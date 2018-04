Mistr komunikátor - recenze HTC Touch Pro (Raphael)

Nabídka Windows Mobile komunikátorů je stále bohatší a navíc jsme se v posledních měsících dočkali několika opravdu povedených modelů. Nejprve se představil tenký Samsung i780, který bodoval kompaktními rozměry, klávesnicí a vynikajícím HW vybavením. V květnu jsme pak mohli obdivovat HTC Touch Diamond. Tento klenot v ještě tenčím těle ukrývá ty nejmodernější technologie a chlubí se především VGA displejem.

Souběžně s Diamondem byl představen i model s označením Touch Pro. Z čelního pohledu jsou oba hodně podobné, v bokorysu se však odhaluje citelně větší tloušťka, na které se podepsala vysouvací QWERTY klávesnice. Ta je tedy hlavním rozdílem oproti tenkému Diamondu. Zajímají-li vás další postřehy a dojmy z používání, přečtěte si naši recenzi.

HTC Touch Pro se svým stájovým kolegou P3700 a korejským Samsungem i900.

Vzhled, konstrukce a zpracování

Design, který jsme u Diamondu tolik opěvovali, se nijak nezměnil. Proč také měnit něco, co se uživatelům tolik líbilo? Touch Pro se tak opět nese ve znamení ostřeji řezaných tvarů, i když je pravdou, že hran je o něco méně než u Diamondu.

Lesklé čelo přístroje uživatele láká zejména jemným VGA displejem, jenž je v jedné rovině se zbytkem čelní plochy. Jak se zdá, zapuštěným displejům patrně odzvonilo, což je jenom dobře. Ona lesklá plocha je sice příjemná na pohled, to se však po několika letmých dotycích změní. Ano, hádáte správně, čelní plocha je neustále upatlaná.

V pravém rohu je VGA kamera pro uskutečňování hovorů v sítích třetí generace, vedle potom mřížka telefonního reproduktoru, kterému vlevo asistuje světelné čidlo. Dioda k signalizaci aktivního Bluetooth nebo wi-fi tedy chybí, její úlohy se ale částečně zhostil tenký prstenec obepínající potvrzovací tlačítko. Ten se v případě příchozí zprávy nebo zmeškaného hovoru rytmicky rozbliká.









Pod displejem je vyvedeno logo výrobce, ještě níže je pak plocha vyhrazena ovládacím prvkům. Ty se nacházejí ve stejné kombinaci jako u Diamondu, a tak vyjma tlačítek pro telefonování nechybí klávesy “Domů“ a “Zpět“, které byly do příchodu P3700 výsadou jen WM smartphonů.

HTC se však u Diamondu odhodlalo k poměrně odváženému řešení a počet funkčních tlačítek redukovalo na naprosté minimum. Ohlasy uživatelů nejsou vždy jen kladné, chybět může především programovatelné tlačítko nebo klávesa k aktivaci fotoaparátu. Přesto Touch Pro obsahuje více tlačítek než například první Touch nebo Touch Dual.

Stejný zůstal i hlavní navigační prvek, který opět ztělesňuje dotykové mezikruží s možností stisku do všech čtyř stran. Střed dotykového prstence slouží jako velká potvrzovací klávesa.

Tělo telefonu sestává ze dvou hlavních částí, vrchní přitom měří asi půl centimetru, spodní díl s klávesnicí má v pase něco málo přes centimetr. Suma sumárum tak telefon na tloušťku narostl z původních necelých jedenácti na rovných osmnáct milimetrů. Bok horního dílu je opět ze tří čtvrtin kovový, jen v místech ovládacích prvků kov nenásilně a velmi nenápadně přechází v plast. Ocelový lem obsahuje tlačítko k oživení telefonu, na levém boku pak regulátor hlasitosti. Chybět nesmí ani heslo HTC Innovation coby motto poslední kolekce značky HTC. Na spodní hraně je mikrofon telefonu.

Spodní díl je zhotoven výhradně z plastu, který se však navíc pyšní známou antibakteriální úpravou, která krom množení mikroorganismů zamezuje i tvorbě otisků. Ano, povrch je totiž na rozdíl od Diamondu matný, což sice snižuje na eleganci, na praktičnosti ale velmi přidává. Tento díl je prostý ovládacích prvků a v druhé polovině je zkosený úhlem asi deset stupňů. Radikální zkosení rohů ve tvaru rovnoramenných trojúhelníků je pryč a místo toho nastoupilo jemné zaoblení.

