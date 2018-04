Ministr Kuba by v radě ČTÚ rád viděl právníka Roberta Pelikána

Robert Pelikán má podle ministra Kuby pomoci z ČTÚ vybudovat moderní regulační úřad, který bude aktivně určovat podmínky na trhu mobilního volání tak, aby více vyhovovaly zákazníkům. "Ceny telekomunikačních služeb, které dopadají především na české domácnosti, živnostníky a menší firmy, patří mezi nejvyšší v Evropě. A Češi za ně nedostávají adekvátní protihodnotu," uvedl Kuba.

Zároveň uvedl, že do rady hledal člověka s právním vzděláním a nechtěl pokračovat v předchozí praxi, kdy úřad mohl sloužit jako "politická trafika". Pelikán, který se specializuje na soutěžní právo, má nahradit bývalého poslance Zdeňka Švrčka (ODS). Tomu vypršel pětiletý mandát letos v červenci.

Pelikán, který přednáší na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a pracoval v mezinárodní advokátní kanceláři Linklaters, má podle Kuby pomoci z ČTÚ vybudovat moderní regulační úřad. Kandidát na pátého člena rady Českého telekomunikačního úřadu se již nechal slyšet, že bude vhodné se na ČTÚ podívat, zda jinak kvalitní zákony, podle kterých se řídí, také úřad správně a odvážně praktikuje.

ČTÚ v současnosti provádí analýzu trhu mobilního volání a pokud podle Kuby zjistí, že trh není dostatečně konkurenční, může uložit operátorům nápravná opatření. Vedle toho analyzuje smluvní podmínky operátorů a chystá aukci kmitočtů pro rychlé mobilní sítě, které by mohly přivést na trh nového hráče.

"To, že bude rada ČTÚ kompletní, je pro úřad velmi dobrá zpráva," komentoval navržení Pelikána mluvčí ČTÚ František Malina. Již letos v březnu jmenoval ministr Kuba do rady ČTÚ novináře Ondřeje Malého. Jejím předsedou je do příštího roku bývalý poradce vedení Českého Telecomu Pavel Dvořák, dalšími členy jsou bývalá náměstkyně ministrů financí a spravedlnosti Jana Fürstová a exministr dopravy Milan Šimonovský.

Podle ministra Kuby je předčasné spekulovat, zda je Robert Pelikán případným kandidátem na nového předsedu rady úřadu v příštím roce. Ministerstvo v současnosti dokončuje aktualizaci státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko, která má stanovit priority ČR do roku 2020.