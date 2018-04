Mio DigiWalker 168 - první zařízení kombinující PDA a GPS s mapovými podklady

Mio DigiWalker 168 je další zařízení s vestavěnou GPS. Po modelu Garmin iQue s PalmOS tak přichází další kompaktní PDA kombinující navigaci, nyní pro platformu PocketPC.

PDA s krkolomným názvem DigiWalker 168 je prvním PocketPC zařízením, které kombinuje PDA s vestavěnou GPS a mapovými podklady v jednom uceleném balení. Operační systém PDA běźí na Windows Mobile 2003 for Pocket PC. PDA má slušné našlápnuto použitým procesorem Intel s taktovací frekvencí 300MHz, obstojnou pamětí s kapacitou 64MB RAM a možným rozšiřujícím slotem SDIO pro paměťové karty SD / MMC. Displej dnes patří ke klasice, nejenom svym rozlišením 320 x 240 pixelů, ale take paletou barev (65536). Nevybočuje tak z řady, ale zároveň nemá přehnané nároky na svojí spotřebu. GPS přijímač dokáže Mio DigiWalker “vycucnout” za 5 a půl hodiny nonstop provozu. To je úctyhodná hodnota, zvláště pokud ji srovnáme s normální PDA.





Pojďme se podívat na technické parametry v přehledné tabulce:

MIO DigiWalker 168 CPU Intel PXA-255 300 MHz Displej - Display: 3.5" barevný Transreflective LCD, podsvícení LED - Rozlišení: 320x240 pixelů, 65K colors Paměť ROM: 32MB Strata Flash RAM, RAM: 64MB SDRAM GPS SiRF GPS vestavěný modul + patch anténa Typ antény 25 x 25 mm patch anténa s možností připojení externí Audio Vestavěný reproduktor i mikrofon Rozhraní USB 1.1, IrDA port, systémový konektor Baterie Kapacita není uvedena, pouze údaj o době provozu. Při zapnuté GPS a podsvícení na ½ je výdrž kolem 5.5 hodin. Nabíjení 3.5 ~ 4.0 hodiny Barva K dostání pouze ve stříbrné Velikost Výška 112mm, šířka 70mm, tloušťka 16 ~ 24mm (rozšíření v místě antény), hmotnost 147g Mapový Software Dodávané mapové podklady: USA s Hawaií a mapa Canada

Software výbava:

Zaměříme se hlavně na mapový software, vše ostatní známe z operačního systému Windows Mobile. Mio Map je software zastřešený známým Destinatorem a obsahuje plnohodnotnou mapovou a navigační část. Je to ucelený balík, který vám ukáže nejenom vaší pozici, ale take detaily k cestě, jak se dostat z místa, na kterém se nalézáte do bodu, jenž si určíte. Výběr probíhá podle kategorizace možných cest a je vám nabídnuta nejenom ta nejkratší, ale take ta časové nejméně náročná.



Mio Map využívá signálů ze systému GPS. Díky tomu v městské zástavbě a s vestavěnou patch anténou docílíte maximální odchylky v jednotkách metrů. Při dobré viditelnosti a nezakrytém výhledu z automobilu se tak v ideálním případě můžete těšit na to, že v mapé uvidíte, na které straně vozovky se právě nalézáte. Software Mio Map využívá mapové podklady firmy NAVTEQ, což je výrobce digitálních map a databází, které jsou používány v průmyslovém sektoru po celém světě.







Nevýhodou pro našince zůstává fakt, že dodávané mapy jsou pouze pro americký trh, tj. USA a Kanada. Případným zájemcům proto nezbývá, než zakoupit software s mapami ČR.

Co nalezneme uvnitř balení:

Mio DigiWalker 168

USB ActiveSync synchronizační kabel

Síťovou dobíječku

Náhradní stylus

Microsoft Outlook s ActiveSync CD

Papírové příručky, záruční list, manuál

Můžete si dokoupit: