Místo mobilu přichází videokamera - Nokia N93

Nokia N93 by se dala označit za multimediálního mamuta současného trhu. Nabízí vše, čím se chlubí i vrcholné chytré telefony, a přináší punc technologické vyspělosti. A to nejen díky svému netradičnímu vzhledu, ale především papírově silné videokameře.

S tímto nekonvenčním přístrojem jsme se mohli setkat již v březnu tohoto roku, kdy se na internetu začaly objevovat fotografie do té doby nepředstaveného modelu finské Nokie. Krátce nato jsme se mohli s telefonem seznámit již blíže. Novinka se tak na trh dostává téměř po půl roce od svého oficiálního představení.

Nokia N93 je právoplatným nástupcem dřívějšího modelu N90, který se však masového úspěchu nedočkal. Ostatně to ani nebyl jeho úkol. Nezájem o tento přístroj způsobily především jeho nezanedbatelné rozměry a v konkurenčním boji i nedostatečně kvalitní - ač papírově silný - fotoaparát. - více zde



Nokia Nseries: N80, N70, N90 a nový přírůstek N93

Vzhled - slunečnice by mohla závidět

Právě rozměry budou trápit i nástupce v podobě Nokie N93. Telefon se skutečně za malý označit nedá. Pokud však na přístroj budete hledět jako na videokameru, možná vám hodnoty 118,2 × 55,5 × 28,2 mm a váha 180 gramů učarují. Po dvoutýdenním užívání jsme si na velikost přístroje zvykli velice rychle, do něžné dámské ruky se ale telefon skutečně nehodí.

Konstrukční kvalita modelu N93 by se dala označit pouze za dobrou. Fyzikální zákony jednoduše neobejde ani Nokia a nekovenční konstrukce s dvojím kloubem si žádá svou daň. Tou je značná vůle horní části véčka, čehož si je vědom i samotný výrobce. Proto je nad displejem výrazný výstupek, který po zavření telefonu zapadne do výlisku na spodní části. Tím výrobce omezil nežádoucí viklání horní části přístroje do stran. I tak však pocítíte výraznou vůli kloubu umožňujícího otáčení displeje.

Další nepraktické drobnosti najdete na levé straně. Patří mezi ně gumová krytka slotu pro paměťové karty, která působí na tak drahém telefonu příliš lacině. Oproti plastovému krytu systémového konektoru, který zde najdete též, je však přichycena k tělu telefonu. Alespoň ji tak neztratíte, jak se nám to stalo u krytky masivní optiky fotoaparátu. Doporučujeme ji přichytit k tělu přístroje pomocí dostečně pevné nitě, otvory pro tento účel totiž nepostrádá.

Horní strana si osvojila hlavní vypínač umožňující změnu profilů. Kvůli zvláštní konstrukci se k němu při otevřeném telefonu nedostanete. Spodní část nabídne jen masivní poutko pro upevnění šňůrky. Tu naleznete společně s pouzdrem, datovým kabelem, stereofonním headsetem, paměťovou kartou (128 MB), nabíječkou (s redukcí) a kabelem pro propojení telefonu s televizorem (Cinch) v základním balení. Za povšimnutí stojí velmi nenápadný infraport umístěný na horní hraně výklopné části véčka.

Nejzajímavěji pak působí pravá strana. Zde se seskupily hlavní ovládací prvky fotoaparátu. Výčet začněme u dvou kláves, z nichž jedna ovládá přisvětlovací diodu a pomocí druhé se přepínáte z režimu fotoaprátu do režimu kamery a naopak. Nad nimi najdete miniaturní ovládací kříž s potvrzovacím středem, který supluje funkce toho klasického na běžné klávesnici. Přímo na kloubu pak najdete spoušť obklopenou prstencem ovládající digitální zoom.

Tyto ovládací prvky jsou precizně zpracovány, na škodu jsou jen titěrné rozměry. I tak si za ně Nokia zaslouží velkou pochvalu, jelikož ve spojení s kontextovými klávesami umístěnými nad displejem lze přístroj plně ovládat bez nutnosti krkolomného hledání dalších kláves. Ve tmě by se však hodilo jejich podsvícení.

I to by ale mělo podstatný vliv na výdrž přístroje. Z té jsme původně příliš ohromeni nebyli, jelikož během testu jsme dokázali telefon vybít skutečně během pár hodin. Dlouhodobější používání však ukázalo, že i při plném pracovním nasazení dokáže Nokia spolupracovat po dobu (minimálně) dvou dní. O enegrii se stará Li-ionová baterie s velmi slušnou kapacitou 1100 mAh. Ta by měla přístoj udržet až deset dní v pohotovosti či zvládnout více než pět hodin hovoru.

Ovládání a displej - dva v tom

I model N93 patří mezi novinky s novým operačním systémem Symbian 9.1. Původní lamentování nad nekompatibilitou aplikací však už ztrácí význam, jelikož na trhu je pro třetí edici tohoto systému již dostatek programů. Novinkou je u tohoto systému drobnější grafika, která ve spojení s kvalitním displejem žije v dokonalé symbióze. Do hlavní nabídky se díky ní mohl přidat i další řádek ikon, jinak se ale ovládání nemění.

Systém tak nabízí vše, na co jsme byli zvyklí u předchozích generací. Nabídku si tak můžete libovolně přeskládat, pro personalizaci můžete využít připravených témat nebo jen zvolit tapetu, vítaný je i aktivní pohotovostní režim umožňující jednoduchou kontrolu nadcházejících událostí či spuštěných aplikací přímo v základním pohledu.

Vnější displej modelu N93 se může pochlubit rozlišením 128 × 36 obrazových bodů a podporou 65 tisíc barev. Je pouze informační a lze jej uživatelsky přizpůsobit. Nastavovat můžete tapetu a animaci při zavření telefonu. Zobrazují se na něm zmeškané události a po podržení spouště fotoaparátu vás informuje o aktuálním datu a času. Ten vidíte společně s indikátory signálu a baterie i v základním pohledu.

Vnitřní displej nabízí již téměř standardní rozlišení 240 × 320 obrazových bodů a podporu 262 tisíc barev. Jeho čitelnost na přímém slunci není ideální, avšak znatelně lepší než u prvních barevných displejů. Jeho rozlišení oceníte především při prohlížení webu či natočených videosekvencí a pořízených fotografií. Grafika je na něm velice jemná a umí zobrazit i velmi drobné detaily.

Klávesnice - velká, větší, největší...

Klávesnice tohoto multimediálního telefonu se skutečně povedla. Také aby ne, když na ni měl výrobce přehršle místa. Jednotlivé klávesy alfanumerické části jsou velkoryse velké a díky výraznému vlnovému profilování i velmi dobře hmatově odlišitelné. Kladou ideální odpor a s překlepy bude mít potíž skutečně jen málokdo.

Stejná chvála v podstatě platí i pro funkční část klávesnice. Jedinou připomínku tak máme k faktu, že lidé s menšími dlaněmi si budou muset telefon neustále přehmatávat, aby dosáhli na požadovanou klávesu. Velikost klávesnice tak kromě výhod naráží i na jisté překážky.

Fotoaparát - tři mega, trojnásobný zoom, makro...

Největším lákadlem novinky je třímegapixelový fotoaparát s možností natáčení velmi kvalitního videa. Pracuje s novým prostředím známým již z modelu N73, tudíž pro základní nastavení nemusíte složitě využívat kontextových nabídek. S přístrojem se fotí specifickým způsobem s vyklopeným displejem. Po jeho natočení se automaticky spustí fotoaplikace a telefon můžete velmi jednoduše ovládat již popisovanými klávesami na pravém boku.

V režimu fotografií využijete možnosti nastavení expozičního režimu, vyvážení bílé, barevného tónu či samotné expozice. Nechybí ani možnost sekvenčního snímání či samospoušť. Kromě nejvyššího rozlišení 3,2 megapixelu si samozřejmě můžete zvolit i nižší. U režimu videokamery si pak odmyslete jen samospoušť a možnost úpravy expozice. Ostaní funkce jsou shodné s fotoaprátem.



