Mio Moov: První Mio bez iGo se povedlo

Když ohlásilo Mio letos na CeBITu, že v jeho modelech už nadále nebude mapový software od iGO, byla řada uživatelů zklamána. Právě ten totiž patří k těm nejoblíbenějším na našem trhu. Mio ale nedávno pohltilo firmu Navman, takže nové prostředí už pochází z její vlastní produkce. Modely, které jsme měli možnost vidět, neměli ještě finální software, ale soudě podle prvních dojmů, ztráty iGO želet příliš nemusíme.

Příjemnější prostředí

Podle informací, které jsme dostali od zástupců firmy Mio na tiskové konferenci, by neměl nový software znamenat ani zhoršení mapových podkladů. Ba naopak, ve většině případů jsou mapy o něco lepší než u minulých verzí přístrojů Mio. Podklady firmy TeleAtlas jsou používány pro Česko, Maďarsko a Turecko. U ostatních zemí sáhlo Mio po lokálních dodavatelích, což například u Slovinska znamenalo skok na téměř 100% pokrytí.

Všechny modely nové řady Moov budou dodávány vždy ve dvou variantách – 13 států střední a východní Evropy a kompletní Evropa (38 států). Pouze nejvyšší model Moov 360 bude dostupný jen ve variantě Evropa. Dobrou zprávou pro české turisty před letní sezónou je to, že vylepšené Slovinsko je součástí obou verzí map. Pro cestu do Chorvatska tak vystačíte jen s levnější variantou. Specialitkou je mapa MioMap 2008 – Olympic additional. Ta je – jak název napovídá – určena pro návštěvníky Olympijských her v čínském Pekingu. Mapa provede uživatele nástrahami asijského orientačního systému a navede jej do každého z desítek a stovek olympijských sportovišť. V nabídce POI (Points Of Interest) pak budou nejenom stadiony, haly a další olympijská zařízení, ale také další důležité služby, jako je lékař, ambasády, muzea a mnohá další. Všechny modely jsou vybaveny slotem pro SD kartu. Mapy jsou ale umístěny přímo v paměti přístroje, což je uživatelsky pohodlnější. Slot můžete využít pro případné dokoupené mapy, nebo si na ni můžete uložit fotky míst, kam se chcete dostat. Nové modely podporují totiž funkci NavPix. Takže pokud si do přístroje nahrajete fotku s GPS souřadnicemi, můžete se nechat dovést přímo na místo jejího pořízení. Vůbec grafické prostředí nových modelů nám připadalo příjemně omlazené a o něco přehlednější, než tomu bylo u starších řad. Zajímavostí je, že místní názvy se zobrazují vždy v místním jazyce. To návštěvníkovi usnadňuje orientaci – například názvy ulic jsou totiž napsány tak, jak je skutečně najdete na tabulích. Vůbec vyhledávání bylo vylepšeno a nyní dokáže navigace najít cíl i v případě, že uděláte v jeho názvu překlep. Výrazným vylepšením prošla databáze POI, kterou v Česku dodávají Zlaté stránky. Pomocí mobilního telefonu připojeného přes Bluetooth lze navíc stáhnout i aktualizaci POI databáze v místě, kde se právě nacházíte. Pokud tedy dojedete například do Mnichova, pár doteky displeje získáte nejaktuálnější informace například o nejbližších hotelech. V budoucnu by mělo být možné získávat některé aktuální informace také přes TMC vysílání. Bohužel žádný z modelů Moov nemá přijímač TMC integrovaný. Přijímač bude – podobně jako u předchozí řady – integrován do speciálního držáku, který bude dodáván jako volitelné příslušenství. Pak by mělo být možné nejen nastavit dynamickou navigaci podle provozu, ale například získat i informace o cenách pohonných hmot na okolních čerpacích stanicích. Nové modely Mio Moov Moov 200 Regional (13 států)

Moov 200 Europe (38 států) 3,5“ displej

Místní vyhledávání prostřednictvím programu MioMore

SiRFInstantFixII

Data o poloze bezpečnostních kamer (radarů) – na zkušební dobu zdarma

Počítadlo kilometrů Cena: od 4 990 Kč Moov 330 Regional (13 států)

Moov 330 Europe (38 států) 4,3“ displej

Místní vyhledávání prostřednictvím Bluetooth nebo MioMore

SiRFInstantFixII

Data o poloze bezpečnostních kamer (radarů) – na zkušební dobu zdarma

Fotonavigace pomocí NavPix

Zabudovaný hlášení ujetých kilometrů

Počítadlo kilometrů Cena: od 5 590 Kč Moov Moov 360 (38 zemí) 4,3“ displej

Trojrozměrné orientační body

Fotonavigace pomocí NavPix

Místní vyhledávání prostřednictvím Bluetooth nebo desktopu MioMore

Handsfree volání pomocí technologie Bluetooth

SiRFInstantFixII

Data o poloze bezpečnostních kamer (radarů) – na zkušební dobu zdarma

Zabudované hlášení ujetých kilometrů

Počítadlo kilometrů Cena: 6 990 Kč





Rychlejší start

Řada Moov je standardně vybavena technologií InstantFixII od firmy SiRF. Tato technologie dokáže hned po zapnutí navigace předpovědět, kde se budou tou dobou nacházet GPS družice, takže lze s nimi navázat spojení do pěti sekund a uživatelé mohou využívat navigace, jen co nasednou do auta.

SiRFInstantFixII zkracuje čas prvního určení polohy (TTFF) na pouhých pět sekund při zachování polohové přesnosti, což je u navigačních přístrojů důležitý parametr. SiRFInstantFixII toho dosahuje použitím algoritmů umožňujících přístrojům během dne modelovat chování viditelných GPS satelitů a předpovídat jejich polohu na obloze až tři dny dopředu. Neustále tak zpřesňuje výpočty na základě aktuálních dat ze sledovaných satelitů. Funkce je tak velmi podobná tzv. aGPS, na rozdíl od něj ale SiRFInstantFixII nepotřebuje aktualizace z mobilní sítě.

MioMore – pohodlněji z počítače

Součástí dodávky přístrojů je i vylepšený software pro PC, který nově nese název MioMore. Ten umožňuje pohodlně pomocí klávesnice a myši kompletně spravovat celé zařízení. A to včetně hlasových knihoven. S jeho pomocí si lze do navigace nahrát aktualizaci místních POI (a šetřit tak za datové přenosy). Můžete si také před jízdou s pomocí funkce i-Appliance vyhledat na webu informace o cíli vaší cesty a pak si je pomocí MioMore stáhnout před odjezdem do navigace.

MioMore umožňuje integrovat funkci NavPix se službami Flickr a Google Earth. Získáte tak přístup k více než miliónu fotografií budov a míst opatřených metadaty, které si lze stáhnout zdarma. Program dokáže také stáhnout z přístrojů zaznamenané projeté trasy, což se může naopak hodit v případě, že budete chtít své fotografie popsat geografickými daty (umožňuje to například program Zoner Photo Studio 10).

Vždy aktuální mapy

Součástí všech nových přístrojů jsou i dvě bezplatné aktualizace po dobu 12 měsíců od data registrace. Přitom se nejedná jen o aktualizaci samotného navigačního software, ale i mapových podkladů. Pro letošní rok chystá Mio první aktualizaci map na květen, případně červen a druhou na prosinec letošního roku.

Ochuzeni nebudou ovšem ani majitelé starších modelů. Vzhledem k přechodu na nové navigační prostředí dostanou majitelé navigací Mio řady C od srpna možnost provést jeden upgrade přístroje i podkladů zdarma. Čas na to budou mít do konce roku 2008.