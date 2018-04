Minulost, přítomnost, Orange aneb vize budoucnosti

Dnes, 28.7.99, jsme měli možnost se setkat na tiskové konferenci společnosti Orange s panem Kennym Hirschhornem. Tento pán se stará u společnosti Orange o budoucnost a plánování služeb a sítí příští generace.

Jakou si tedy představuje budoucnost firma Orange? Růžovou ne, ale oranžovou ano! A proč ne? Vždy‘t oranžová je také pěkná barva a v některých případech je velmi pěkná.

Kenny Hirschhorn prezentoval zajímavý postřeh, který tvrdí: „naděje na předpovězení budoucnosti se snižují v přímé závislosti na intenzitě, jakou se snažíme budoucnost předpovědět. Tato vtipná, leč pravdivá poznámka se aplikuje téměř na všechna odvětví lidské činnosti a na život samotný obzvlášť. Na řešení tohoto problému nám ale také dokázal najít jednoduchou, ale někdy těžce proveditelnou odpověď, která praví toto: „nepředvídejte, plánujte!“.

Orange vidí v bezdrátové komunikaci budoucnost a její vývoj ovlivní téměř všechno, na co jsme doposud navyknutí. Zlom v bezdrátové komunikaci se neúprosně blíží. Už bylo také na čase. Po 75 letech vývoje bez zásadních zlomů je již na čase.

Největší pokrok by měl nastat právě v následujícím období v rozmezí pěti až devíti let, pokud nepočítáme relativně nové technologie jako GPRS apod, protože tato technologie nelze srovnávat s vizemi Orange.

O tom, že Orange bere vizi budoucnosti a jejího plánování vážně svědčí i to, že při své prezentaci uvedl mezi několika hlavními body mimojiné i úvahy o řešení dopravy a zácpy v městech. Řešení tohoto problému má několik větších bodů a podle Orange by tomuto mohla napomoct i eliminace vnitřního spalovacího motoru do roku 2020. Zdali se to ovšem stane skutečností, nevíme.

Na konferenci jsem si pomalu začínal připadat opravdu jako ve StarTreku. Když se začalo hovořit o integraci počítačů, miniaturních bioelektrických robotech-vojácích a automatizovaných cyber-orgánech, v jejichž důsledku budou eleiminovány nemoci.

Vzpomněl jsem si na jeden film, tedy vlastně epizodu z jednoho seriálu, který šel před časem v televizi. Jednalo se o vědce, který sestavil nanoboty a implementoval jim technologie, pomocí kterých automaticky léčili zárodky nemocí a chorob, ale bohužel léčili i nedostatky, jako byla například nemožnost člověka vidět za sebe a nebo dýchat pod vodou.

Jakmile jsme ovšem opustili téma biotechnologií, již jsem byl zase pevnější v kramflecích a naslouchal příběhu Josepha a Mary. Jedná se o pohodového taťku 2,2 dětí (ty dvě desetiny jsou tepvre na cestě:), který ke své práci a jiným činnostem používá elektronickou inteligentní asistentku Mary. Příběh se odehrává v roce 2005.

Mary je defacto výtvorem Josepha a nebo kohokoliv jiného. Lze si modifikovat hlas (syntéza řeči je již na velmi slušné úrovni – přímo na vrcholové), pohlaví asistentky, přízvuk řeči, jazyk, kterým bude komunikovat, její přibližný věk a dokonce takové věci, jako jsou humor a jiné vlastnosti, kterou lze kdykoliv vypnout a být sám a která vám nebude říkat co jíst, co nepít a kdy a kam chodit. Prostě ideální přítelkyně (teď mě jistě čtenářky něžného pohlaví ukamenují ... nicméně nemluvím za sebe, ale stížnosti i přesto můžete směrovat na můj mail :-).

Tato asistentka s vámi komunikuje pomocí malinkatého knoflíku, který má například podobu náušnice, či řehokoliv jiného, co obvykle někde nenecháte nebo neztratíte. Pro mě poněkud nepředstavitelnou představu vidíte na obrázku.

A jaké to tedy funkce Mary umí vykonávat? Vlastně všechny, které jí operátor sítě implementuje. Záleží na poptávce trhu a na konkurenčním boji. Orange vidí jako první úkol obyčejné probuzení a ještě, když vstáváte vám Mary (jméno jí můžete dát jakékoliv samozřejmě) poví, jaké vás čeká počasí a jaké jsou zprávy.

