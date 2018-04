Minulý týden jsme se zúčastnili měření kvality sítí Eurotelu a Paegasu. V současné době usilovně pracujeme na tom, abychom zkompletovali všechny informace, které vám k tomuto tématu chceme přinést a které od nás čekáte. Není to bohužel úplně jednoduché a proto nám to ještě zabere několik dnů. Článek, který jsme o měření sítí zveřejnili v pátek, měl především přinést první poznatky z celé akce, což podle našeho názoru splnil.V souvislosti s tímto článkem se rozproudila vcelku čilá debata. Někteří čtenáři nás opět nařkli z úplatnosti a zpochybnili téměř vše, co se zpochybnit dalo. Jiní čtenáři se naopak projevili velmi vstřícně, což nás velmi mile překvapilo.Nicméně věříme, že druhý materiál na toto téma uspokojí všechny, které zajímají seriózně měřitelné údaje.