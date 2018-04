Minimum prostředků a maximum výrazu (rozhovor s designérem Alcatelu Vincentem Créance)

Hovořili jsme s ním u příležitosti jeho návštěvy Prahy, workhopu „Vývoj telefonů jako součást životního stylu“ a představení Alcatelu One Touch 735.

Multimediální prezentaci Alcatelu nazvanou Filosofie designu si můžete prohlédnout na této stránce.

Jak v Alcatelu probíhá vývoj telefonu?

Dnešní trh mobilních telefonů je charakteristický krátkým životním cyklem mobilních telefonů, které jsou obměňovány každý čtvrtrok nebo půlrok. Například teď, kdy vrcholí příprava na vánoční trh, pracujeme na čtyřech generacích mobilních telefonů. Zajímavé také je, že doba vývoje telefonu je podstatně delší než doba, po kterou je k dostání na trhu.

Impuls k navržení nového telefonu může vyjít buďto od obchodníků, nebo od designérů. Obchodníci zjistí, že určitá socio-profesní skupina nebo jiný segment zákazníků potřebuje nový telefon, jaké má mít vlastnosti a jak má vypadat. Proto provádíme velké množství průzkumů mínění a preferencí. Nás designéry zase napadne, že bychom mohli navrhnout určitý telefon, tak sedneme ke stolu, vezmeme tužku a čistý papír a telefon si začínáme vymýšlet. To je ta magická část tvorby, kdy se neexistující telefon objeví najednou na papíře. Obchodníci a designéři úzce spolupracují a korigují výslednou podobu. Jeho podoba se během této spolupráce poměrně zásadně mění – proto ty pěkné nákresy telefonu, které znáte, kreslíme až poté, co je telefon vytvořený.

Designér je při své práci limitován mnoha požadavky a musí najít kompromis. S čím bojujete při navrhování nových mobilních telefonů nejčastěji?

Technologie, na které je mobilní telefon založen, je universální a všude stejná. Na druhou stranu se liší lokální kultura a styl používání telefonu. Tento rozpor jsme vyřešili tak, že mobilní telefony navrhuje mezinárodní tým designérů, kde jsou designéři z Německa, Anglie, Itálie a Spojených států. Podařilo se nám tak „otevřít okno“ a můžeme se tak lépe přizpůsobit lokální kultuře daného regionu. My ve Francii ovšem máme poslední slovo.

S čím musíme počítat dále? Mobilní telefon je prodloužením našeho těla, je to velmi osobní předmět, který nás representuje navenek. Mobil je ale zároveň poměrně nákladná komodita, co se týče výrobních nákladů a investice. Jak tedy vytvořit telefon, který bude osobitý a osloví každého z nás, a zároveň se bude vyrábět v miliónových počtech, aby se pokryly investice? To je zřejmě zásadní dilema, které musíme každodenně řešit.

Jak bude podle vás vypadat mobilní telefon budoucnosti?

Trend zmenšování už podle mého názoru dospěl ke svému konci: aby byl telefon vůbec použitelný, musí mít určitou minimální velikost. Zajímavou koncepcí je véčko: mezi jeho výhody patří veliká klávesnice i displej, na druhou stranu je větší, méně osobní a také dražší. Domnívám se, že klasická koncepce a véčka a vysouvací telefony budou vedle sebe koexistovat a vyvíjet se, nebudou se navzájem vytlačovat z trhu.

My se snažíme odhalovat, jaká bude budoucnost. Před dvěma lety jsme např. začali přemýšlet nad telefonem zabudovaným do oblečení. V zásadě se snažíme odhalit trendy ve stylu a ve funkčnosti. Jednou z možných cest je „jeden produkt pro všechno“.

Jak tendence definujeme? Snažíme se získat co nejvíce dat, proto spolupracujeme se školami a každý rok získáme okolo dvaceti futuristických projektů, jako je zmíněný telefon zabudovaný v oblečení. Tyto projekty pak studujeme a odhalováním jejich společných znaků určujeme hlavní trendy budoucího vývoje mobilních technologií.

Podle jakých kritérií tvoříte telefon? Je pro vás důležitější funkčnost, nebo styl (jako např. u módních telefonů Xelibri)?

Mým heslem je „jednoduché ovládání“. Nechci tvořit telefony pro elitu, ale pro obyčejné lidi, kteří by si jej měli během pár minut osvojit. Snažím se, aby byl design co nejjednodušší a co nejčistší. V tom mi je velkou inspirací africké umění, které s minimem prostředků vyjádří hrozně moc. Klávesnici chci co nejlépe použitelnou, s velkými tlačítky, která jsou od sebe dostatečně vzdálena, aby se snadno mačkala.

V týmu designérů tvoří větší část „ergonomové“, kteří se zabývají vývojem menu a logikou ovládání. Dnes mají telefony méně tlačítek než dříve, a přesto nabízejí více možností.

Dále se snažíme do telefonů vložit co nejvíce funkcí. Sám na sobě jsem zjistil, že mobilní telefon změnil moje chování. Dříve jsem jej používal jen jako komunikační nástroj. Teď, když nabízí možnosti jako psaní MMS a další zábavné funkce, tak mě telefon ponouká, je daleko zábavnější a já se občas přistihnu, jak posílám MMS kolegovi ve stejné místnosti. Je pravda, že lidé stále využívají jen základní funkce telefonu, ale stále víc se učí pracovat i s pokročilými funkcemi.



Vidíte nějaký rozdíl mezi přístupem zákazníků v Asii a Evropě?

Asijské trhy (hlavně Čínu, Indii) a latinsko-americké považujeme za velmi perspektivní. Zatímco v Evropě je penetrace okolo 70 %, v těchto částech světa jsou ještě mobilní telefony teprve na počátku svého rozšíření.

Je to vidět v Asii, kde mají lidé radost z užívání mobilů, chtějí, aby blikaly, svítily, hrály a byly hodně vidět. V Evropě naproti tomu lidé mají k technologiím nedůvěru, přece jen s nimi žijí dlouho a vyžadují diskrétnost a nenápadnost.

Tomuto regionálnímu rozdílu se přizpůsobujeme i my v Alcatelu: jednak barvou mobilů, které jsou jiné pro Evropu a Asii, a taky speciálními typy pro Asii.