Minutu volání za korunu nabídne svým zákazníkům O2

Nabídka začne platit v dubnu a noví zákazníci předplacených karet ji budou moci využít až do konce června. Aby uživatel dostal výhodnější volání, musí si dobít kredit částkou alespoň 300 Kč. Zvýhodnění mu poté bude aktivováno na následující čtyři týdny. Volat za korunu je možné jen do vlastní sítě, a to v kteroukoliv denní i noční dobu.

Vedle této akce také nadále trvá možnost získat zvýhodnění Na!víc. Podmínky jsou stejné, je třeba dobít kredit alespoň 300 korunami a vybrat si na následující čtyři týdny některý z bonusových balíčků. Je mezi nimi večerní nebo víkendové volání za 0,50 Kč za minutu, víkendové SMS za 0,50 Kč nebo Internet v mobilu za týdenní poplatek 20 Kč. Aktivaci bonusu lze provést prostřednictvím textové zprávy.

Typ zvýhodnění Cena Aktivace víkendové volání v mobilní síti O2 0,50 Kč za minutu VV na 999111 večerní volání v mobilní síti O2 0,50 Kč za minutu VECER na 999111 víkendové SMS do mobilní sítě O2 0,50 Kč za SMS VS na 999111 Internet v mobilu 20 Kč za týden INT na 999111

Předplacené tarify Na!pište a Na!hlas byly představeny loni v březnu. Od té doby se těší poměrně velkému zájmu. "O oblíbenosti tohoto programu vypovídá jubilejní miliontý zákazník," shrnul Adrian Garrett, ředitel pro segmentový marketing O2.