Ministr Mlynář: Neomezený internet pod 500 Kč za měsíc

Otázky jsou řazeny podle času zodpovězení naším hostem.

Český telekomunikační trh a VoIP. Tak neustále se debatuje o liberalizaci trhu a nových službách pro zákazníky. Jsme začínající VoIP operátor a máme následující problém. Po pár měsících na nám bylo oznámeno, že nemůžeme provozovat službu jako veřejnou a s toho plynou základní omezení, jako je přenositelnost čísla a další věcí, které veřejná služba umožňuje. Podle vyjádření ČTU bylo VoIP jako hlas po internetu doplněno účelově pro původní T-Mobile aby mohl realizovat volání do zahraničí via Internet což již provozuje spousta operátorů, ale nikde neubylo uvažováno o VoIP jako o poslední míli. Tento problém výrazně zvýhodňuje zahraniční operátory VoIP, nehledě na to, že to omezuje uživatele prakticky pouze na Český Telecom, protože všichní alternativní operátoři terminují poslední míli právě přes Český Telecom. Je Vám tento problém znám a plánujete v nejbližší době řešení a legislativní úpravu ? (Goody)

Host odpovídá: Na tohle odpovedet neumim. Zjistim vic a ozvu se vam, kdyz mi poslete svuj mail.



Dobry den.Jaky je Vas vztah k soucasnemu premierovi?No na dovolenou spolu nejezdime, ale jinak to celkem ujde.Na internetu jsem našel jen jedinou firmu která nabízí elektr. podpis, krerý je možno používat při komunikaci s úřady. To žádná firma nemá zájem toto nabízet. Vždyť to mají monopol!Zatim nema. Vstup na trh je kazdopadne volny.CHtěl bych se zeptat, proč nepodporujete - nedotujete internet pro studenty - poukázky na slevy... ?? Díky za odpověď !Nejsem politik KSCM!Preji dobry den, rad bych se Vas zeptal, zda planujete nejake standardizovani formatu dokumentu na webech ruznych statnich organizaci - dnes je situace zoufala a kdo nema nejnovejsi word od microsoftu ma smulu... dekujiUz jsme vydali best practices, tedy metodiku pro tvorbu webu ve verejne sprave. Najdete ji na www.micr.czDobrý den, pane ministře jaký máte názor na ceny u ADSL technologie v České republice?Mely by byt levnejsi a dostupnejsi i mimo vetsi mesta.1. Jak je možné pane ministře, že jste nečinně přihlížel převzetí faktické moci v eurotelu telecomem?! 2. Studoval jsem vysokou školu šest let, za tu dobu se absolutně nezměnily poměry na poli připojení domácností k inetu. Vzhledem k tomu, že vedete MI, jste za tuto situaci přímo odpovědný, netrápí vás to každý večer když usínáte?! Já bych asi neusnul! Děkuji za odpověďi. S pozdravem Michal ŘihákNeprihlizel jsem necinne. Byl to dost ostry souboj, ktery jsem prohral a co si o tom celem myslim, jsem dal take dost nahlas najevo.Dobrý den pane ministře, chtěl bych se zeptat, jak pokračuje vaše urgování na IDOS, resp. CHAPS, kvůli nekorektnímu zobrazení v pda s OS PALM OS. Chci jen upozornit, že uživatelů palmů je víc než pda s win. Pro win ce idos existuje pro palm os nikoliv. Zajimavé je, že v konferenci na pandora.cz se už několik jedinců zmiňovalo, že by tu aplikaci pro chaps napsali, ale chaps se k tomu stavi negativně. Na www.idos.cz je MICR uveden jako garant..... Děkuji Lukáš KovalskýDnes Vam - pokud jste to vy co jste mi psal - odejde odpoved.Dobrý den pane Ministre, státní aparat utraci rocne miliardy za telekomunikacni sluzby. Tyto miliardy putuji do Ceskeho telecomu. Stat by mohl usetrit spousu penez, kdyby vpustil do statni spravy