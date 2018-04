Ministerstvo dopravy a spojů: diskuze o univerzální službě

K diskusi o právní úpravě takzvané univerzální služby vyzvalo ministerstvo dopravy a spojů (MDS). Zájemci mohou své připomínky podávat do konce letošního roku. "Odbor telekomunikací MDS zatím obdržel dvě reakce," uvedla na dotaz ČIA tisková mluvčí ministerstva Ludmila Roubcová. Novinkou má být mimo jiné ukládání povinnosti poskytovat

univerzální službu formou podobnou výběrovému řízení.

Podle představ ministerstva bude oproti současné právní úpravě nutné zpřesnit povinnosti poskytovatele univerzální služby. Jako pružnější se jeví úprava charakteristiky jednotlivých povinností formou nařízení vlády, nikoliv tedy přímo v zákoně. Současný telekomunikační zákon definuje univerzální službu jako minimální soubor služeb, které jsou dostupné ve

stanovené kvalitě všem uživatelům na celém území státu za dostupnou cenu.

Nový zákon musí také lépe definovat současný pojem "prokazatelná ztráta z poskytování univerzální služby". Ministerstvo konstatuje, že financování služby a výpočet čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat tuto službu je zřejmě nejzávažnější problematikou celé záležitosti, zejména pak v kandidátských státech EU. Nepřiměřený způsob stanovení povinností totiž může vést k jejich nedodržování. Regulační úřad musí brát ohled také na

výnosy a všechny další tržní výhody poskytování univerzální služby, tedy nejen na náklady a negativní důsledky této povinnosti.

Do nové úpravy je třeba doplnit i přesný obsah pojmu "dostupnost univerzální služby". Ve zřejmém rozporu je podle MDS současné ustanovení zákona o telekomunikacích, které prakticky znemožňuje stanovení speciálních tarifů pro spotřebitele s nízkými příjmy nebo se zvláštními sociálními potřebami. Nesystémové je také současné stanovení tarifů v rámci

univerzální služby zvlášť pro podnikové zákazníky a zvlášť pro domácnosti. "V rámci univerzální služby by měl být stanoven jeden obecný tarif pro všechny koncové uživatele, případně další tarify pro zdravotně postižené a uživatele s nízkými příjmy či zvláštními sociálními potřebami. Ostatní cenové balíčky by měly být regulovány mimo univerzální službu podle obecných cenových předpisů, pokud regulace bude nutná," uvádí se v

materiálu MDS.

Regulační úřad má nově sledovat vztah mezi příjmy obyvatelstva a dostupností univerzální služby. Do budoucna musí zákon zamezit i diskriminaci zákazníků univerzální služby, využívajících cenové programy pro málo hovořící účastníky (tj. současný program Home Mini Českého Telecomu). I tito zákazníci mají mít možnost využívat služeb konkurence

dominantního operátora.

Výstupy z diskuse budou použity při tvorbě zcela nového zákona o elektronických komunikacích, jehož příprava přejde na přelomu roku z MDS na nově vzniklé ministerstvo informatiky. Jeho šéf Vladimír Mlynář plánuje zákon připravit do konce roku 2003 v souladu s normami Evropské unie. Po lepší definici univerzální služby volají i konkurenti Českého Telecomu, kterým se současný způsob použitý Českým telekomunikačním úřadem pro

příspěvek na univerzální službu nejevil transparentní.