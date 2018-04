Ministr Mlynář navrhul EU snížit DPH za internet

Ministr informatiky Vladimír Mlynář dnes v Radě EU v Bruselu nastolil otázku, zda by nebylo vhodné převést daň z přidané hodnoty placenou z vysokorychlostního internetu z normální do snížené sazby. Podle diplomatů tím vyvolal v sále "šum".

"Otevřel jsem tuto debatu a informoval jsem o zkušenosti země, která se přesunuje ze snížené do základní sazby. Beru to jako začátek dlouhé cesty - budeme toto téma v Evropské unii znovu a znovu zvedat, aby se z odborné roviny ministrů informatiky a telekomunikací dostalo do roviny ministrů financí," řekl Mlynář po zasedání tisku.

Ministr považuje za nesmyslné, aby se EU držela normální sazby (od 15 procent výše) u služby, jejíž rozvoj všemožně prosazuje a považuje za jeden z vektorů ekonomického pokroku i za jedno z hledisek směřování k cílům tzv. lisabonské agendy. Tento program vytyčený v roce 2000 má unii během deseti let dovést do postavení nejproduktivnější ekonomiky světa.

"Pětadvacítka" dnes schválila vznik bezpečnostní agentury pro počítačové sítě (ENISA). Jejím úkolem bude poskytovat poradenské služby státům, jak koordinovat zabezpečování sítí v EU, analyzovat rizika a hrozby, informovat o nich a zkoumat možnosti standardizace. Dokud se státy nedohodnou, ke bude sídlit, bude od ledna 2004 ustavena v Bruselu.

Mlynář její zřízení uvítal jako krok, který bude pro Česko prospěšný. Zástupce ČR zasedne v řídícím výboru agentury; zatím ještě nebyl jmenován. Agentura bude podle Mlynáře provádět něco, co se zatím dělalo v každé zemi zvlášť, navíc obvykle pod patronací bezpečnostních složek. Nyní půjde o mezinárodní spolupráci výlučně na civilní bázi.

Bez výsledku debatovali ministři o termínu přechodu od analogového na digitální televizní vysílání. Mlynář byl proti tomu, aby se stanovovalo nějaké pevné datum; digitální systém si musí podle něj napřed sám "získat prostor", než se stanoví nějaký administrativní termín.

Upozornil také na finanční stránku věci - digitální televize jsou zatím drahé a i přístroje pro převod takového vysílání do analogové podoby stojí kolem stovky eur. I kdyby jejich cena klesala, nemůže Česko jako některé země EU nabídnout státní podporu pro jejich nákup do domácností. "Jsme v této věci spíše konzervativní," uvedl.

Jeho slovenský kolega, ministr dopravy, pošt a telekomunikací Pavol Prokopovič, naopak termín sdělil. Půjde-li vše hladce, chce přejít z analogového vysílání na digitální okolo roku 2015.