alternativni operatory. Proc to neudela a dale mrha penezi danovych poplatniku? DikyPlati rozhodnuti jeste Zemanovy vlady, ktera podepsala s Telecomem tzv. ramcovou smlouvu na dodavky sluzeb pro verejnou spravu za vyhodne ceny. zda je to po letech jeste stale tak vyhodne se ukaze uz brzy, nebot se chystame v teto veci otevrit prostor konkurenci.Kdy začne skutečný přerod české poštyUz zacal. nastoupil novy generalni redital Karel Kratina.Dobry den pane ministre, kdo bude zastupovat ministerstvo informatiky v komisi pro privatizaci Ceskeho Telecomu?Jste lobbyista? Urcite to bude nekdo z ministerstva - asi muj namestek.Dobry den, chtel byc se zeptat jestli porad se divate na softwarove patenty jako na jistou formu autorskeho zakona, jak jsem pochopil z clanku, ktery jsem nekde cetl na internetu. Tim padem jste asi nezmenil vas nazor na soft. patenty. Uvedomujete si do jake miry muze byt prijata klauzule neprospesna spolecnosti? (Netvrdim, ze se neda prosadit spolecnosti prospesny navrh, coz posledni verze podle mne nesplnuje.)Viz vyseJak vidíte pane ministře budoucnost odborných internetových portálů ve srovnání s "všezahrnujícími" portály?Pozitivne az ruzove. bude vzrustat uloha tridenych informaci na ukor sire informaci.Dobry den pane ministre, rad bych se zeptal na situaci kolem projednavane moznosti zavedeni softwarovych patentu v evropske unii. Sveho casu jste uvedl, ze jste pro jejich zavedeni a ze situace neni v kompetenci vaseho ministerstva. Rad bych se zeptatl, zda jste se touto otazkou presto dale zaobiral, sledoval deni kolem teto problematiky ci posunul svuj nazor dale ? Velmi dekuji.Viz odpoved vyse.Lze vypatrat pisatele anonymniho mailu ci nekoho kdo pise do guestbooku nebo chatu?Ano jde to.Myslíte, že v dohledné době bude možné interentové připojení pod 500 Kč neomezeně?Ano. Do roka bych se skoro vsadil.Dobrý den pane ministře, zeptám se Vás, zda se zasadíte o cenovější dostupnost elektronického podpisu nebo vše necháte na "neviditelné ruce trhu" a nabídce a poptávce?nechavam to na trhu, ale kdyz to jde snazime se ho "postrcit". Aktualne nabizime e-podpis zdarma na rok starostum.Je mozne stihat ceske autory za clanky na zahranicnich webech? V kterych pripadech?je to mozne pokud s prislusnou zemi existuje dohoda. Osobne jsem ale pro maximalni svobodu. At si kazdy rika a pise co chce.Co rikate vulgaritam, urazkam, pomluvam, obscenostem a anonymite internetovych diskusi, kterou jsou vetsinou pod urovni - zejmena extremisticke - csaf.cz, fsa.anarchismus.org?To je zivot.Dobry den, proč se Vám za celé roky co jste ve vlade nepodarilo výrazně snížit cenu za pripojeni na internet?Porotze ji neurcuji! Tu urcuje konkurenci soutez na trhu nikoliv ministr. Za dva roky co jsem ministrem informatiky sevyrazne rozsirila nabidka a vyber pripojeni, klesly ceny atd. Muj vliv na to je ale omezeny. Mym ukolem je vytvaret rovne konkurencni prostredi, nebranit rozjezdu novych technologii (CDMA) nikoliv narizovat co, kdo a za kolik ma nabizet.Angazoval jste se v pripadu Romky Bihariove, kterou shodili neonaciste do reky ve Vrchlabi roku 1998, jak se na tento pripad divate ted a co si myslite o tehdejsi uloze kontroverzniho st. zastupce JUDr. Antla?Nic moc dobreho.Jak se divate na silici pozice extremistu - komunistu - EP, snemovna, kraje, obce?Je to reakce na neduveru