Mistral: internet po kabelové televizi

Společnost Dattelkabel a.s., která je poskytovatelem kabelové televize, se před časem rozhodla rozšířit své služby i o službu datových přenosů - konkrétně pro nás pak zajímavého internetu přes kabelovou TV. Tato služba, jak název článku napovídá, se jmenuje Mistral.

Datové služby tedy Dattelkabel provozuje oficiálně již od počátku měsíce října, ale první zkušební datový přenos byl uskuteněn v dubnu tohoto roku.

Když pomineme technickou specifikaci funkce služeb Mistral (přenos po kabelové TV infrastruktuře), jsme již u otázek, které zajímají většinu běžných uživatelů. Vyplatí se? Jak je rychlý? Co potřebuju?

Nejprve bych pohovořil o rychlosti připojení, o kterém Dattelkabel tvrdí, že dosahuje garantované rychlosti 64kbit/s a nejvyšší teoretické rychlosti 10Mbit/s. Jako optimální rychlost ovšem Dattelkabel vidí 256kbit/s. Další výhodou připojení k internetu po "kabelové televizi" je to, že jste připojeni 24 hodin denně.

Ovšem zákazníkovi se dnes již nemůže říct "tamhle kouká ze zdi kabel, tak si to dodělejte ..." a tak Dattelkabel zahrnuje pod služby Mistralu i technický servis, Mistral SOS linku, Mistral info, denní kontrolu nad přenesenými daty a tudíž nad tím, kolik zaplatíte na konci měsíce, jelikož platíte právě za přenesená data.

Dále získáte automaticky se službou Mistral i 10MB velkou emailovou schránku, což není nic mimořádného, jelikož toto dnes vlastně poskytuje například Seznam, Atlas, Post, Email a desítky, či stovky dalších freemailových služeb. Je to ale služba, kterou poskytne každá slušná firma. Přeci vám někdo neprodá internetové připojení se slovy "tady máte návod, jak si zařídíte email na seznamu ...".

K otázce co potřebujete k tomuto připojení se váže poměrně podstatná odpověď. Měli byste bydlet v některých, předem daných částech Prahy, kde má Dattelkabel již položené kabely pro obousměrnou komunikaci. Ten, kdo bydlí jinde si bude muset chvilku počkat. A jakéže jsou tyto lokality? Zde jich pár vyjmenujeme, ale je možné, že se jich pár vytratilo, takže pokud víte, že tento kablík někde venku pod zemí máte a nebude v seznamu, rozhodně se nenechte odradit.

Nejprve bych asi začal lokalitami, kde je "pokrytí" úplné, nebo by zde být úplně mělo. Je to Praha 4, 6 (dokončuje se Červený vrch), 7 - Holešovice, 12 a 13. Praha 7-Letná plánuje pokrytí do 3 měsíců. Praha 5 by měla být zasíťována do března roku 2000.

Další lokality jsme již nepostřehli, ale od 18.10. by měly být zveřejněny na WWW stránkách společnosti Dattelkabel (http://www.dattelkabel.cz).

Co dále potřebujete je ideálně počítač s OS Windows, ale myslím, že pro zákazníka by se našel i nějaký technik, který by zvládl nakonfigurovat i jiný systém.

Dále byste měli mít v počítači síťovou kartu a vedle něj kabelový modem. Pokud nemáte něco z tohoto, nebo dokonce oboje, tak nevěšte hlavu, protož je tu možnost toto zařízení od Dattelkabel koupit (lze i na splátky) a nebo pronajmout, přičemž ceny za pronájem jsou vcelku velmi příjemné.

Více informací o zůsobu připojení, či o dostupnosti "datlí" sítě ve vašem bydlišti získáte na zelené infolince Mistralu 0800 11 99 88.

Jak je to s placením? Jelikož se platí za přenesená data, tak zde je opravdu vidět, že platí pravidlo "platím to, co vidím". Cena je odvozena od počtu stažených megabyte a neplatíte žádné měsíční paušály. Z toho plyne to, že nestahujeteli v určitém měsící nic, nic také neplatíte.

Kontrola účtu, kolik budete platit probíhá online díky použité technologii NetGame. Dalo by se říct, že je to jakási obdoba Twist nebo GO předplacených karet, kde vidíte, kolik ještě můžete protelefonovat.

Když si zažádáte tedy o připojení k síti internet přes kabelovou televizi, namontují vám dvě zásuvky. Ze zdi vám tedy poleze jeden drát, který bude přinášet signál do TV a druhý kabel bude sloužit k přenosu dat do/z vašeho počítače.

Cenové podmínky se různí dle vašeho "tarifu".

Tarif Standard

Tato nabídka platí pro všechny z vás, kteří si chcete připojit svůj domácí nebo firemní počítač k nabídce Mistral. Volně, podle vaší potřeby, odebíráte data a výsledná cena se stanovuje vždy z celkového množství odebraných dat za daný měsíc. Cena je konstruována do jednotlivých pásem podle množství odebraných dat. Na přiloženém příkladu si můžete pro vlastní jistotu ověřit konstrukci tohoto výpočtu.

Popis služby cena bez DPH cena s DPH I.pásmo 0 - 20 MB 9,40 Kč 9,90 Kč II.pásmo 21 - 100 MB 5,50 Kč 5,80 Kč III.pásmo 101 - 500 MB 3,80 Kč 4,00 Kč IV.pásmo 501 - 2.000 MB 3,50 Kč 3,70 Kč V.pásmo nad 2 GB 3,20 Kč 3,40 Kč

Příklad : "Zákazník v jednom měsíci odebral 160 MB dat. Cena (viz ceník) za tato data se stanoví následujícím způsobem: 20 x 9,40 Kč (I.pásmo) + 80 x 5,50 Kč (II.pásmo) + 60 x 3,80 Kč (III.pásmo) = 856,- Kč"





Tarif LAN

Pokud chcete ve firmě připojit svou LAN síť na službu Mistral, automaticky spadáte do kategorie LAN. Cena se vypočítává obdobným způsobem jako u kategorie Standard.

