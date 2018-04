Ministr Mlynář očekává za přenos čísla symbolický poplatek

Jako příklad symbolického poplatku uvedl cenu jednoho piva v Praze, tedy asi do 50 korun. Přenositelnost znamená, že zákazník si může nechat číslo mobilního telefonu i při změně operátora. Pro operátory to bude znamenat finanční náklady.

Například T-Mobile podle BBC uvedl, že jeho náklady se budou pohybovat v desítkách milionů eur, Eurotel odhaduje celkové náklady na miliardu korun.

"Společnost Eurotel by nejradši žádnou přenositelnost neměla," uvedl Mlynář. "Má nejsilnější postavení na trhu a toto opatření posílí její konkurenci," dodal. Proto Eurotel podle ministra zdůrazňuje související finanční i časové údaje.

Oskar, pro nějž je to zase mimořádně důležitý krok k posílení šancí vůči konkurentům, říká, že to bude téměř zadarmo a nejlépe zítra, řekl Mlynář. T-Mobile se orientuje v situaci podle toho, jakou pozici zaujímá v dané zemi na trhu, dodal.

Mlynář zdůraznil, že přenositelnost čísel je dána evropskou směrnicí a nelze se jí tedy vyhnout. "Operátoři to promítnou do svých nákladů. Ty náklady nejsou vůbec tak velké, jak se tvrdí. A operátoři mají dostatečné zisky, aby toto zavedli na trh," dodal. Přenositelnost by měla začít platit již od příštího roku.