k tradicnim parlamentnim demokratickym stranam.Dobrý de, jak so myslíte, že se vyvine spor ČTc a alternativních operátorů o nové programy ČTc poskytující bezplatné volání o víkendech. Proč nejsou podmínky nastaveny natolik transparentně, aby bylo zcela jasné, co si dominantní operátor může dovolit, a co ne? Není na druhou stranu ČTc vůši alternativním operátorů v nevýhodné pozici, když si ani zdaleka nemůže dovolit to, co oni?Mate pravdu ze je to slozite. Anvic je tu rozdilny pohled jednoho sektoroveho regulatora, tedy CTU, a na strane druhe UOHS. Vysledek neumim predpovedet.MPSV provozuje (zdarma) uzemně identifikační registr adres UIR-ADR. V poslední verzy jsou i souřadnice objektů (zázrak) co brání tomu aby u každé budovy byla i informace o katastru?Tak to nevim. Zjistim.Odejdete za dva roky z politiky, vystoupite z US-DEU?Rekl jsem ze pokud US nebude, nebudu prevlekat kabat a vstupovat do jine strany. to plati.Jsem bývalý volič US. Co říkáte na přejmenování ze strany odpůrců, na Uhnie Svobody?Tak moc vtipne to neni... uz jsem na nasi adresu slysel lepsi vtipy.DOBRÝ DEN , počítá se zavedením slevy na NET pro hendicepované lidi ?Např.Držitele průkazky ZTP. Děkuji za odpověď.Slevy maji a budou mit zdravotne postizeni jen na zrizeni a provoz telefonni stanice. Slevy na vlastni pripojeni neexistuji nikde na svete a zakonem je ani neni mozno naridit..Mel jste nekdy s rodici spory kvuli jejich komunisticke minulosti?Spory ne... debaty ano.Kdy už konečně prodáte Telecom, strácí na ceně a za nějaký čas za něj ani těch 50 miliard nedostanete.Snad brzo.. pristi rok doufamDobrý den. Chtěl jsem se zeptat proč vláda chce prodávat Český telecom. Jako podnikatel se přece nebudu zbavovat firmy která mi vydělavá a vydělávat bude určitě dál. Peníze za prodej se vypaří rychlosti blesku. Nějak to logicky nechápu dokážete mi to vysvětlit? Díky PavelProtoze stat neumi takoveto firmy ridit a navic je permanentne v podezreni ze "sve" firme nadrzuje... Proctete si nektere zde zaslane dotazy...Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat, jaké jsou Vaše praktické zkušenosti s Open Source softwarem. Používáte nějaký? Zajímá Vás tato specifická oblast vývoje; Uvažoval jste o jeho prosazování ve státní správě? Jaký máte názor na dominanci jednoho operačního systému (MS Windows) a uzavřeného dokumentového formátu (Word DOC) na úřadech? Můžete svůj osobní názor podpořit relevantními argumenty?Zkousel.. bylo to peklo. Asi nejsem dost chytry a zrucny. Pouzivam MS, ale ve statni sprave si myslim ma existovat volna soutez a kazdy Urad at si s prihlednutim k nakaldum poridi co je pro nej nejvyhodnejsi. Centralni rozhodovani myslim neni v tomto spravne ani jednim smerem. OS u nas ostatne pouziva spousta uradu, zejmena Linuxove aplikace na serverech1) Jak vzpominate na dobu pusobeni v tydeniku Respekt? 2) Angazoval jste se v romske problematice a proti etnicke nenavisti, budete to jeste nekdy opakovat, tyto aktivity? 3) Mrzi Vas lonska Vase afera s MFF K. Vary? 4) Nevadi Vam, ze jste ve vlade s byvalymi komunisty - Skromach, Emmerova... a mozna i spolupracovniky StB- Buzkova, Bures?1/ dobre 2/ ano 3/ Ano 4/ vsichni vladni kolegove maji negativni lustarcni osvedceni. A ja nejsem priznivec kolektivni viny.Dobrý pane ministře. Chtěl bych se Vás zeptat, kdy české zakonádorství umožní mikroplatby po internetu?