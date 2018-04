Místo WinCE nyní hovořme o PocketPC

Dnešní článek si klade za cíl pomoci Vám poznat čerstvé události na trhu s kapesními počítači. Již 19. dubna spatří, tedy alespoň oficiálně, světlo světa zcela nová koncepce kapesních počítačů. Hardware dodají společnosti jako Casio, HP a Compaq, zatímco operační systém bude pocházet z dílny Microsoftu. Zatímco o vlastních zařízeních ještě mnoho informací není (podívejte se třeba na fotografie nového Compaqu), o nových Windows CE toho víme již poměrně dost. Mým záměrem bylo ušetřit Vám čtění mnoha článků na mnoha různých zahraničních serverech a informace naservírovat přímo před Vás.

Nové kapesní Windows, pod původním označením Rapier (nyní PocketPC), mají představovat zcela nový systém, který by měl zachránit pozici Microsoftu na tomto trhu. Určitě to ale nebudou mít jednoduché. Podíl Microsoftu na trhu v USA je přibližně deset procent a kromě toho spousta výrobců přebíhá ke konkurenci a to buď k OS EPOC nebo k PalmOS. Nejvážnějším konkurentem MS je právě společnost Palm Computing (dříve součást 3Com), která vyvíjí již zmiňovaný PalmOS pod svou střechou a sublicensuje ho dalším výrobcům (IBM, Nokia..). IBM zastavilo vývoj zařízení s WindowsCE a nadále tak vyvíjí a prodává pouze "vlastní" WorkPad. Společnost Psion Plc, produkující technicky velmi dokonalá zařízení a operační systém EPOC, vzhledem k její pozici zatím pro MS žádnou hrozbu nepředstavuje. Jejich marketing je ve srovnání s marketingem MS (viz níže) a Palm Computingu naprosto nicotný a nabízí se tak příměr s OS/2.

Nové Windows doznaly naprosto zásadních změn. Start tlačítko se přesunulo z levého spodního rohu nahoru a je zakomponováno do lišty aplikace. Název se mění dle konkrétní aplikace, poklepáním se otevře požadované start menu. Menu aplikace se přesunulo z obvyklé pozice (vršek aplikace resp. obrazovky) až dospod. Cílem bylo údajně jednak umožnit pohled na dokument při výběru meny a jednak si již při výběru menu nestíníte obrazovku rukou. Zároveň máte ihned z menu přístup k šesti naposledy užitým aplikacím. Menu ani další grafické prvky již nehýří 3D efekty a celý systém tak připomíná Windows 3.1. Jak se zdá, Microsoft se vrátil nohama na zem a začal respektovat poněkud zvláštní charakteristiky těchto zařízení. Ze systému také zmizel dvojklik a je nahrazen, dovolím si to přeložit, "stiskni a drž" klikem. Tento nový klik bude mít vlastně stejnou funkci jako pravé tlačítko myši ve vašich Windows 95/98/2000 a otevře tak kontextové menu obsahující pro danou položku možné volby a akce včetně zaslání skrze IrDA atd..