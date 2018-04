Také jste už nahradili textování na mobilu primitivními obrázky?

Obrázkové komunikaci nahrává zejména uspěchanost dnešní doby, patrně nejvíce pak shon pozdního pracovního odpoledne, kdy se zaměstnanci snaží dohnat resty a přesto jsou již myšlenkami zcela jinde. Místo vypisování dlouhého textu tak kolegu pozvou na pivo takzvanou obrázkovou nálepkou. Je primitivní, přesto výstižná.

Ani případné odmítnutí není díky často spíše úsměvné formě těchto obrázků považováno za tolik nezdvořilé. Komunikace pak může vypadat například následovně: Spiklenecky mrkající muž s půllitrem piva v ruce/Prací zavalený medvídek/Na kolenou prosící muž/Omlouvající se medvídek.

Nálepky najdete i v mobilním Facebooku V konverzaci ve Facebooku nebo v jeho messengeru najdete velké množství nálepek. Vybírat můžete z mnoha grafik a témat, většina jich je ke stažení zdarma.

"Je to skvělé, když nemáte čas psát celou zprávu a přitom nechcete být nezdvořilí," uvedl pro list The New York Times čtyřiatřicetiletý Motoko Kondo z tokijské návrhářské agentury. "S pomocí nálepek vedu občas i celé rozhovory,“ dodal.

Právě v Japonsku je tato komunikace velmi oblíbená. Pro místní obyvatele jde totiž o podstatně jednodušší a rychlejší způsobu vedení konverzace oproti vypisování každého znaku zamýšleného textu. Na takové formě komunikaci se přímo zakládá japonská mobilní aplikace Line. Tamní uživatele si získala zejména roztomilostí použitých obrázků. V Zemi vycházejících slunce frčí prostě vše, co je roztomilé.

Line je jedním z mobilních kecálků, který se mezi uživateli rychle šíří. Od roku 2011 tuto aplikaci aktivně využívá již více než 430 milionů uživatelů po celém světě. Stejného počtu dosáhl koncem letošního ledna například i konkurenční WhatsApp (WhatsApp má 430 milionů uživatelů, denně odbaví padesát miliard zpráv), o měsíc později již ohlásil překročení hranice 465 milionů měsíčně aktivních uživatelů.

I v případě WhatsAppu mohou uživatelé vzájemně komunikovat prostřednictvím primitivních obrázků. Avšak stejně jako například v případě Messengeru či mobilního ICQ však není takový způsob komunikace tím primárním.

Podle provozního šéfa společnosti Line Takešiho Idezawy prochází posílání zpráv neustálou evolucí. A obrázkové nálepky jsou pouze jednou z mnoha. U původně ryze textových mobilních kecálků tak již není nikterak výjimečný například ani videochat.

Vývojáři takových aplikací tak musejí opravdu bedlivě sledovat vývoj trhu a pohotově reagovat na nároky uživatelů. Pro ty je totiž velmi snadné dosud používanou aplikaci nahradit jinou, která svižněji reaguje na jejich požadavky.

Co je totiž pro uživatele přínosem, je pro vývojáře tím zásadním hnacím motorem. Na mysli máme především automatické importování kontaktů přímo z telefonního seznamu používaného zařízení. Při přechodu na konkurenční aplikaci tak uživateli nehrozí, že přijde o dosavadní kontakty. Nicméně k uchování spojení s vybranou osobu pak musí mít i protistrana v zařízení instalovánu příslušnou mobilní aplikaci.

Jakkoli je tato forma mezi mobilními uživateli rozšířená, nic se nesmí přehánět. Nadměrné používání mobilních kecálků může být i zdraví nebezpečné. A používání obrázkových nálepek to nikterak nezvrátí. Na jednu stranu lze jejich prostřednictvím danou věc vyřešit podstatně rychleji, na druhou však může mít uživatel vzhledem k jejich časté roztomilosti neustálou potřebu rozesílat stále nové nálepky. Jenže dlouhodobě jednotvárné pohyby palců i neustálé držení telefonu mohou vyústit až ve WhatsAppitidu (více čtěte zde).