Miniaturní Acer c530 s GPS - první dojmy z Windows Mobile kapesního počítače

, aktualizováno

PocketPC kapesní počítač Acer c530 nabízí vše, co by mohl běžný uživatel od PDA vyžadovat. Kromě podpory Wi-Fi a Bluetooth obsahuje i vestavěný GPS přijímač pro navigaci, to vše při miniaturních rozměrech. Jaké jsou naše první dojmy z tohoto zařízení?