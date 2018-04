Miniaturní laptop Eee PC udeřil na taiwanský trh

Notebook Eee (Easy to learn, Easy to work, Easy to play) je velmi očekávaným přístrojem, jehož největším lákadlem je bezpochyby předpokládaná cena. Sám Jonney Shih, předseda představenstva společnosti, předpokládá, že Eee PC katapultuje obchod s notebooky do nových výšek – Eee PC bude pro miliony uživatelů ztělesněním finančně dostupného zařízení, funkční výbava přitom nebude ochuzena o nic podstatného.





První majitelé, kteří se budou moci těšit z tohoto elegantního notebooku, budou obyvatelé Taiwanu. Na tamní trhy totiž Eee PC vstoupil v minulých dnech. Lze předpokládat, že prvních 10 000 kusů najde své majitele velmi rychle. Shih narození Eee PC dále prezentuje jako pýchu Taiwanu a důkaz, že asijští výrobci jsou nejen producenti levných výrobku, ale dokáží i zcela ovládnout trh.





Společnost chce nyní velkou měrou expandovat na brazilské a vietnamské trhy, což bude úkol pro nově sestavený dvacetičlenný tým. Shih však jedním dechem mluví o správném načasování této akce – důležité bude sledovat kroky největšího konkurenta, koncern Compal Electronics, který plánuje zřídit ve Vietnamu velké výrobní centrum. Asustek s tímto krokem ještě vyčká.



Eee PC – na Taiwanu již dnes, ostatní si chvíli počkají

Eee PC bude k dispozici v několika variantách, které se budou lišit funkční výbavou a samozřejmě i nastavenou cenou. Již minulý týden však Asus avizoval, že původně plánovanou cenu 199 amerických dolarů za základní verzi se zřejmě nepodaří pro koncového uživatele dodržet. Tato cena bude platná pouze v případě vysokoobjemových kontraktů. Tuto nemilou zprávu světu oznámil Jonathan Tang, prezident prodeje a marketingu. V USA by měl být prodej zahájen koncem měsíce, nenasytný čínský trh by se pak měl dočkat ještě před koncem roku. Američané budou tedy po obyvatelích Taiwanu první uživatelé, kteří si tento stylový notebook budou moci zakoupit.

Eee PC při hmotnosti necelých 900 gramů nabídne širokoúhlý 7“ displej s rozlišením 800 x 480 obrazových bodů a standardně poběží na OS Linux. Komu tento systém příliš nevoní, ten bude moci sáhnout třeba po OS Windows XP, který procesor Intel Celeron M spolu s až 1 GB DDR2 paměti spolehlivě obslouží. Data bude možno ukládat na flash paměť velikosti od 2 do 16 GB. Z další výbavy nechybí vestavěný wi-fi přijímač, síťová karta, čtečka paměťových karet nebo webová kamera s rozlišením 0,3 mpx. Více o Eee PC si můžete přečíst zde.