(Paypal - který je běžný v EU.) Budete se osobně snažit o změnu zákona?Pracujeme na tom a premlouvame CNB, ktera je proti a v minulosti znemoznila zavedeni mikroplateb v CR. Je to ale slozity pravni a bezpecnostni problem. Urcite nikdo nechce aby se udelala uprava, ktera povede k podvodum. mimochodem na tomto take vidite co take dela MICR - kdyby neexistovalo nikdo se touto veci, respektive jednanim s CNB ani nazabyva...Jako další bych se rád zeptal, zda už vám VŠEM" tam nahoře není hodně blbé to neustálé tahání peněz z našich kapes a vy sami si žijete jak "prasata v žitě" A že máte odpovědnost? Tu já mám taky - Mám malo firmičku a chtěl bych si na další olympiádu dát reklamu - zaplatíte mi to taky ze státního jako Telekomu? Neříkejte že on na to má - ano je to monopol, který si zdraží kdykoli chce (tudíž mu to platíme my i když nechceme!), ale já naopak musím s cenou dolů i pod minimum a kolikrát si firmu dotovat z manželčiný výplaty !!!!!Telecom jako firma funguje podle stejneho zakona jako ta vase - neni statni a stat za nej nic neplati.Co říkáte na preference US-DEU (1%). Myslím si, že teď už vaši stranu nezachráni nic. Nemyslíte, že poslední chybou bylo neustálé setrvávání ve vládě za každou cenu? Nechtělo to třeba odejít do opozice a zachovat si tvář?A vy si fakt myslite ze prechod do opozice nam zvysi procenta?Dobry den, chtel jsem se zeptat, zda vite co je certifikacni autorita napr. www.ica.cz a proc nejsou stale implementovane certifikaty na verejnem portalu. Sam s cert. pracuji a nevidim nikde problem, dva roky je asi kratka doba..?Co je certifikacni autorata samozrejme vim, ale nevim co jsou "implementovane certifikaty na PVS". Jestli tim minite volne stahovatelne certifikaty, pak je to v rozporu se zakonem: zaruceny elektronicky podpis vyzaduje kvalifikovany certifikat, nikoliv volne stahnutelny. I.CA je zatim an trhu jen jedna, protoze zatim nema jina autorita zajem o akreditaci. Snad se to brzo zmeni...Dobry den, rada bych se zeptala, jestli mate predstavu jak skutecne postupuje moznost vyuzivani elektronickeho podpisu, napr. v komunikaci s obecnimi urady a pod. (Na matrice s timto zpusobem komunikace nebyly problemy, ale prave na obci neumeli urednice takovoutu zpravu ani otevrit a tim padem pro jistotu ani neodpovedely a zpravu smazaly).Pomalu. Je to zacarovany kruh: e-podpis je relativen drahy a proto je ho malo a dokud je ho malo je drahy. Od 2006 ale uz bude platit novy spravni rad, ktery umozni kompletni uredni rizeni v elektronicke podobe a to yb melo prinuti vsechny urady ke zmene...Pane ministře, Slovensko nás dohání, možná už předehnalo v pokrytí ADSL. Co s tím?Ad predesla odpoved...Dobry den, pane ministre, rad bych se Vas zeptal,co konkretne hodlate udelat pro to aby doslo k masovejsimu rozsireni internetu do domacnosti. Kdyz se dnes podivate na nabidku,je to velka bida. V okolnich statech nabizeji pripojeni nekolikanasobne rychlejsi za stejne ceny jake treba nabizi CT.Polemizuji! U nas je momentalne lepsi a levnejsi nabidka nez ve vesech okolnich statech s vyjimkou Nemecka. (Na Slovensku je ADSl o trochu levnejsi ale neni tam zase CDMA) Podivejte se na srovnavaci studii eEurope+. Je na www.micr.cz. Nicmene presto nejsem spokojen. Moje moznosti jsou ale dane zakonem. Ja neridim Telecom ani zadneho jineho operatora