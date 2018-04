Ministr zdravotnictví varuje: Mobily způsobují kdovíco!

Dohady o škodlivosti mobilních telefonů se více než kde jinde na světě objevují v Británii. Prohlášení britského ministerstva zdravotnictví tuto tendenci jen potvrzuje. Podle nového nařízení budou mít prodejci mobilů povinnost dodat do balení s telefonem lístek, obsahující varování o možné škodlivosti výrobku.

K tomuto kroku se ministerstvo rozhodlo po vyhodnocení studie, kterou pro britskou vládu vypracoval tým vědců letos na jaře. Letáky budou rychle distribuovány, aby během dvou týdnů byly k dispozici s každým mobilem. Ministerstvo chce totiž tuto akci stihnout před vánočními nákupy, během nichž se prodá velké množství přístrojů.

Leták by měl obsahovat varování, upozorňující na nejistotu ohledně bezpečnosti mobilních telefonů. Součástí textu bude poznámka o tom, že sice není potvrzen negativní vliv na lidské zdraví, ale vědci ještě nedokázali popřít možnost zdravotních problémů, vznikajících dlouhodobým používáním telefonu. Zvláštní doporučení pak bude určeno rodičům, aby svým dětem nedovolovali používat telefon více, než je nutné, neboť vliv na nevyvinutý mozek je prokazatelně vyšší. Není divu, že právě v Británii se této problematice věnuje taková pozornost. Mládež do 18 let zde tvoří čtvrtinu z 25 miliónů lidí, vlastnících mobilní telefon. V České republice sice není mezi dorostem takový počet mobilů, ale z posledních průzkumů vyplývá, že mobilní telefon je jedním z nejžádanějších vánočních dárků u dětí ve věku 12 až 15 let.

Ministerstvo se vyjádřilo takto: „Stále panuje strach z toho, že mobilní telefony mohou mít vliv na lidské zdraví. Poučení je právě sestavováno a bude připraveno včas před Vánoci. V každém případě je třeba pokračovat ve výzkumech. Mezitím musíme zákazníky alespoň varovat.“ Leták tedy nic neřeší, pouze oficiálně oznamuje to, co většina zákazníků ví.

Stále nová tvrzení

O mobilech se tvrdí, že díky záření mohou způsobovat ohřívání mozkových buněk, výpadky paměti, bolesti hlavy a dokonce rakovinu. Více o tomto tématu se dozvíte v rubrice Zdraví

Nedávno se objevila také zpráva založená na výzkumu nezávislé Asociace zákazníků, která tvrdí, že lehké hands-free zvyšuje míru radiace až třikrát. Do té doby byl obecně uznávaný fakt, že právě sluchátka mohou nebezpečí vlivu telefonu snížit. V této době probíhá další výzkum, který by měl výsledky prvního potvrdit, nebo případně vyvrátit.

Kromě Británie se v informacích o bezpečnosti mobilů nejvíce angažují Spojené státy. V USA bude již od Nového roku povinností uvádět na balení telefonu míru SAR, tedy záření absorbované kilogramem hmoty. V České republice se zatím problematikou vlivu mobilů na zdraví nikdo příliš nezabývá. Zřejmě se nás celá záležitost začne týkat spíše v rámci Evropské unie, která se již tomuto problému také věnuje. Vše ovšem závisí na výzkumech a především... na čase.