Mio A702: nástupce modelu A701 oficiálně představen

Mio A701 to mělo na jaře loňského roku při svém uvedení poměrně jednoduché, ono tou dobou se na trhu skutečně mnoho komunikátorů s vestavěnou navigací „nepotulovalo.“ Elegantní Mio A701 spoléhalo i na velmi kompaktní rozměry a také slušnou hardwarovou výbavu, které kraloval výkonný procesor Intel XScale s taktem rovných 520MHz. V recenzi jsme mu naopak vytýkali chybějící podporu EDGE a málo ovládacích prvků. A701 rovněž nebyl žádný držák a tak bylo nutné akumulátor s kapacitou 1 200 mAh dobíjet každé dva dny. Novinka by dnes se zmíněnou výbavou asi velkou parádu neudělala. Ucelené technické specifikace sice nejsou známy, ale přeci jen něco málo o novém modelu do světa prosáklo.

Na první pohled novinka zaujme především numerickou klávesnicí rozprostírající se pod displejem. Taková klávesnice není, jak víme, u komunikátorů nic běžného a našinci se s podobným řešením zatím setkali pouze u Asusu P525. Její ergonomii lze z fotografií hodnotit jen obtížně, celý blok však zabírá odhadem pouze čtvrtinu čela zařízení a tak to s pohodlím při psaní nebude zrovna růžové. Postrádáme také nějaký hlavní ovládací prvek, jehož funkci zastupují pouze dvě klávesy spolu s potvrzovacím tlačítkem.

Otazník visí nad hardwarovou výbavou, použitý procesor si tipovat netroufáme, paměť lze ale očekávat v běžné kombinaci 64 MB RAM/128 MB ROM. Jisté je, že paměť půjde rozšířit pomocí microSD paměťových karet. Stejně tak definitivní je skutečnost, že novinka poběží pod Windows Mobile 6 Professional. Vše podstatné bude uživatel sledovat na 2,7“ displeji QVGA rozlišení zřejmě se 16 bity barevné škály. Po starším bratříčkovi omlazený model samozřejmě zdědil integrovanou GPS (zde s novým čipem SiRFDiRect), navíc přidává také vestavěný Wi-fi modul a Bluetooth 2.0. Specifikace telefonního modulu zatím výrobce neuvedl.

Potěšíme ale příznivce integrovaných fotoaparátů, nové Mio totiž zvládne pořídit až třímegapixelové fotografie. O jejich kvalitu se zčásti postará funkce automatického zaostřování, při pořizování autoportrétů oceníte drobné zrcátko. Jako audio výstup poslouží 2,5 mm jack. Více informací zatím nebylo odtajněno. Jakmile se tak ale stane, budeme vás informovat.