a neurcuji ceny pro koncove uzivatele.Zajímalo by mne, zda-li se budete pane ministře snažit nějakým způsobem bojovat proti softwareovým panetům. A zda-li prosazujete Open Source. Děkuji.Problematiku SW patentu jsme se na MICR zabyvali a peclive sledujeme celou vec i v ramci EU. Jednal jsme o tom i se zastupci OS komunity. Prozatim - pres vsechny problemy - neni v ramci EU rozvoj SW ohrozen. Informace ktere se v teto souvislsoti na webu objevuji jsou vsak bohuzel velmi casto jen malo poucene... o to silnejsi slova vsak nekdy pouzivaji.V Programovém prohlášení vlády ČR se píše, že vláda "připraví Státní strategii vysokorychlostního přístupu k internetu s cílem dosáhnout pro cca 80% obyvatelstva ekonomicky i technicky dostupné připojení". Již dnes je přitom situace taková, že vysokorychlostní připojení přes CDMA od Eurotelu za 1080 Kč měsíčně je územně dostupné pro více než 70% obyvatelstva. Pokud k tomu navíc přičteme další oblasti pokryté ADSL, broadbandem přes kabel či Wi-Fi, pak jsem si jist, že již dnes má územně dostupný vysokorychlostní internet v ceně do 1100 Kč měsíčně oněch 80% obyvatelstva. Chcete prý zajistit, aby si to opravdu 80% lidí mohlo dovolit. Mám obavu, že aby bylo splněno toto kritérium, muselo by být připojení k internetu tak za 200 Kč měsíčně a ještě by vláda musela rozdávat počítače zdarma. Jde mi však o následující: žiji uprostřed České republiky, kde není žádná možnost vysokorychlostního připojení k internetu, byť já bych si rád pořídil ADSL či CDMA i za současných podmínek. Jak na Eurotelu tak na Českém Telecomu mi odmítají sdělit, kdy zde broadband konečně zavedou (bůh ví, zda to zde vůbec zavádět chtějí). Takových lidí jako já je dnes u nás odhadem oněch 20%. Zdá se, že z vládního prohlášení pro nás nevyplývá absolutně žádná naděje, že tu někdy ten broadband budeme mít. Ptám se tedy, zda vláda svůj výše uvedený závazek myslí vážně, a pokud ano, jak to chce vysvětlit nám, tedy cca dvěma milionům obyvatel ČR, kteří jsou tímto silně diskriminováni. PS: Nezdá se vám neuvěřitelně nemorální (ne-li rovnou protiprávní), že v televizi i v novinách neustále běží bombastická reklamní kampaň Českého Telecomu a Eurotelu na jejich vysokorychlostní internet, když tyto služby nemůže spousta lidí využívat? Podle mě mají mít všichni občané nárok na využívání těchto služeb a jedná se o brutální diskriminaci značné skupiny zákazníků.Vladni zavazek zni dostupny broadband pro 80% obyvatel do roku 2006. jde o ty vytvorit pro to podnikatelske prostredi... pravni narok na pripojeni u nas skutecne neni a ani nebude. telekomunikace jsou byznys jako cokoliv jineho.Pane ministre, jak vnimate servilitu a kolaboraci ministerskych uredniku pri zamitnuti licence pro prodej pasivniho radiolokatoru Vera do Islamskych zemi. Budete diplomat nebo se k tomu USA vlezdo_pip postavite celem,byt pouze treba jen jako obcan?Jsem proti a byl jsem proti vyvozu Very do Ciny. A neni na tom nic servilniho: proste si jen myslim ze nemame vyvazet zbrane do zemi, kde mohou ohrozit nase spojence v ramci NATO.Dovedete si představit zrušení ministerstva a převedení dejme tomu pod ministerstvo průmyslu? Byl byste třeba náměstkem. Kolik byste si s sebou vzal lidí?Dovedu si predstavit ledacos, ale zruseni MI CR by byla hloupost. Je to maly a vykonny urad a kdyz pomerite co udelal a kolik to