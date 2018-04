Míří filmy na displeje PDA?

Pocket PC Films by touto dohodou získala přístup k části programů Lions Gate Entertainment (filmy, televizní seriály, divadelní představení). Pocket PC Films provede kompresi a přeformátování těchto titulů k zobrazení na displejích handheldů a Lions Gate přidá tyto tituly ke své stávající nabídce, která činí již kolem 25 000 titulů.

PocketPC Films nabízí v současné době několik titulů pro PocketPC handheldy s použitím Microsoft Media Player 7.1 a vyšších. Filmy člení do několika kategorií (klasické filmy, dětské, vzdělávací, multi-packy). Ceny za jeden pořad se pohybují od $10 do $20.

Mají filmy na PDA budoucnost?

Firma Pocket PC Films je přesvědčena, že dosavadní dominance PIM a kancelářských aplikací na handheldech se začne prudce měnit a nemalá část uživatelů bude chtít využít i multimediální schopnosti svých zařízení.

V tento posun ostatně věří i firma Lions Gate Entertainment. Podle prezidenta firmy Petera Blocka se Palmy a jiné handheldy stávají pomalu nezbytnou součástí denního života uživatele.

Podle prezidenta Pocket PC Films Griffina se nabídka nových filmů objeví během týdne. Velký úspěch si slibuje i od dětských pořadů - podle firemních průzkumů si například značná část uživatelů přeje pustit na handheldu nějaký dětský pořad a použít jej pro zábavu dětí třeba během jízdy automobilem...

Médium - karta

Unikátní systém firmy umožňuje jednu minutu filmu stlačit na cca 1 MB dat - průměrný 100minutový film tak "zabírá" asi 100 MB paměti, což již není pro dnešní paměťové karty takřka žádný větší problém. Většina karetních systémů již má 128 MB kartu ve své nabídce.

Filmy jsou jinak distribuovány prostřednictvím CD ROM.