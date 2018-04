Minulý týden měl zajímavý závěr. Společnost EuroTel představila spolu s mladoboleslavskou Škodovkou novou předplacenou sadu Go Felicia. Kromě spojení s nákupem automobilu, je na této předplacené sadě zajímavá jedna věc: jde o telefon fungující v systému NMT a tedy, pokud mne paměť neklame, o první předplacený systém v analogové síti NMT.

Zveřejnění této zprávy bylo doprovázeno drobným přehmatem (bohužel) z mé strany. Tisková konference měla běžet v pátek okolo poledne v paláci EuroTelu. A jelikož jsem ten den musel jít s dcerou na vítání občánků, připravil jsem si reportáž z tiskové konference do foroty a určil jsem ku zveřejnění na páteční popoledne. Bohužel špatně a tak článek vyjel už páteční ráno.

To samozřejmě nebylo zcela ideální - už proto, že čtenáři mohli číst, že „EuroTel na páteční tiskové konferenci..." a to někdy okolo sedmé ranní. Upozornění mi nikdo emailem neposlal (byl bych ho dostal na pager), já sám jsem vesele seděl na vítání občánků a celou příhodu si odskákal Petr Mitošinka, na jehož mobilním telefonu se tvořila fronta lidí z EuroTelu toužících promluvit mu do duše. Mea culpa.

EuroTel nakonec samozřejmě na tiskovce presentoval to, co jsme popsali, kdyby nedošlo k chybě, zprávu byste si přečetli řádně a regulerně po skončení tiskovky.

A protože RadioMobilu se zdálo, že je ze všeobecného rozruchu vynechán, přisadil si ještě v páteční odpoledne s tiskovou zprávou „Zákazníci v ČR dávají přednost službám GSM". Tisková zpráva ani náhodou nereaguje na Go Felicia v síti NMT - to vás nesmí ani napadnout, takový nesmysl! Tisková zpráva sumarizuje úspěchy, jichž GSM systém dosáhl v ČR a zejména připomíná vysokou bezpečnost GSM systémů a atraktivní nabídku SMS služeb, což analogové systémy (například NMT, že...) neumí. Těch služeb je samozřejmě povícero, RadioMobil je všechny pečlivě vyjmenoval.

RadioMobil dozajista má pravdu - systém NMT je méně dokonalý, nabízí méně služeb, není tak kvalitní a o bezpečnosti se nedá vůbec mluvit. Na druhou stranu Go Felicia je perfektní nabídka - Felicie si nekupuje mafie jako služební vozy a pro ministry jsou také připraveny jiné káry. A pokud potřebujete telefonicky vzkázat svému zaměstnanci „sypej do firmy, měl jsi tu být před dvěma hodinama", vystačíte si i s NMT bez digitálního šifrování. Felicie jsou populární služební vozidla pro běžné pojíždění - v nich také NMT telefon pro běžné telefonování odvede dobrý kus práce. Kdo by ve služební Felicii jel za hranice státu nebo toužil na magistrále datlovat SMS zprávy...

Konkurenční boj je tuhá záležitost a kdyby NATO stejnou intenzitou bombardovalo Jugoslávii, jako si uštědřují lekce EuroTel s RadioMobilem, bylo by Bulharsko omýváno Středozemním mořem. Pravda je na obou stranách - EuroTel nabídl atraktivní možnost laciného telefonování, vykoupenou zaměřením na kupce Škodovek a omezeným rozsahem služeb, zatímco RadioMobil má pravdu, že síť NMT není nic extra. Ale ta cena, ta je na telefonování jak dělaná a Go Felicia vyjde za volání do pevné sítě v hlavním čase levněji, než v lacinějších tarifech v síti GSM. Otázka, která se čtenářům dere na mysl, bezpochyby zní, proč jsme novinku EuroTelu nepublikovali o něco dříve, než ji EuroTel oznámil, když jsme o ní evidentně věděli. Důvodů je více. Ten hlavní kupodivu zní „ochrana informací".

Oba operátoři si svoje novinky již dnes zuřivě chrání a řekl bych, že k této obezřetnosti přispěl i internet. Nové dotované ceny se schvalují dopoledne před jejich zveřejněním, na nabídku konkurence se ceny mění během několika hodin na bleskovém zasedání. Ceny dotovaných telefonů - to si všimněte - se tisknou na xeroxu, místo v barevných příručkách, jako dříve, mění se příliš často.

V praxi to znamená, že o nové službě ví jako o komplexu velmi málo lidí, zpravidla jen dvojice-trojice lidí z něčeho, co bych z hlediska funkčnosti označil jako „jednotka zvláštního určení". Ti zadávají práci na vývoji podle všech metod konspirace tak, aby jednotlivé vývojové týmy odevzdávaly pouze segmenty práce a nevěděly tak, co bude celkovým výsledkem. Důvěřuj, ale prověřuj. Informován nebývá vždy ani celý nejvyšší management, natož pak střední firemní garnitura. Služba se pro tyto lidi představuje v předvečer odstřelu, jedinci určení pro testování podléhají výběrovým kritériím ne nesrovnatelným s elitními oddíly URNa.

V této situaci si dozajista lze snadno představit, co se stane, když kompletní informaci zveřejní internetové periodikum, o němž si můžete být jisti, že ho monitoruje nejen druhá strana, ale i množství dalších lidí pohybujících se v oboru. Průšvih je dokonán v okamžiku, když se zjistí, že o celkovém projektu věděla trojice lidí a logicky z toho vyplývá, že jeden z těch tří lidí to musel prozradit. Padají hlavy.

Většinou je skutečnost z naší strany sice podstatně prozaičtějčí - důsledná analýza informací podává dnes přesvědčivější výsledky, než například odposlech.

Balancování na hraně přinášení aktuálních novinek, nezasahování do boje dvou operátorů, ochrany vlastních informačních zdrojů a nepoškození nevinných jednotlivců není příliš jednoduchá záležitost a navíc je to záležitost krajně nevděčná. Většinu čtenářů asi nezajímá, že dva dny rozdílu ve zveřejnění zprávy mohou znamenat to, že někdo je propuštěn nebo má kádrový černý puntík zvící velikostí Himalájí.

Nás to zajímat musí a tak také musíme vyházet z předpokladu, že zveřejnění zprávy v den, kdy se stane oficiální, představuje stále nejrychlejší metodu, jak zprávu získat. A pro ty, kdož jsou s tímto nespokojeni, stále zanecháváme dosti nápovědy proto, aby si mohli sami domyslet. A mít inteligentní a myslící čtenáře není k zahození, ať už si Nova říká, co chce.

Výsledek? Go Felicia si kupte, pokud si kupujete Felicii a zejména pokud bude firemní. A u nás stále budete mít informace dříve, než kdekoliv jinde. Po nástupu nové verze redakčního systému snad i bez přehmatů.