Jako další krok si Orange vybral ranní koupel, při které můžete Mary říci, co chcete hrát za hudbu z vaší věže v obýváku a ona skladbu objedná přes internet a poskytovatel ji k vám „dotlačí“ přímo do sterea.

Po té si můžete při snídani nechat přečíst emaily, či přehrát zprávy a z nepříjemného zdlouhavého vyřizování je rázem maličkost, kterou zvládnete dříve, než vůbec vyjdete z bytu. Dokonce i Joseph vyřídil bankovní příkazy.

Po chvíli lenošení Mary připomíná Josephovi, že má v kanceláři schůzku a vzhledem k dopravní situaci ve městě by měl pomalu vyrazit na cestu. Samozřejmě, že ho naviguje, kudy má jet, aby se vyhnul dopravní zácpě. (zde Orange kombinuje technologie internetu a GPS navigace)

Po příjezdu do kanceláře a absolvování schůzky potřebuje Joe pořádat konferenční hovor s obchodními partnery z Číny a Brazílie. Nechá Mary ať mu spojí hovor a požádá ji o překlad pro jeho partnery, takže Joe sice neslyší své přátele, ale jednoduše s nimi hovoří svým jazykem a bez problému si rozumí.

Prostřednictvím hlasové interpretace může Joseph přistupovat například ke svým kontaktům v databázi. Jednoduše řekne Mary, aby mu vyhledala to, co potřebuje. Mary odešle požadavek přes internet poskytovateli obsahu, či serveru a dostane rychle zpět odpověď, kterou Josephovi přečte a nebo rovnou nechá spojit hovor.

Mary ovšem nešetří jen váš čas, ale jaksi pomáhá i špehovat napřčíklad vaše ratolesti. Při otázce „kde je můj syn?“ vznese Mary požadavek přes GPS a ihned vám například odpoví, že hraje fotbal u školy a nebo že „vyřizuje něco naléhavého u své spolužačky a nechce být rušen“.

Tímto způsobem můžete ovládat v oranžové budoucnosti téměř vše. Domácnost, automobil, kancelář a jiné.

Orange kombinuje technologie satelitní navigace a technologie komunikačních sítí třetí generace, které budou založeny na IP sítích.

Pokud toto vše v příštím desetiletí opravdu zvládneme, bude to přinejmenším šok pro některé z nás, kteří se teprve nyní smířili s myšlenkou, že tedy mobilnímu telefonu nakonec neuniknou a musí se s ním naučit pracovat.

Jaké budou ale náklady na takovéto vybavení domácnosti? Velké. V první fázi zavádění a integrace systému budou náklady obrovské. Samotné ceny za služby by se ale měly pohybovat na nejnižší hranici, protože se z těchto věcí stanou postupem času věci tak smozřejmé, že se bez nich již neobejdeme. Služby bude používat stále více lidí a obraty z poskytování služeb budou nepředstavitelné.

Jaký bude mít ovšem tento technologický krok kupředu vliv na člověka a jeho životní styl a hodnoty? Tato otázka je na samostatný článek, ale v krátkosti si řekněme jedny z mála kladů a protikladů.

Člověk si řekne, že se staneme otroky techniky, ale nezapomeňme, že technika je tu pro nás a ne naopak. Mary, či jiné sekretářky a tajemníky bude možné vypnout a nepoužívat je. Pokud budeme brát tyto služby jako automaty – dokonalé automaty – nemělo by nám nic hrozit. Mohlo by se ale stát, že si pod takovým strojem představíme člověka a jsme závislí, povídáme si s ní(m) a trávíme s ním čas, který nám ušetří díky svým schopnostem. Ale podobná situace nastává například u internetu, kde lidé opravdu žijí a realitu berou jen částečně. Takovéto závislosti byly, jsou a budou i nadále. Jen budou v jiných formách.

Měli bychom se soustředit spíše na přínosy. Při správném použití lidé získají čas. To je to, co nikdy nemáme na to, abychom se mohli chvíli zastavit a přemýšlet o nesmrtelnosti chrousta, o hvězdách, o lidech kolem sebe, o čemkoliv. Mary by člověku přinesla ztracené, potlačované a nové hodnoty do jeho života, protože by nyní člověk měl více času na sebe a na druhé. Není to pěkná představa?

Docela se nemohu dočkat, až se tato vize promění ve skutečnost a rád bych viděl, jak toto vše bude fungovat. Poslouchá a věří se tomtu krásně, ale do té doby nás řeká ještě spousta práce.

Virtuální asistentka Mary je zatím snem, ale kolik z nás si teď asi řekne „Něco na té Mary je“? :-)