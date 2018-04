Ministerstvo vydalo další materiály pro UMTS licence

Traduje se, že žádný český telekomunikační tendr netrvá pod rok - jak GSM licence, tak například poslední licence o 26Ghz PMP pásmo dávají tomuto rčení za pravdu. ČTÚ a ministestvo dopravy a spojů má jednu z dalších příležitostí vylepšit si reputaci: tendr o UMTS licence je zatím v plenkách, ale i tam se již rýsují první skluzy ve vyhodnocování připomínek.

V pondělí nicméně ministerstvo vydalo vyhodnocení připomínek k UMTS tendru a jsou tu tedy další oficiální podklady, z nichž lze vycházet při přemýšlení, co se stane se sítěmi třetí generace v České republice.

Vyhodnocení připomínek samotné ministerstvo shrnulo do těchto základních bodů, rozvedených v dokumentu více podrobně pro případné zájemce:

Udělit tři celoplošné licence stávajícím provozovatelům GSM (každému 2x10 až 15 MHz + 5 MHz podle stavu uvolnění pásma). Ceny za licence na poskytování služeb UMTS a budování příslušné infrastruktury stanovit na úrovni administrativních nákladů spojených s vydáním licence zvýšené o finanční částku, kterou určí, v závislosti na prioritách, vláda ČR. Stanovit v licencích závazné podmínky a časové limity, za kterých budou poskytovány širokopásmové služby včetně podmínky částečného pokrytí obyvatel ČR a poskytování těchto služeb do určitého časového limitu. Cenové podmínky a podmínky pro národní roaming nebudou stanoveny.

V případě, že stávající GSM provozovatelé nepřijmou stanovené podmínky, hodlá ministerstvo vyhlásit výběrové řízení.

Ony tři body jasně říkají, že žádný tendr o UMTS licence s největší pravděpodobností nebude - ministerstvo licence přidělí třem stávajícím operátorům, kteří o ně ostatně již projevili zájem. Původně zvažovaná varianta udělení čtyř licencí a tedy vpuštění čtvrtého operátora na český trh, zatím padla.

Nic však není definitivně rozhodnuto - materiál bude nyní projednávat vláda a podle některých informací by se jí mohla zalíbit i varianta získání dalších peněz do státní poklady aukcí na čtvrtou licenci. Ale nepředbíhejme, oficiální a tedy i podstatné je zatím to, co publikovalo samo ministerstvo dopravy a spojů.