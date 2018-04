Nejmenší mobily na světě vypadají jako klíče od auta. A nejsou drahé

Mobily v podobě klíčů od luxusních aut jsou tak malé, že dělají starosti i britské vězeňské službě. Ta se obává, že jdou lehce propašovat do věznic. Kromě fotoaparátu nepostrádají nic důležitého a jejich cena se pohybuje okolo 1 500 korun.

Kolibří mobily v designu klíčů od vozů Audi, BMW a Porsche jsou kromě klasické koncepce k dostání také ve "véčkovém" provedení. Součástí každého balení je kromě samotného přístroje také nabíječka, USB kabel, sluchátka, dvojice 500mAh baterií a karabina.

Při použití miniaturního mobilu není nutné stříhat SIM kartu do menších rozměrů, do slotu pod baterii se totiž vkládá SIM standardního rozměru. Ve spodní části telefonu se pak u všech provedení nachází MicroUSB konektor, do kterého lze vedle nabíječky zapojit také sluchátka.

Displej miniaturních telefonů je typu OLED a má úhlopříčku 1,1 palce s rozlišením 240 × 400 pixelů. Hmotnost telefonu je 34 gramů a na jedno nabití vydrží v pohotovostním režimu až 120 hodin. Maximální délka hovoru je podle výrobce 180 minut.

Miniaturní mobily nám do redakce zapůjčil internetový obchod Car69.cz.