stoji, zmenite nazor. Prevedeni pod jine ministerstvo by zanmenalo zastaveni vetsiny projektu - vcetne toho dalkoveho vyrizovani agend na ktere se tu tolik lidi pta.pocitate s nejakou podporou komunitnich siti ktere poskytuji pristup k internetu ?Ano viz vyse.Pane ministře, za dobu Vašeho působení sleduji vývoj oblasti informatiky velmi pozorně. Je nutné Vám přiznat, že jste spustil Portál veřejné správy a pro laiky to vypadá jako veliký krok, nicméně realita je taková, že jednotlivé systémy veřejné správy spolu stále velmi těžko komunikují, jsou nákladné a nedochází k automatizaci některých úkonů či služeb veřejné správy. Jinými slovy, kdy se konečně Vaše ministerstvo začne zabývat back-officem veřejné správy místo mediálního pózování před poloprázdným portálem?Zabyvame se jim trvale, skoro bych rekl ze nekdy nedelame nic jineho. Uznavam ze to navenek ale neni nekdy videt, ale pokroky jsou. Shanim take dobre lidi, kteri by nam pomohli Frantisku...Dobrý den, mám na Vás 3 otázky: 1. Už víte, co budete po předpokládaném neúspěchu US-DEU ve volbách 2006, dělat? 2. Neuvažujete o opětovném vstupu do ODS? 3. Co Vaše stranave vládní koalici prosadila pravicového? Děkuji za odpovědi.Do ODS se vracet nemuzu protoze jsem tam nikdy nebyl. A co jsme prosadili pravicoveho: doporucuji nekolik rozhovoru ktere vysly s Milosem Zemanem. Pojemnoval to v nich presne.Dobrý den pane ministře, omluvte mojí případnou neinformovanost (poslední dobou máme na Internetu pro všechny hodně práce, není čas sledovat všechno) , ale zajímalo by mě, jestli vaše ministerstvo nabízí nebo uvažuje o nabídce jakési informační (případně právní pomoci) pro jednotlivce nebo i obce, které mají zájem zřídit ve své lokalitě bezdrátovou síť s připojením do Internetu. Předpokládejme, že obec má požadovaný počet zájemců, má lidi, kteří jsou schopni připojení zrealizovat, ale nemá peníze. Moje otázka zní: existují nějaké fondy Evropské Unie, které lze využít pro tento účel? V případě že ano, mohlo by vaše ministerstvo vypracovat jakýsi vzor žádostí pro získání těchto dotací? Předpokládám, že jiné podmínky pro získaní peněz budou pro lokálního providera a jiné pro občanské sdružení. Zdraví SovaJsou to strukturalni fondy EU a jak zpracovat projekt (termin pro letosek ale uz byl) je na nasem webu popsano. Je tam na to prirucka... Jinak v pripravovane Broadband strategii pocitame s moznosti dotaci prave pro komunitni site, tedy pro mista kde se operatorum vysokorychlostni pipojeni nerentuje.Budou někdy dostupné katastrální mapy pro potřeby GIS zdarma?Zdarma neni nic. Budou bezplatne az nekdo (rozpocet?) zaplati jejich bezplatne poskytovani... Zatim je dostavaji bezpaltne obce. To myslim zatim staci. Mimcohodem ve vetsine zemi v EU se za to plati...Bude možné vyřídit elektronicky např. občanku, poplatky za psy atd., tak abych nemusel na úřad vůbec chodit, ale pěkně to zpracoval přes Internet?Bude. O obcanku budete moc elektronicky zadat uz v roce 2006. Ale budete si pro ni pak muset prijit fyzicky. Aby ji poslali postou to bude jeste trvat...Pene ministre, uz vite kolik bitu ma byte? Nechci Vas zkouset, ale vedel byste dneska uz treba kolik ruznych hodnot muze bit a byte nabyvat?No vim uz ze to tisic neni....Dobrý den, pane ministře, usilujete o cenově dostupný internet pro všechny. Můžete mi napsat konkrétní cenu za