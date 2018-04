Miniaturní porno děsí rodiče, ale vydělává milióny

Skoro milion odkazů najde vyhledávač Google při zadání slovního spojení "Mobile porn". Nelze tak pochybovat o tom, že lechtivé obrázky zahájily na naše telefony tvrdou ofenzívu. Kromě rozmanitých tapet, MMS a WAP stránek, už jsou k vidění i streamovaná videa nebo dokonce živé přenosy. Pornografický průmysl se nových příležitostí zkrátka nebojí a podíváme-li se do historie, tak zjistíme, že právě porno stálo často v čele technického pokroku. Nevyláme si na mobilech zuby?

"Malá část klientů už bezesporu přešla z internetu na mobil," říká na toto téma Hana

Bílá ze společnosti MP Media. Zároveň však dodává, že mobilní telefony stávajícím médiím v této oblasti příliš nekonkurují: "V konečném důsledku se všechna media doplňují a každé z nich si najde svou cílovou skupinu uživatelů."

Mobily mají podpůrnou roli

Najdou se i případy, kdy mají mobily dokonce podpůrnou roli. Například uživatelé, kteří konzumují porno na webu, dávají přednost platbám pomocí různě zpoplatněných Premium SMS, protože jsou jednoduché a hlavně anonymní. Podle Hany Bílé jsou nyní největším tahákem různé seznamky. "Čím více je produkt z kategorie hardcore a amatér, tím více je žádaný. Potvrzují to naše zkušenosti ze sedmi evropských zemí," dodává.

Ještě před několika lety byla představa lechtivého obrázku na mobilním telefonu spíše legrační. Černobílé displeje nedávaly velký manévrovací prostor pro zobrazení ladných křivek a ani způsobů, jak snímek do mobilu dostat, nebylo zrovna mnoho. Se zobrazovacími schopnostmi telefonů a rychlými daty ovšem roste i zájem uživatelů o mobilní erotiku.

Zájem roste s rozlišením mobilů

Tento trend potvrzuje i Petr Šindler z Oskara: "Poptávka po tomto typu služeb roste kontinuálně a velmi úzce souvisí se zvyšujícím se množstvím mobilních telefonů s barevným displejem a rostoucí kvalitou jejich rozlišení." Celkový objem mobilního porno průmyslu je tak na letošní rok odhadován na miliardu dolarů. Loni se pro srovnání jednalo zhruba o 400 milionů dolarů.

Displeje mobilních telefonů ale představují pro poskytovatele mobilní erotiky největší problém i dnes. Není pochyb, že uživatelská zkušenost je do značné míry jeho velikostí degradována. I v samotné zprávě Strategy Analytics se říká, že mobilní průmysl zatím zůstává malým trhem kvůli dostupnosti "prvotřídních zážitků" na normálním internetu a ze stejného důvodu se mobilní pornografie nepromění ve vytouženou "killer application" ani v budoucnosti. Zástupce největšího světového výrobce filmů pro dospělé Vivid Entertainment Group ovšem ve svém rozhovoru pro Forbes uvedl, že mobilní porno by mohlo během pěti let generovat třetinu jejich zisku.

Největším problémem jsou rozdílné telefony

Je ovšem jasné, že velikostí displeje se mobily počítačům ani televizi nikdy nevyrovnají. Poskytovatelé to samozřejmě vědí a více je trápí diametrální rozdíly mezi displeji různých telefonů, které se dnes u uživatelů najdou. Na současném trhu totiž koexistují zařízení s černobílým několikařádkovým displejem spolu s hypermoderními kapesními počítači. Hana Bílá na toto téma říká: "Setkáváme se s velkou nekompatibilitou mezi jednotlivými výrobci i druhy telefonů. Proto není možné doručit veškerý obsah na všechny modely a uvádí se, že doručitelnost obsahu na mobilní zařízení se pohybuje v průměru okolo 96 %."

Zájem na podpoře služeb tohoto druhu nemají jen samotná vydavatelství. Také operátoři si rádi přihřejí svoji polívčičku a na jejich portálech erotika kvete. Kromě tučných provizí jim tento obsah pomáhá také navyšovat datové přenosy, na které kladou stále větší důraz. "Množství stahovaného obsahu s erotickou tématikou směle konkuruje stahování služeb zpravodajského a informačního obsahu," říká na toto téma Petr Šindler z Oskara.

Operátoři budou čelit špatné publicitě

Právě operátoři mohou v budoucnu kvůli pornografickému obsahu čelit negativní publicitě. Uživatelé mají telefony a na nich dostupné služby mnohem víc spojené s operátorem než v případě počítačů a internetu. Povaha těchto médií je ovšem v tomto případě z právního hlediska stejná. "Mobilní operátor, který v rámci svých vlastních služeb zpřístupní jakýsi rozcestník, je ve stejném právním postavení jako provozovatel katalogu na internetu (Seznam, Quick, Atlas apod.). Provozovatel takového katalogu za obsah stránek neodpovídá," komentuje případ právnička Dagmar Hartmanová.

Rodič, který najde na mobilu svého syna tvrdé porno, ale bude na celou situaci nahlížet nejspíš trochu jinak. Světová jednička Vodafone se proto pokusila minulé léto nasadit síťové řešení, které by dětem v přístupu k závadným stránkám zabránilo. Vodafone se ovšem setkal s mnoha komplikacemi. Nejdříve začal filtr blokovat zpravodajství SkyNews, pak e-mailové účty Blackberry a některé herní servery.

V březnu letošního roku pak spustil Vodafone v Holandsku službu Vodafone Access Control, která umožňuje rodičům zablokovat přístup k některému obsahu z portálu Vodafone Live!. Před několika dny australský regulátor Australian Broadcasting Authority dokonce zakázal poskytování některých materiálů přes mobilní telefony. Telefony s internetovým prohlížečem ale regulátor postihnout nedokáže, a tak puritánským rodičům nezbývá než deaktivovat WAP i internet na SIM kartách svých ratolestí.

Největší výhodou je intimita

Díky nástupu nových technologií, lepších mobilů a klesajícím cenám se stává mobilní obsah pro uživatele čím dál dostupnější. Pro úspěch mobilní erotiky bude klíčová právě přenositelnost a intimita tohoto média. Hana Bílá ještě upozorňuje na fakt, že erotika je formou zábavy: "Poslat někomu z recese na mobil nahou holku nebo chlapa je už dnes velmi snadné."