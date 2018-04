Miniaturní PDA s GPS a dojmy z nejlevnějšího VGA PocketPC

pondělí

Vylepšené volání z PDA zdarma a WinXP na palmu

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. Program iSpin je launcher vzhledem připomínající nejvíce asi Windows XP. Resco Locker umožňuje uzamknutí aplikace v paměti, Skype zase vydal v minulém týdnu finální verzi programu pro volání zdarma.

úterý

Tungsten T3 – bestseller (zkušenosti z užívání)

Přinášíme vám další článek o dlouhodobých zkušenostech s kapesním počítačem. Palm Tungsten T|3 byl mezi PDA na platformě PalmOS další malou revolucí. I dnes má ale co nabídnout a jeho nedostatků není ani zdaleka tolik, abychom jej měli ignorovat.

Pocket Loox N100 - PDA s navigací o velikosti iPodu Nano?

Nejen mezi PDA, ale i v oblasti multimediálních přehrávačů by mohl pořádně zamíchat kartami Fujitsu-Siemens. Dočkáme se zařízení se 4GB pamětí, Windows Mobile 5.0, GPS a váhou 70 gramů? Nebylo by to vůbec špatné!

středa

Acer n310 - dojmy z nejlevnějšího VGA kapesního počítače

Acer se svými PDA řady n300 způsobil malou revoluci. Model n310 je prodáván za cenu kolem 9 tisíc i s daní, což bylo v oblasti VGA zařízení doposud věcí nevídanou. Jaké jsou naše dojmy z tohoto malého a lehkého PDA?

čtvrtek

Rubikova kostka pro vetřelce a parádní hodiny zcela zdarma

Přinášíme vám další přehled programů pro Symbian. Aplikace ScreenSnapS60 zachytí obsah displeje. XXL ScreenSaver je výborným freeware šetřičem obrazovky, TOPGUN Navy Strike akční arkádou, Symantec Mobile Security zase bezpečnostní balík pro váš telefon.

pátek

Spb AirIslands - strategie, která způsobuje závislost (recenze)

Chcete se stát pánem ostrova a vybudovat si od základů svoji vesnici? Ve hře Spb AirIslands tak můžete učinit. A pokud vás omrzí hrát si na boha, můžete se odreagovat u některé ze tří miniher, které jsou součástí této povedené strategie, která je obzvláště na VGA kapesních počítačích opravdovou pastvou pro oči.

MDA Vario - co je malé, to je chytré (recenze)

MDA Vario ve svém těle ukrývá plnohodnotnou klávesnici, nejnovější operační systém Windows Mobile 5, Bluetooth i WiFi. Hodit se bude především takovým uživatelům, kteří hodně píší v terénu a přitom od svého zařízení čekají rozumné rozměry.