měsíc, která se Vám jeví jako cenově dostupná?300 Kc . To bych byl stastny. A jen mimochodem: ceny v zemich EU jsou podobne tem nasim, jen tam maji pravda trochu vyssi platy. Ale to plati pro vsechno - vcetne aut, internetu nebo jidla.Dobrý den pane ministře. Chci se jen krátce zeptat - Kdy budu moci jako běžný občan vyřídit každoroční papírování (daně ap.) bez papírů? Za 2 roky, 5 let nebo víc?Dane muzete uz z valne casti vyrizovat ted. DPH, dan z nemovitosti, dan silnicni a nove take dan z prijmu fyzickych osob uz muzete vyridit s elektronickym podpisem primi. Viz. www.portal.gov.cz Dalsi agendy pribyvaji,a le jek jsme psal uz shora - je to beh na dlouhou trat...Dobrý den pane Mlynář, zajímá mě, kdy se bude možné na úřadech idnetifikovat jediným údajem např. R.Č a dalších X věcí (adresa = PSČ, ulice č.p., č.o., místo narození, počet dětí, jméno za svobodna, SPZ, zaměstnavatel, zdravotní pojišťovna, blabla bla, ) si úředník do různých formulářu doplní sám a nebude s tím občana, z jehož daní je placen, obtěžovat. Nedávno se mi narodilo dítě a žádal jsem o stavební povolení a stejné údaje jsem vyplňoval min 14x. Myslím že je nejvyšší čas, technologicky by to neměl být problém, je to tedy v lidech? Děkuji za odpověď. M100% to pujde az za leta - to je beh na dlouhou trat. pristi rok uz pobezi aplikace pro zivnostenske urady. Ty budou prvni kde uz nebude potreba nosit na papire vsechny dokaldy. Zmenit adresu na jednom miste pujde - odhaduji tak - za tri roky. Momentalne delame na zakonu o Vymene dat ve verjne sprave, ktery je nutnou legilastivni podminkou.(ne)vážený pane mini...stře? váš "super" boj za vzdělávání občanů na PC, který je tolik všude vytahován coby velký přínos má opět další "trhlinu". Spojil jsem se s firmou nabízející zapojení do programu a nabídl svou kapacitu 7PC... Jak bylo mé "vystřízlivění" rychlé - musím mít WinXP a MS Office 2003 (mám jen Win98 a OpenOffice), jinak mám smůlu. No myslím, že "já" smůlu nemám, neb já s PC umím, ale holt ti občané... a nebo že by zase nějaký "lobismus" - všichni musí jen na MS ? Ono asi nejde neznalému uživateli vysvětlit, že sice je v "příručce" např.Word, ale že existuje více text. editorů, a že pokud pochopí základ JAK se pracuje s tím nebo oním, pak to již bude OK ...Mate-li na mysli Narodni program pocitacove gramotnosti, ktery MICR financuje, ten je technologicky neutralni... jinak moc nevim o cem mluvite...Dobry den pane ministre, chtel bych se zeptat jaky pokrok se da cekat co se tyce digitalniho pozemniho vysilani. Mam na mysli jak nabidku programu, tak doprovodne sluzby jako EPG a jine sluzby ktere by meli pres tento druh vysilani bezet. Mluvilo se o urcite forme internetu jako pro rezervace a podobne veci. Poradte prosim nejaky oficialni link pro pozemni digitalni vysilani. Hlavne me zajimaji neplacena vysilani, moje karta v pocitaci totiz nepodporuje rozsirujici karty. Za odpoved predem dekuji a doufam, ze v techto on-line chatech budete pokracovat, Petr Hojzak.Pridane sluzby jsou podle mne jeste spise veci budoucnosti. Budeme radi kdyz v dohledne dobe zacne alespon TV digitalni vysilani. Doprovodne sluzby bych odhadl nastoupi az tak za ctyri az pet let. A jake budou? Takove o jake bude poptavka. Zajimave informace myslim najdete v Aktualizaci koncepce zahajeni digitalniho vysilani - je na www.micr.cz