Ona mozaika s plastickým povrchem a mnoha trojúhelníky na zadní části krytu ale zůstala. A tak zůstanou i nářky některých uživatelů, kterým se nebude líbit, že se telefon na stole kývá.



Objektiv fotoaparátu je spolu s přisvětlovací diodou zasazen v kovovém trojúhelníku, který je doplněn základními specifikacemi foťáku (clona, CMOS, autofocus). Vedle je mřížkou chráněný systémový reproduktor. Kryt baterie se vysouvá směrem nahoru a dále ukrývá šuplík pro SIM i microSD slot. Naštěstí pro výměnu paměťové karty není nutno vyjmout akumulátor, přesto není přístup ke kartě úplně nejlepší. Stylus je opatřen magnetickým hrotem, a tak je jeho zasunutí velmi pohodlné.

Dílenské zpracování patří k nejlepším vůbec, ukázkové je také lícování jednotlivých částí. Bytelně působí i mechanismus klávesnice. Rozměry přístroje jsou až na tloušťku stejné jako proporce Diamondu, a tak i Touch Pro padne perfektně takřka do každé dlaně.

Paměť a procesor Poslední dobou se zdá, že výrobci dali konečně vale pomalejším čipovým sadám a své přístroje se snaží vybavit po stránce hardwaru co nejlépe. Sada Qualcomm MSM7201 se u Diamondu velmi osvědčila, a tak nebylo důvod hledat jiné řešení. Touch Pro tedy opět pohání silný procesor frekvencí až 528 MHz, který aktuální takt přizpůsobuje danému zatížení. Většina základních aplikací totiž takto dravý výkon nepotřebuje.

Příjemné překvapení se koná v oblasti operační paměti, Touch Pro je totiž osazen nevídanými 288 MB RAM, z nichž je uživateli k mání celých 142 MB. Srovnáme-li to s konkurencí, která nabízí papírově maximálně 128 megabytů, má HTC pořádný náskok. Rekordně velká je i FlashROM kapacity 512 MB, jejíž polovinu ukrajují Windows Mobile 6.1 Professional spolu s TouchFLO 3D. Pro data je tak vyhrazeno 277 MB. Takový datový prostor by ale stěží stačil na mapové podklady a množství multimediálních souborů, s nimiž si Touch Pro (s pomocí aplikací třetí stran) hravě poradí. A tak jistě přijde vhod podpora microSD (SDHC) karet, které budou již brzy dostupné v kapacitě až 16 GB. Přítomnost paměťového slotu je spolu s QWERTY klávesnicí hlavním poznávacím znamením nového Touch Pro. Diamond totiž disponoval vnitřní 4 GB pamětí bez možnosti dalšího rozšíření. Reakce telefonu na libovolné pokyny majitele jsou briskní a Touch Pro tak ždímá z výkonné sady opravdové maximum. Dosti rychlé je i Touch FLO, které u první verze ROM u Diamondu chvílemi vykazovalo nepříjemné latence. Jak si přístroj vedl v konkrétních zátěžových testech se dozvíte v dalších částech recenze. Název HTC Touch Pro (Raphael) Rozměry [mm] 51 x 102 x 18,05 Hmotnost [g] 165 g Operační systém Windows Mobile 6.1 Professional Procesor Qualcomm MSM 7201A, 528 MHz RAM 288 MB FlashROM 512 MB Paměťový slot microSD (SDHC) Sítě Quadband GSM, UMTS Data GPRS, EDGE, HSDPA Displej - rozlišení 480 x 640 pix Displej - úhlopříčka 2,8" (72 mm) Displej - barvy 65 536 Satelitní navigace NMEA 0183 Wi-fi 802.11 b/g Bluetooth verze 2.0, EDR, A2DP Infraport ne Digitální fotoaparát 3,2 MPix Autofocus ano Blesk ano Videotelefonie ano, VGA FM rádio ano Další QWERTY klávesnice, TouchFLO 3D, pohybový senzor Baterie 1 340 mAh



Displej a ovládání

Budeme-li počítat i variantu monstrózního komunikátoru Advantage X7501, je Touch Pro pátým zařízením s VGA displejem. Použitý zobrazovač je shodný s tím, kterým disponuje P3700. Na úhlopříčku jednasedmdesáti milimetrů (2,8“) se tak opět vměstnalo VGA rozlišení. Kresba je opravdu jemná a prohlížení fotografií, případně efektní grafické přechody v TouchFLO vypadají výborně.