Popis služby cena bez DPH cena s DPH I.pásmo 0-100 MB 9,00 Kč 9,50 Kč II.pásmo 101 - 250 MB 7,00 Kč 7,40 Kč III.pásmo 251 - 750 MB 5,00 Kč 5,30 Kč IV.pásmo 751 - 2000 MB 4,50 Kč 4,80 Kč V.pásmo nad 2 GB 3,80 Kč 4,00 Kč



Program Student



Tento program můžete vyžívat v případě, že kteří spadáte do skupiny zákazníků Standard a zároveň studujete na střední škole s maturitou nebo na vysoké škole v regionu města Prahy. Hlavním rysem tohoto programu jsou výrazně snížené poplatky za základní poskytovanou službu. O program Student můžete zažádat na základě vyplněného formuláře, potvrzeného školou, doručeného na zákaznické centrum.

cena bez DPH cena s DPH 0 - 100 MB 3,80 Kč 4,- Kč

Pozn. Pro odebraná data nad 100 MB platí ceník Standard



Program NPO



Pro každou školu, která splňuje podmínky zákaznické skupiny LAN připravil Dattelkabel program NPO. I zde, stejně jako u programu Student, který je zaměřen na individuální uživatele snižuje výraznějším způsobem poplatky za základní poskytovanou službu.

cena bez DPH cena s DPH od 0 MB 3,80 Kč 4,- Kč

Pozn. Program NPO je rovněž dostupný všem ostatním neziskovým právnickým osobám.



Program Kredit



Tato nabídka zvýhodňuje nákup dat dopředu. Díky ní se můžete sami rozhodnout, zda si zvolíte slevu z výše Vašich poplatků za službu MISTRAL. Pro objednání programu stačí, když dopředu řeknete, kolik dat si měsíčně předplatíte. O vše ostatní se už postará Dattelkabel. Tento program si můžete objednat kdykoli v průběhu využívání služby Mistral.

Popis služby cena bez DPH cena s DPH I.pásmo 0 - 20 MB 9,00 Kč 9,50 Kč II.pásmo 21 - 100 MB 4,50 Kč 4,80 Kč III.pásmo 101 - 500 MB 3,50 Kč 3,70 Kč IV.pásmo 501 - 2.000 MB 3,20 Kč 3,40 Kč V.pásmo nad 2 GB 2,70 Kč 2,90 Kč

Příklad : To tedy znamená, že například při zamluvení odběru 160 MB dat zaplatíte 20 x 9,50 Kč (I.pásmo) + 80 x 4,80 Kč (II.pásmo) + 60 x 3,70 Kč (III.pásmo) = 796 Kč. Ušetřili jste tedy 106,- Kč.





Aktivace Mistral

V rámci aktivace služby Mistral vám bude vybudována přípojka, nakonfigurován počítač pro Mistral, připojení modemu, v případě absence síťové karty vám za úplatu bude nabídnuta a rovněž vám Dattelkabel zřídí e-mailovou schránku o velikosti 10 MB. Za aktivaci můžete zaplatit v okamžiku připojení ke službě nebo si můžete částku nechat rozložit do dvanácti měsíčních splátek.

Popis služby cena bez DPH cena s DPH Aktivace Standard 1 904,00 Kč 1 999,00 Kč Aktivace Standard - 12 splátek 189,50 Kč 199,00 Kč Aktivace LAN individuálně

Pozn.cena za aktivaci služby u skupiny LAN se posuzuje na základě skutečných nákladů nutných k zprovoznění služby.





Modem NetGame



Propojení mezi počítačem a službou MISTRAL, zajišťuje NetGame modem, speciálně vyvinutý pro přenos dat prostřednictvím kabelové sítě. Můžete si vybrat, zda-li si jej budete chtít koupit od Dattelkabel a to i na splátky nebo si jej jednoduše pronajmete na dobu, kdy budete chtít Mistral využívat.

NetGame modem akontace m ěsíční platba cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH prodej 6 474,60 Kč 7 899,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč splátky - 12 měsíců 1 638,50 Kč 1 999,00 Kč 465,60 Kč 568,00 Kč splátky - 24 měsíců 1 638,50 Kč 1 999,00 Kč 261,50 Kč 319,00 Kč pronájem 0,00 Kč 0,00 Kč 179,50 Kč 219,00 Kč

Pozn. Pro zákazníky, kteří spadají do kategorie LAN platí pouze varianta prodeje modemu.



Do dalších, placených služeb internetu po kabelové televizi se také řadí například zřizování dalších emailů, vedení DNS, privátní IP adresa a mnoho dalších služeb, které lze najít na domovské stránce společnosti Dattelkabel a.s.

Bohužel si nejsme jisti výhodností služeb při menších objemech dat oproto standardnímu modemovému připojení, jelikož zde zaplatíte například za přenos 5MB souboru přes modem cca 15 korun, zatímco se službou standard v Mistralu zaplatíte bezmála 50 korun. Samozřejmě je zde komfort rychlého a stabilního připojení, ale ... každá služba dnes má svá pro i proti. Je možné, že se za pár měsíců přestane platit poplatek za přenos dat, ale naopak se zavedou právě již zmiňované paušální poplatky.

Uvidíme, jak se bude trh s datovou komunikací po kabelové televizi vyvíjet dále, ale Dattelkabel naznačil, že toto nebude poslední výhoda kabelové televize, kterou nám poskytne a jistě se zanedlouho dočkáme i kabelové/internetové telefonie.