Ministryně Bérová se na videohovory vůbec netěší

Dana Bérová působí na Ministerstvu informatiky od ledna roku 2003. Jako ředitelka sekce e-Government ministerstva a náměstkyně ministra zodpovídala za projekty využívání informačních technologií ve veřejné správě (např. Portál veřejné správy) a za oblast mezinárodní spolupráce především ve vztahu k Evropské unii. V dubnu 2005 byla při sestavování nové vlády jmenována ministryní informatiky.

V roce 1990 absolvovala obor automatizované systémy řízení na pražské Vysoké škole ekonomické. V letech 1987 až 1989 studovala mezioborové studium na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy.

Dříve pracovala jako manažerka, specialistka v mediálních a televizních společnostech nebo konzultantka. Byla mimo jiné redaktorkou Československé a České televize, v období 1994 – 1997 ekonomickou ředitelkou Správy majetku Karla Schwarzenberga, od roku 2000 do roku 2002 pak zastávala funkci programové ředitelky regionální televizní stanice TV 3.

Díky Vašemu postu si Vás obecná veřejnost představuje jako člověka s kladným vztahem k moderním technologiím. Je tomu skutečně tak, nebo vám některé technické novinky přijdou naopak zbytečné?

Mám technologie ráda, ale snažím se využívat ty, které opravdu potřebuji, a ne za každou cenu zkoušet něco nového a trávit spoustu času zkoumáním, k čemu by to vlastně mohlo být.

Nikdo nepochybuje o tom, že Váš pracovní den je velmi hektický. Dokážete si ho představit bez mobilního telefonu?

Mobilní telefon pro mě zajišťuje nezbytné operativní spojení s kolegy a spolupracovníky. Když ho náhodou někde zapomenu nebo odložím, mám pocit, že nemám všechny informace a něco by mi mohlo uniknout.

Používáte pro svůj pracovní a soukromý život samostatné telefonní čísla (přístroje), nebo Vám nedělá problém obě činnosti spojit?

Mám jeden telefon a jedno číslo, které zná jen omezený okruh lidí.

Známý herec Jaroslav Dušek nám v nedávném rozhovoru řekl, že je pro něj mobilní telefon "malý otrokář". Ztotožníte se s tímto názorem také, nebo je pro vás naopak vítaným pomocníkem?

Je to pomocník i otrokář. Snažím se ale naučit telefon ve chvílích, kdy se potřebuji soustředit na práci, občas nezvednout. Zatím se mi to ale moc nedaří.

Vzpomenete si, kolik mobilních telefonů Vám již prošlo rukama? Jaký telefon v současné době používáte?

Celkem jich mohlo být tak deset. Dnes používám Motorolu MPx220.

Využíváte svůj přístroj k organizaci času nebo pro tento účel máte jiné zařízení (PDA či starý dobrý diář)?

Přečtěte si také rozhovor s cestovatelem a hercem Jaroslavem Duškem. - více zde...

Tenhle typ telefonu jsem si vybrala právě proto, že nabízí organizaci času, sdílení diáře se sekretariátem a okamžitou synchronizaci s počítačem.

Můj program se často na poslední chvíli mění třeba v návaznosti na změny programu jednání Poslanecké sněmovny nebo vlády, takže musíme umět okamžitě já i mí lidé reagovat. A to by bez schopného mobilu nešlo.

Kolik hodin ze svého dne průměrně strávíte s telefonem u ucha? Věříte, že mobilní telefony způsobují vážné zdravotní potíže?

Většinou nemluvím moc dlouho. Telefon používám spíš pro stručnou operativní komunikaci. Není to ale proto, že bych měla obavy z poškození zdraví, které zatím podle mých informací nebylo ani nejrůznějšími testy prokázáno.

Nechala jste se okouzlit trendem mobilního internetu? Pokud ano, jak často ho využíváte?

Mobilní internet využívám téměř denně jak z domova, tak při nejrůznějších jednáních mimo úřad. Zvykla jsem si mít připojení k internetu průběžně k dispozici a doufám, že se pokrytí touto službou bude stále zlepšovat.

Zlepšila byste něco na trhu mobilních operátorů nebo jste s dosavadním vývojem spokojená?

Trh mobilních operátorů je podle mého názoru velmi dynamický a plný konkurence, takže už se jako uživatelka těším na nové zajímavé služby.

Pokud se teď zaměříme na Váš soukromý život, najdou se situace, kdy svůj mobilní telefon zásadně zcela vypínáte?

Většinou telefon nevypínám, ale přepínám do režimu "potichu". Mám pak informace, kdo se mi snažil dovolat, a zároveň mě telefon neruší.

Jaké služby na svém telefonu využíváte? Vítáte ráda novinky typu videohovorů, nebo je berete jen jako zajímavý doplněk ke stávajícím službám?

Používám hovory, SMS, MMS a přístup na internet. Důležitý je pro mě i velmi rozsáhlý adresář kontaktů. Na videohovory se vlastně ani moc netěším, občas totiž vedu úřední hovory třeba v neúředním oblečení a na to se dnes zatím nepřijde.

Jak často obměňujete svůj mobilní telefon? Vzpomínáte někdy na své starší přístroje?

Současný telefon mám zhruba rok. Ráda jsem měla starší Nokie, které byly jak výkonné, tak vhodné jako módní doplněk.

Jakým směrem by se podle Vás měla moderní technika ubírat? Souhlasíte s jejím stále větším zasahováním do soukromého života?

Nemyslím si, že by zásahy do soukromí byly zaviněny technikou. Je jen na nás, kam až ji necháme proniknout a k čemu všemu ji budeme chtít používat. Zároveň je naivní se domnívat, že by bylo možné technický vývoj zastavit. Je určitě ale nutné vždy posuzovat i etické a právní aspekty zavádění nových technologií, především těch, které využívají státní instituce.

Chtěla byste nám ještě něco dalšího říct, popřípadě něco vzkázat našim čtenářům?

Jsem ráda, že hodně lidí v České republice využívá nové technologie, hlavně mobilní telefony. Jsem totiž přesvědčená, že bez nich to nejde a nepůjde nejen v práci, ale i při zábavě. Zároveň si myslím, že je fajn používat nové věci a pořád se tak něco dalšího učit.