Jas displeje lze regulovat v deseti stupních zvlášť pro nabíjení nebo bateriový pohon a nutno říci, že při nejvyšším stupni je čitelnost velmi dobrá i na přímém slunci. Vlastnost, kterou jsme tolik chválili u Diamondu, tedy zůstala. Kromě manuálního ovládání jasu můžete také vše přenechat světelnému senzoru. Citlivost dotykové vrstvy je rovněž vynikající a v porovnání s předchozí generací telefonů HTC je posun k lepšímu opravdu znát. Psaní na virtuální klávesnici je tak možné i bez stylusu a obávat se přitom nemusíte ani úplné QWERTY varianty.

Telefony s přídomkem Touch jsou sice stavěny především na ovládání prsty, přesto je v určitých situacích třeba mechanických tlačítek. Jejich skladba je stejná jako u P3700, ale odezva mi přišla o něco horší a stisk ne tolik jistý. To však může být problém konkrétního kusu, nikoli celé série.

Klávesnice

Největší diferencí mezi komunikátory Touch Diamond a Touch Pro tkví v dosti odlišné tloušťce, a tak zatímco je Diamond opravdu tenký, Touch Pro patří se svými osmnácti milimetry mezi nejzavalitější komunikátory dneška. Důvod je prostý – vysouvací klávesnice. Již při uvedení prvních fotografií příznivci Windows Mobile žasli nad skladbou QWERTY bloku, který se chlubil pěti řadami kláves a celkově se klávesnice mnohem více podobala té počítačové. Skutečnou ergonomii a použitelnost klávesnice ale můžeme zhodnotit až teď. Takže směle do toho.

K vysunutí spodní části telefonu je třeba vyvinout menší sílu, do obou konečných poloh je díl “dostřelen“ pružinami. Mechanismus působí bytelně, a tak se neobáváme rychlého opotřebení ani po delším používání telefonu. Klávesnici totiž, jak se dočtete, budete používat velmi často a rádi.

Klávesnice obsahuje celkem sedmapadesát tlačítek, které jsou zhotoveny z měkkého plastu a pohodlí psaní je tak daleko vyšší než u předchozího Kaisera. Lví podíl na tom má vyšší zdvih a jasnější stisk, který doprovází jen opravdu nepatrné cvaknutí. Tlačítka jsou naopak ve srovnání s předchůdcem trochu menší (elementární obdélník měří 5,5 x 7 mm), ale po chvíli cviku nebudou mít problém ani majitelé objemnějších prstů. Vždyť tlačítka Samsungu i780 jsou zhruba poloviční a i na to si lze zvyknout.

Krom známého tlačítka Fn pro psaní sekundárních znaků blok obsahuje klávesu Tab, Caps nebo Shift. Stisk Fn a Caps navíc signalizuje dvojice diod.

Psaní za šera usnadňuje sytě bílé podsvícení, které není rovnoměrné a zcela jasně je nejvíce podsvětlena numerická řada. Na druhou stranu musíme pochválit zvolenou intenzitu, která v noci nijak nepálí do očí.

Jako nevýhodu vidíme nemožnost podsvícení jakkoli regulovat, například jej na ráno a dopoledne vzhledem k dostatku světla deaktivovat. A nic na tom nezmění ani světelný senzor, který nutnost podsvícení nevyhodnocuje nijak dobře a klávesnice tak svítí při každém stisku tlačítka. Očekávalo se, že právě horní řada kláves umožní snadné psaní písmen s diakritikou bez složitých trojhmatů, bohužel přepsáním souboru sym.txt se nic nezmění a psaní českých znaků tak prozatím není možné. Snad se dočkáme s příchodem kusů s českou ROM.

Kromě uvedené chybky, jejíž řešení je na cestě, patří klávesnice mezi nejlepší svého druhu a Kaisera v tomto směru nechává daleko za sebou. Bravo.

Telefonování, SMS, MMS a emaily Těžko lze na systému a řazení textové korespondence u Windows Mobile komunikátorů hledat něco nového. Jednu skupinu tak tvoří SMS a MMS, druhá je vyhrazena emailovým účtům, jejichž počet není omezen. Průvodce nastavením je velmi propracovaný, a tak si poradí i méně zkušený uživatel.