Základní pohled na fotoaplikaci v režimu focení a natáčení



Expoziční režimy | Vyvážení bílé

Nokia modelem N93 pohřbívá i veškeré úvahy nad tím, jak do telefonu dostat optické přiblížení při zachování přiměřené velikosti přístroje. Konstruktéři na to šli šibalsky a optiku fotoaparátu/videokamery zabudovali do kloubu telefonu. Tím získali dostatek prostoru pro potřebnou elektroniku. Ta pak hýbe s optickými částmi, které - jak jinak - posvětila společnost Carl Zeiss.



Nastavení expozice | Barevný tón



Možnosti nastavení fotografií a videa

Nokia N93 je se svým velmi kvalitním VGA (640 × 480 obrazových bodů) videem s třiceti snímky za vteřinu jen předzvěstí toho, co nás v budoucnu může potkat. Již tyto hodnoty však stačí, aby jsme telefon označili jako právoplatnou kameru. Absolvovali jsme s ní mnoho bujarých večírků a nikdy se nenudila - ať už jsme ji využívali my, nebo lidé z našeho okolí. Oceňujeme velmi snadnou možnost propojení telefonu s televizorem díky jednoduché aplikaci.



Ukázka protisvětla a režimu makra



Porovnání optického zoomu s digitálním | Ukázka videa (MPEG-4|13 MB)

K pořizování statických i dynamických záznamů vám pomůže i kamera na čele přístroje, která se chlubí rozlišením 640 × 480 bodů. Výsledné záznamy z hlavního fotoaparátu jsou pak velice povedené, jen v konkurenčním srovnání zas tolik nezazářily. Tam, kde Nokia kraluje, jiní strádají a naopak. Pokud vás schopnosti modelu N93 zajímají blíže, můžete ji zhodnotit ve srovnání se současným králem fotomobilů, Sony Ericssonem K800i. - více zde



Fotografie se třídí do přehledné galerie

Telefonování a zprávy - opakování je matkou moudrosti

Nokia N93 je třípásmový GSM telefon s podporou UMTS. Díky druhému fotoaparátu lze jednoduše uskutečňovat videohovory. Vícepoložkový seznam pojme nespočet položek omezených pouze dostupnou pamětí a jeho synchronizace s počítačem je bezproblémová. Ke každému kontaktu můžete přiřadit i vlastní obrázek a vyzvánění (i ve formátu MP3). Profily či hlasové ovládání a vytáčení samozřejmě nechybí. Jako drobnost působí podpora Push to Talk.

Z pohledu textové a multimediální komunikace se stále můžete spolehnout na SMS, EMS, MMS i velmi dobrého e-mailového klienta. Editor ani mentalita práce se zprávami se oproti předchozím verzím nezměnila, stále tak můžete ukládat bezpočet zpráv, posílat velmi dlouhé textovky či vytvářet vlastní složky pro archiv. Prediktivní slovník T9 píše stále s diakritikou a zkracuje tak zprávy, lze ho ale v nabídce nastálo vypnout. E-mail si poradí s protokoly SMTP, POP3 i IMAP4 a dokáže schránky kontrolovat v zadaném intervalu.

Organizace, data - vše jedním vrzem

I Nokia N93 se může pochlubit revolučním internetový prohlížečem. Ve spojení s podporou technologií GPRS/EDGE, UMTS a bezdrátových sítí Wi-Fi se z novinky stává ideální prostředník pro mobilní internet. Pokud máte doma postavenu bezdrátovou síť, můžete přenášet soubory rychlostí až 54 Mbit/s. Díky podpoře UPnP lze sdílet multimédia a vzdáleně ovládat kompatibilní zařízení.

Telefon spojíte s počítačem pomocí dodávaného USB kabelu, bezdrátovou technologií Bluetooth nebo vestavěným infraportem. Ten bude možné s příslušným programem využívat i k ovládání domácí elektroniky. Oproti starším modelům nenaleznete v základním balení čtečku paměťových karet, jelikož telefon podporuje technologii Mass Storage. Po připojení se ale dostanete jen na paměťovou kartu a telefon se přepne do offline režimu.

