umí.

Bohužel pro nás jsou ovšem informace o těchto telefonech velmi, velmi strohé a tak se budeme muset spokojit i s tou malinkou troškou, kterou máme.

Prvním telefonem je dualbandový Cosmo

Na první pohled vypadá jako kuchyňský budík na vaření, ale to jen zpředu, na papíře. Při druhém pohledu zjistíme, že je velmi pěkný a skoro každému oku lahodící.

Má flip, jehož horní část (po odklopení dolní) je průhledná a je jí vidět na displej, kde pokud nikdo nevolá nebo to nechcete, jinak putují ručičky digitálních hodin. Ano. Je to snad první telefon, který jsem viděl, který má ručičkové hodiny a musím říci, že vypadají moc elegantně.Vedle nich pak spatříte indikátor signálu, SMS, záznamníku a pod nimi datum a nápis vašeho operátora.

Rozměry telefonu jsou velmi příjemné: 103x52x16 milimetrů a jeho hmotnost s Li-Ion baterií je 85 gramů. Jistě jste již ale slyšeli o Li-P (lithium polymerových) bateriích, s níž má tento telefon hmotnost pouhých 69 gramů.

Hovorový čas s Li-Ion akumulátorem jsou 3 hodiny a v pohotovostním režimu vydrží až 200 hodin. S Li-P baterií je to trošku horší, ale na druhou stranu, co bychom nechtěli, za takovou muší váhu se musí něco obětovat, že? S lehčím akumulátorem totiž vydrží Cosmo 1 hodinu hovoru a 80 hodin v pohotovostním režimu. Mě osobně by asi hodina hovoru nestačila. Na druhou stranu, pokud bych chtěl komunikovat pouze pomocí SMS, tak je to asi to nejlepší řešení.

Další telefon od Mitsubishi nese jméno Astral.

Asi to má něco společného s jeho modrou barvou, ale doufejme, že nezůstane jenom u ní. V porovnání s Cosmem musím přiznat, že mě tento telefon přitahuje již méně, tak doufám, že to dožene funkcemi.

"Astrální" velikosti jsou 135x48x26 milimetrů a hmotnost má 145 gramů.

Přístroj je vybaven standardně NiMH baterií se kterou vydrží 3 hodiny hovoru nebo 150 hodin v pohotovostním stavu.

Telefon vypadá … nevím přesně k jakému jinému bych ho přirovnal. Ještě jsem moc telefonů, co mají tvar jako lyže (nahoře a dole širší, než uprostřed) neviděl. Ovládání a pohyb v menu vypadají, jako zkombinovaný Panasonic a Siemens dohromady - je zde kurzorové kolečko a po stranách potvrzovací klávesy.

Aria

je dualbandový telefon s flipem. Standardně je dodáván s Li-Ion akumulátorem a vypadá velice pěkně.

Ovládání bude podobné, jako u Sagemu, kde flip slouží také jen k ochrané kláves. Mezi flipem a displejem koukají 4 klávesy: 2 na začátek a konec hovoru, jedna na vstup do menu a jedna … tak ta bude nejspíš na pohyb v menu.

Hmotnost telefonu je 85 gramů, což je na telefon o velikosti 123x40x23 milimetrů poměrně málo.

Pokud s ním budete chtít hovořit déle, jak 1.5 hodiny, tak máte asi smůlu, jelikož vám déle nevydrží. Ale pokud budete chtít být na příjmu alespoň 80 hodin, pak by vám tento přístroj měl posloužit dobře.

Velmi zajímavým designem se chlubí i Galaxy

Jednoduchý a zároveň propracovaný design telefonu Galaxy je velmi pěkný. Přístroj disponuje flipem, jako předchozí model, ale mezi ním a displejem má pouze 3 klávesy. Jednu kurzorovou (kolečko) a další pro přijímání a pokládání hovoru a pro potvrzení či nepotvrzení menu.

Telefon bude patřit zřejmě do kategorie snadno ovladatelných, takže by si mohl získat vaši přízeň nejen vzhledem, ale i jednoduchostí.

Rozměry a hmotnost patří dnes již mezi standard. 135x48x26 milimetrů a hmotnost je 145 gramů.

Čas, po který vám umožní přístroj hovořit se pohybuje kolem 3 hodin a v pohotovostním režimu vám vydrží pracovat až 150 hodin.

Poslední novinka od Mitsubishi nese název Geo

Také oplývá velmi zajímavým a elegantním designem. Je zajímavé, že všechny telefony, kromě Cosmo a Aria se drží tvaru, za které by se nemusely stydět každé řádné sjezdovky. I tento model má prostřední část užší. Bezesporu je to pro to, že lépe padne do ruky a tím pádem se i pak pohodlněji ovládá. Pravděpodobně se zde začíná uplatňovat ergonomie ve světě mobilních telefonů. Kde jsou ty časy, kdy vám k dosažení nějakého telefonního čísla musel postačit kvádr s nápisem Motorola TX770.

Rozměry Geo jsou 135x48x27 milimetrů a jeho hmotnost činí 145 gramů. Je to vyvážená hranice k tomu, jaký, na první pohled, pěkný telefon dostanete.

Ještě uvedu, že telefon je dodáván s NiMH baterií, se kterou vydržíte hovořit až 3 hodiny a nebo vyčkávat na zazvonění telefonu až 150hodin.

Mitsubishi se tedy pokusila vsadit na atraktivní a neokounaý vzhled, na druhou stranu o funkcích svých telefonů příliš nehovoří a tak je otázkou, zda se firmě i ve funkčnosti podaří držet vedoucích jezdců peletonu. Například absence SIM Toolkitu nebo WAPu by mohla docela mrzet. Také o podpoře datových přenosů není nic známo...