Textové zprávy se počínaje verzí 6.1 řadí do podoby konverzace, což je velmi praktické. Tvorba multimediální zprávy je tradičně snadná, přesto vzhledem k cenám za odeslanou MMS není jejich obliba u nás nijak závratná. K psaní kratších textů oceníte nových verzí software klávesnic z produkce HTC. Kromě numerické verze (Phone Keypad), SureType bloku jménem Compact QWERTY je k dispozici i plná QWERTY verze. Psaní je i na této nejobsáhlejší variantě díky citlivému displeji dosti pohodlné. V případě delších emailů je jistě vhodnější využít fyzické klávesnice. Telefonní modul podporuje čtyři GSM a dvě UMTS pásma, což umožňuje použití přístroje takřka v každém koutu planety. K datování je možné využít GPRS a EDGE třídy 10 nebo HSDPA s datovou propustností až 7,2 Mbps. V nastavení konektivity pak můžete HSDPA (HSUPA) povolit případně zakázat. Při dostatečném pokrytí UMTS je pak surfování na displeji telefonu skutečně pohodlné, což bohužel pro naši republiku neplatí. Při vyhledání jména v obsáhlém telefonním adresáři oceníte nejen známý systém vyhledávání jmen formou postupného filtrování dle zapsaných znaků. Potěší i podpora dotykových gest, které umožňují listování seznamem tahy prstů po displeji. K ještě rychlejšímu výběru jména dle prvního znaku slouží boční lišta s písmeny abecedy, která nahradila lištu vrchní, v níž byly písmena řazená po třech. Kapacita adresáře či složek se zprávami je vzhledem ke sdílené paměti necelých 300 MB prakticky nekonečná a s přehledem tak pojme tisíce položek. Citlivost mikrofonu byla slušná, trochu horší to ale bylo s hlasitostí telefonního reproduktoru. Diamond byl při nastaveném nejvyšším stupni o poznání hlasitější. Daleko nepříjemnější by však byla zpoždění při uskutečňování hovorů, ta se však díky výbornému HW vybavení nedostavila. TouchFLO 3D - fotogalerie









Konektivita

Snadnou správu bezdrátových modulů umožňuje jejich přehledný správce, v němž lze jedním dotykem displeje aktivovat (nebo vypnout) telefonní modul, Bluetooth nebo wi-fi. Dále se nabízí nastavení synchronizace s MS Exchange serverem.





Přes široké možnosti bezdrátových připojení komunikátoru k PC je nejsnazší a nejužívanější metodou propojení obou zařízení dodávaným USB kabelem. HTC se již nebojí technologie Mass storage, a tak je Raphael druhým přístrojem této značky, který dovolí přístup k souborům na paměťové kartě bez nainstalovaného synchronizačního nástroje (ActiveSync, WM Device Center). Rychlost přenosu dat z PC na kartu je v takovém případě okolo 4 MB/s. Výhodou je, že Touch Pro dá uživateli při každém propojení s PC možnost zvolit, zda chce telefon synchronizovat nebo jej použít jako paměťový disk.

Vestavěný Wi-fi modul je běžného standardu 802.11 b/g, jenž dovoluje teoretickou datovou propustnost až necelých 7 MB/s. Citlivost modulu nijak nevybočuje z řady jiných WM zařízení, při brouzdání po Internetu oceníte Operu Mobile 9.5, která zatím nemá konkurenci.

Bluetooth verze 2.0 podporuje rychlé datové přenosy EDR, které dovolují transfer dat mezi takto vybavenými telefony rychlostí okolo 100 kB/s. Taková rychlost bohatě stačí na i na soubory velikosti okolo 10 MB. Samozřejmostí je podpora profilu AADP k poslechu muziky prostřednictvím BT sluchátek. Z dalších funkcí nesmíme zapomenout na přímý tisk dokumentů za pomoci Bluetooth tiskárny a nechybí ani známý BT Explorer k procházení souborového systému u spárovaného zařízení.

GPS Touch Pro obsahuje do puntíku stejný hardware jako tenčí Diamond, a tak bychom mohli u několika částí recenze jednoduše použít dvojhmat copy&paste. To platí zejména pro satelitní navigaci. Shodný je tedy použitý čip i podporovaný protokol NMEA 0183. Jako navigační software byl tradičně použit TomTom a příslušné mapové podklady. Tentokráte jsme se omezili na několik kratších testů, při kterých si Touch Pro vedl dokonce ještě lépe než Diamond. Navázání komunikace tak bylo velmi rychlé a i v centru města komunikátor nepotřeboval ani půl minuty. V případě nutnosti je možno využít možnost asistované GPS ke zjištění přesné aktuální polohy z Internetu. Na cestách oceníte i velmi jemný displej, který se, jak již bylo řečeno, chlubí výbornou čitelností i pod přímou palbou slunečních paprsků. Pro každodenní používání na dlouhé cesty to není, na rekreační použití ale Touch Pro splní svou úlohu (nejen) coby navigátoru na jedničku. Nastavení GPS v systému (External GPS)