Vnitřní paměť telefonu atakuje hranici padesáti megabajtů, spolehnout se můžete i na zmiňovanou paměťovou kartu (miniSD) s kapacitou 128 MB. S větší paměťovkou pak můžete z telefonu udělat plnohodnotnou náhradu MP3 přehrávače. S telefonem se dodávají sluchátka s dálkovým ovládáním, které však neslouží jako redukce na 3,5 mm Jack konektor. Paměť se bude hodit i na nahrávání videa, které není zrovna kapacitně nenáročné.

Organizační funkce vezmeme krátce. Kalendáři tradičně nic vytýkat nebudeme, poznámky slouží jak mají, kalkulačka nezná prioritu operátorů a konvertor funguje bez sebemenších problémů. Zjistit můžete i čas v nejznámějších destinacích světa. Ani nový Symbian ale nedonutil hlasové poznámky nahrát více než jednu minutu záznamu a dokonce i budík je stále jen jednoduchý.

Novinkou je sloučení aplikací Quickoffice pod jednu ikonku, kdy se po jejím otevření zobrazí tři záložky s rozdělenými typy dokumentů (vše, Word, Excel). Soubory však nelze editovat, pouze prohlížet. Telefon si poradí i s PDF dokumenty a dokonce i s animacemi ve Flashi.

Ostatní funkce - Wipeout v mobilu

Hudební aplikace zvládá všechny funkce, kterými se může pochlubit hudební model N91. Automaticky třídí skladby podle ID3 tagů, poradí si s opakováním skladeb i náhodným přehráváním. Kvalita výstupu je se standardními sluchátky poměrně chudá. Můžete ji však vylepšit dle gusta pomocí ekvalizačních křivek. Telefon nabídne i Visual rádio a pro přehrávání můžete využít hlasitého reproduktoru.

Z ostatních zábavních funkcí nabídne model N93 hned tři hry - klasického hada, karetní hru Card Deck a skvělou 3D honičku nápadně podobnou slavné počítačové hře Wipeout. Pokud vám nebudou stačit hry, můžete si dohrát vlastní a to jak pomocí samotného operačního systému, tak i díky Javě MIDP 2.0. Vzhledem k ostatním multimediálním vlastnostem telefonu se ale nudit skutečně nebudete.

Zajímavostí je aplikace pro čtení čárových kódů, s níž jsme se ani po úmorné snaze nedokázali dostatečně seznámit. Dle výrobce by měla být schopna vyluštit informace uložené v tomto hojně používaném logistickém prostředku a nadále s nimi pracovat.

Suma sumárum

Proč ho koupit? Wi-Fi, UMTS, EDGE, GPRS

kvalitní videozáznam

3Mpix fotoaparát

bohaté příslušenství

Mass Storage

kvalitní displej

široké multimediální funkce Proč ho nekoupit? konstrukční nedostatky

velikost a váha

slabší výdrž

cena Kdy? září 2006 Za kolik? 22 490 Kč včetně DPH

Nokia N93 není ve své podstatě žádný zázračný mobil. Tím, že jde o dalšího zástupce multimediální řady Nseries, je od svých sourozenců jen pramálo odlišná. Za svůj šarm tak vděčí snad jen marketingově zajímavé videokameře, s níž jsme však byli navýsost spokojeni.

Pouze tato přidaná hodnota se nám ale zdá za více než dva a dvacet tisíc korun trošku málo. Zvlášť v případě, že ve vlastních řadách lze najít značně levnější a obstojnou konkurenci. Nokia N93 se tak s velkou pravděpodobností stane opět výsadou jen opravdových nadšenců či individualistů.

Ti možná ocení její bohatou výbavu, neotřelý vzhled a široké multimediální možnosti i přesto, že telefon nepatří mezi nejmenší a svým konstrukčním zpracováním nijak neoslní. Mohou si však být jisti, že tak rychle jako oni nevytasí videokameru ani ten nejzkušenější reportér večerních zpráv.