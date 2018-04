Mitac MIO 8390 - malý smartphone se systémem Microsoftu (první informace)

Před časem jsme na stránkách našeho magazínu informovali o prvním Smartphonu véčkového provedení s operačním systémem Windows Mobile for Smartphone. Byl jím Mitac MIO 8380 a skutečně měl co nabídnout. Nedlouho po něm se objevily informace o podobných chytrých mobilech - na poněkud utajované Motorola V700 sice nenajdete čočku digitálního fotoaparátu, jinak je ale Mitacu 8380 více než důstojným soupeřem. A co víc - Motorola je ve všech směrech o chloupek menší.

Zdá se, že inženýři společnosti Mitac zareagovali a již v těchto dnech se objevily první zprávy o novém Miu 8390. Tento chytrý telefon má stejnou softwarovou výbavou jako model 8380, ale je však ve srovnání se starším modelem o poznání menší i o celých deset gramů lehčí. Co tedy nabízí?

Procesor Intel Xscale taktovaný na frekvenci dvou set megahertz poskytuje dostatečnou rychlost pro svižný chod operačního systému. O zobrazování dat se stará aktivní barevný displej, který nabízí rozlišení 176 x 200 obrazových bodů. Dokáže zobrazit až šedesát pět tisíc barevných odstínů a může se pyšnit zlepšenou čitelností na přímém slunečním světle.

Pro uživatelská data i instalované programy máte k dispozici pouhých šestnáct megabajtů operační paměti. Naštěstí ji lze rozšířit prostřednictvím paměťových karet MMC / SD až o půl gigabajtů. Podle našich informací není slot komunikační; jeho použití je tak omezenou pouze na zmiňované paměťové karty. Operační systém je uložen v třiceti dvou megabajtech přepisovatelné paměti, která má umožnit snadný a bezproblémový přechod na vyšší verzi systému kdykoli v budoucnu.



Vlevo starší Mitac Mio 8380, vpravo pak nový Mitac Mio 8390.

Šeptá se také o podpoře technologie Bluetooth, která dříve představenému modelu 8380 chyběla. Samozřejmostí je však rychlý přenos dat s využitím technologie paketového přenosu dat GPRS, zde v běžné konfiguraci 4 + 1 timeslost. Čočka integrovaného digitálního fotoaparátu si poradí se snímky v klasickém VGA rozlišení. Pravda, není to příliš mnoho, ale pro potřeby mobilní fotografie je toto rozlišení poměrně dostačující.

Tu největší perličku jsem si nechal na úplný závěr. Zatímco určení staršího modelu Mio 8380 nebylo příliš průhledné, u novějšího Mia 8390 dobře víme, na čem jsme: je určen pouze pro evropské mobilní operátory. Ty se výrobce chystá oslovit s poměrně výhodnou nabídkou tohoto mobilu.