GPS program port: COM4

Baudová rychlost: 57 600 Nastavení v TomTom:

Jiná NMEA GPS

COM4

Rychlost: 57 600



Fotoaparát, rádio a gravitační čip

Do této kapitoly jsme recenzovaný kousek hodně chválili, slova obdivu však v partii pojednávající o kvalitě vestavěného fotoaparátu nevyslovíme. Ne že bychom snad chtěli, ale není na vybranou – Touch Pro jako fotoaparát prostě neohromil.

A tak ač mohou 3 miliony bodů na snímku znít docela dobře, nijak pěkné momentky nepořídíte a kvalita bohužel není výrazně lepší než u Diamondu. Touch Pro má ale přeci jen v této souvislosti navrch, jelikož ze zadní strany vykukuje kromě objektivu i přisvětlovací dioda, která mírně usnadní pořízení snímku při nedostatku světla.

Samotná aplikace je logicky zcela identická, její sofistikovanost jsme chválili již v minulé recenzi. Dosti nepraktická je již zmíněná absence samostatného tlačítka pro start fotoaparátu. Patříte-li k vášnivým posluchačům rádiových stanic, pak si u Raphela udělejte další puntík. K poslechu je nutné připojit dodávaná sluchátka, která plní funkci antény. K aplikaci samotné není moc co dodávat, neboť je na chlup stejná jako u Diamondu.

Gravitační senzor se poprvé objevil u iPhonu a umožňuje rychlé přetočení displeje v závislosti na poloze telefonu. Vyjma internetového prohlížeče tohoto využijete při prohlížení fotografií nebo při hraní návykové hry Teeter. Her postavených na principu gravitačního čipu je dnes pro Diamond a Touch Pro spousta, ty nejlepší vám představíme v samostatném článku.

Pro spolehlivý chod čipu můžete kdykoli provést jeho kalibraci pomocí dvou nezávislých libel.

Televizní výstup nabízí i konkurenční Samsung OMNIA, ani k jednomu z přístrojů ale výrobce v základu nedodává propojovací kabel. TV out jsme tak nemohli otestovat, určitě ale na něj přijde řada v blízké budoucnosti. Funkce Detail CMOS 3.2 MPix Ohnisková vzdálenost pevná Autofocus ano Blesk ano Rozlišení 2 048 x 1 536 (až 2.0x), 1 600 x 1 200 (až 2.0x), 1 280 x 960 (až 2.0x), 640 x 480(až 2.0x), 320 x 240 (až 4.0x) Režim foto, videokamera, MMS video, fotokontakt, obrázek na today, panorama Kvalita nízká, normální, vysoká, vynikající Samospoušť 2 s, 10 s, vypnuto Vyvážení bílé žárovka, zářivka, automatické, denní světlo, noc Vypálení času na snímek volitelně Efekt kresby stupně šedi, sépie, chlad, negativ Zvuk závěrky volitelně Délka zobrazení snímku bez náhledu, 3 s, 10 s, bez omezení Ostření na střed, průměr Formát snímku JPG Úložiště FlashROM nebo microSD karta



Bonusové aplikace

Jelikož jsou předinstalované aplikace stejné jako u Diamondu, byl by jejich opětovný popis nošením dříví do lesa. Zajímá-li vás tedy, které aplikace jsou vyjma těch běžných (WM Player, Internet Explorer, Pocket Office,…) v ExtentedROM, nahlédněte do příslušné kapitoly recenze na HTC Touch Diamond

Výkon a výdrž, testy

Zejména první slůvko z názvu této kapitoly bylo donedávna strašákem většiny WM komunikátorů. V posledních měsících jsme ale zaznamenali výrazný obrat, a tak to dnes uživatel prahnoucí po rychlém zařízení s mobilními Windows nemá tak úplně jednoduché. Současnou dvojici ve složení Samsung i780 a HTC Touch Diamond totiž může Raphael se ctí doplnit. Sami jsme byli zvědaví, na kolik budou dílčí výsledky jednotlivých výkonnostních testů podobné s HW stejně vybaveným Diamondem. Výsledky ale nakonec nejsou nijak překvapivé, tedy až na partii komplexního Spb Benchmarku, která prověřuje grafický výkon, kde Touch Pro doslova propadl a oproti Diamondu dosáhl jen třetinového bodového zisku. Naproti tomu u VS Benchmarku 2007 byl pokles v řádu jednotek procent.

