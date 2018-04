Miniaturní disk Seagate D.A.V.E. aneb veškerá data vždy s sebou

Kapacity microSDHC karet, které se u chytrých telefonů a komunikátorů dnes používají nejčastěji, docela rychle stoupají. Někomu však ani 8 GB paměťového prostoru nemusí stačit. Takoví by ale teď měli zbystřit, zbrusu nový produkt společnosti Seagate s označením D.A.V.E. (Digital Audio Video Experience) by je totiž mohl zajímat.

Elegantní a skladná krabička s rozměry 65 x 90 x 16 mm a hmotností lehce nad 100 gramů svému majiteli nabídne datové úložiště kapacity až 60 GB. Disk tak pojme třeba 15 000 MP3 skladeb s datovým tokem 128 kbps nebo 126 hodin videa rozlišení 320 x 240 bodů s 30 snímky za sekundu. Fotografové pak na disk uloží takřka 50 000 snímků velikosti 1,2 MB. Již loni pak Seagate představil varianty tohoto disku s menší kapacitou. - více zde





S takovým příslušenstvím v kapse by tak mohl starosti z nedostatku volných GB pustit i ten nejnáročnější uživatel. Komfort snadného přenosu dat oběma směry zajistí wi-fi modul a Bluetooth 2.0. Disk půjde samozřejmě se zařízením propojit i pomocí USB kabelu. Potěší pevná skořápka, která by měla odolat i pádům na tvrdý beton.

Přenosný disk by si měl rozumět s většinou mobilních operačních systémů, předpokládá se tak podpora Windows Mobile, PalmOS i Symbianu. V prodeji budou dvě verze a kromě popisované 60 GB verze bude v nabídce i model s poloviční pamětí. Kdy se však D.A.V.E. dostane do přímého prodeje a jaká bude jeho cena, to jsou zatím otázky, na které nedokážeme odpovědět. Například server Engadget cenu odhaduje na 200 USD (asi 3700 Kč).