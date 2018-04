Miniaturní GPS - Další virtuální klávesnice - a další aktuality

Tak malou GPS jste ještě neviděli!

GPS moduly se stěhují do čím dál miniaturnějších zařízení. Společnost SyChip představila nejmenší GPS jednotku na trhu s CF I. rozhraním. Ideální řešení pro naše PDA, alespoň co do velikost určitě!

Další virtuální klávesnice?

Tak tuto "klávesnici" si jednoduše promítnete na psací desku (na jakýkoliv povrch). "Klávesy" mohou mít plnou velikost, (klávesnice je klasická QWERTY) a přitom nezabírají žádné místo. Na CeBITu klávesnici předváděl Siemens Procurement Logistics Services. Virtuální interface ale pochází od Developer VKB Inc. z Izraele a může být integrován třeba do mobilních telefonů, laptopů, handheldů a další myslitelných zařízení.

A jak to vlastně funguje? Jednoduše - miniprojektor kromě promítání klávesnice zároveň snímá pohyby prstů (lze simulovat i myš). Vypadá to docela na bombu, co říkáte?

Palmy m515 s chybou?

Na PalmInfocenter byla včera popsána údajná chyba displeje nového Palmu m515, kdy v některých aplikacích při adjustaci podsvětlení zmizí podsvětlení z dolní části displeje. Tuto chybu způsobují pouze některé aplikace a vypadá to na drobnou chybu v operačním systému. Někteří čtenáři navíc nahlásili, že jim uvedené aplikace tuto chybu nezpůsobují.

Microsoft vydal DirectPlay pro PocketPC

Microsoft oznámil včera dostupnost DirectPlay API pro Pocket PC 2002 - je nyní volně ke stažení pro vývojáře her a dalších aplikací.

Palm: Sežeňte nové uživatele, dostanete "Bucky"

Palm Inc. zavedl nový program - doporučte jeden z nových modelů Palmu (i705, m515, m130) svým kamarádům, členům rodiny či kolegům v práci. Jestli si někdo z nich koupí jeden z modelů, obdržíte od firmy kredity (Palm Bucks), které můžete proměnit podle Palm katalogu v různé užitečné věci. Podrobnosti k programu najdete zde.