Výsledky Spb Benchmark:









Výsledky VS Benchmark 2007:

Zařízení Výsledek HP iPAQ 214 3 370 HTC Touch Diamond (P3700) 2 821 HTC Touch Pro (Raphael) 2 516 Asus P526 870 HTC Touch Cruise 1 390





Tenkému Diamondu jsou vytýkány dvě nectnosti. První je nulová šance zvýšit paměťový prostor pro uživatelská data, druhým je pak akumulátor kapacity 900 mAh. Pokud si ale myslíte, že Touch Pro „přežije“ bez dosahu elektrické zásuvky o poznání víc, budete zklamaní. Ano, kapacita je sice papírově vyšší takřka o polovinu (1 340 mAh), ovšem na padesátiprocentní nárůst výdrže nesázejte. V praxi totiž není nárůst ani třetinový. Nebudete-li však v hojné míře využívat energeticky náročných úkonů, kterým je třeba přehrávání videa, navigace nebo surfování po webu, pak budete nabíjet každý čtvrtý den. Takto opatrný přístup však nelze od uživatelů bažících po WM komunikátoru očekávat, a tak jako pravděpodobnější schéma považujeme dvoudenní výdrž. I tak je to oproti Diamondu posun vpřed. Více vám prozradí naše vytrvalostní testy.

Přehrávání neupraveného videa v CorePlayeru 4 h 35 min

Přehrávání MP3 24 h 50 min

Navigace 4h 10 min

Závěr HTC aktuální řadou svých chytrých zařízení ukazuje, že si pozici světové jedničky jen tak ukrást nenechá. Již Diamond byl přes drobné chybky doslova husarským kouskem a recenzovaný Raphael jde ještě dál. Kromě všech komunikačních technologií přidává ještě opravdu gigantickou porci operační paměti a microSD slot. Pomyslnou třešničkou na dortu je pak pětiřadá výsuvná klávesnice, jejíž jedinou vadou na kráse je prozatímní nemožnost psát znaky s diakritikou. Ač jsou pánové z HTC ve svém oboru skutečnými mistry, na platné zákony fyziky nestačí, a tak s sebou ona klávesnice bohužel v porovnání s Diamondem vláčí i několik desítek gramáže navíc. Tloušťka gradovala o celých sedm milimetrů, které jsou v kapse u kalhot či košile proklatě znát. Raphael už zkrátka není ta příjemná placka. Oplácanější proporce byly využity i ve prospěch baterie s vyšší kapacitou, po které majitelé Diamondu tolik volali. Nárůst výdrže bohužel není nijak markantní. Jako navigátor plnil telefon svou úlohu bravurně, k čemuž mu pomáhal i jemný, výborně čitelný a citlivý displej. Ten oceníte i při psaní kratšího textu, kdy fyzickou QWERTY zastoupí třeba její virtuální alternativa ze softwarových dílen výrobce. Co dodat? Ano, skoro bychom opomenuli výborné schopnosti telefonu coby multimediálního přehrávače, který si díky silnému HW poradí i s neupravenými filmovými díly. Ti, kteří jsou zvyklí svůj telefon používat i k poslechu FM rádia, nemusí při koupi Raphaela ze svých požadavků nijak snižovat. Nudu můžete zahnat i s využitím gravitačního čipu. Ráda vám přitom pomůže vestavěná herní pecka Teeter, případně některá další hra využívající této zatím poměrně neobvyklé komponenty.

Suma sumárum patří Touch Pro k naprosté špičce v dnešní elitě zařízení s Windows Mobile a i když má své mouchy, určitě jeho koupí neprohloupíte. Proč koupit? výborné technické zpracování

rychlý procesor - vysoký výkon

displej (VGA rozlišení, citlivost, čitelnost na slunci)

velká RAM i FlashROM

podpora 3G a HSDPA (u nás moc nevyužijeme)

integrovaná GPS

QWERTY klávesnice

gravitační čip Proč nekoupit? málo mechanických tlačítek (programovatelné, start fotoaparátu)

horší fotoaparát

nižší hlasitost při telefonování

výdrž mohla být vyšší Kdy? v prodeji Za kolik? 14 500 Kč