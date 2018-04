Ministryně informatiky odpovídala na vaše dotazy

Právě zmiňovaný Portál veřejné správy (PVS) je v souvislosti s činností ministerstva informatiky (MI) často diskutovaným, a popravdě i kritizovaným, tématem. Portál veřejné správy byl slavnostně spuštěn pro veřejnost 7. října 2003 na brněnském veletrhu Invex. Má sloužit jako virtuální vstupní brána pro občany, přes kterou budou moci komunikovat se státní správou a samosprávou.

Není například jasné, proč ministerstvo vybralo těžko zapatovatelnou adresu portal.gov.cz. Kromě toho, že o něm málokdo vůbec slyšel, potýká se i s problémy ryze technického charakteru. Audit přístupnosti webu, který paradoxně vznikl loni právě na ministerstvu informatiky, shledal zásadní nedostatky: nekonzistentní navigace, chybí názvy stránek a jejich specifikace, velmi časté otevírání stránek do nových oken bez upozornění, špatné odlišování odkazů od okolního textu nebo značné množství chyb v syntaxi jazyka HTML.

Bývalý ministr Mlynář pak pro server Lupa.cz na obranu portálu řekl: "Problém je v tom, že PVS není normální web. Je to Portál! A pravidla pro tvorbu webovských stránek na PVS nelze zcela uplatnit. Jsou tu i technické limity. Také nemůžete srovnávat traktor s osobním autem. Každý slouží k jinému využití."

Na novou ministryni tak čeká nejeden těžký úkol. Mimo jiné by měla naučit občany používat PVS a přesvědčit je, že peníze na něj vynaložené nebyly vyhozeny z okna.

Ministerstvo informatiky by mělo také přesvědčit ODS o své nezastupitelné roli. V případě vítězství pravice v příštích volbách by jej občanští demokraté nejspíš zrušili. Netají se totiž názorem, že problematika informační společnosti by měla být "nadresortní" a tím pádem spadat čistě do působnosti premiéra.