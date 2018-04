Mini - TransCanada - závody aut, jak mají být

Firma OmniG Software Inc. má ve většině svých her nádhernou 3D propracovanou grafiku s podporou 12-16 bitů. Jejich slabá stránka je ovladatelnost. Například u válečných letadel 3D Mini-Dogfight jsme ovládali celou hru stylusem, a že to dalo hodně práce si zvyknout. O poznání lepší bylo ovládání u závodních a motocrossových motorek Mini - Sportsbike, kde jsem měl menší problémy se zatáčkami (více v předešlé recenzi). Dnes se ale zaměříme na hru Mini - TransCanada.

Požadavky

Musíte mít Pocket PC s PocketPC 2000/2002 OS. Hra podporuje všechny procesory StrongARM a XScale. Hra po instalaci zabírá 2,7M a potřebuje ještě 6 M ke spuštění.

Nastavení

Jak jsem uvedl v minulé recenzi, firma OmniG Software Inc. má u všech svých her hodně podobné nastavení. U této hry je nastavení naprosto identické (s jednou výjimkou) s nastavením u hry Mini - Sportsbike. Zaměřím se pouze na to, co je odlišné, zbytek nastavení si můžete přečíst v recenzi o hře Mini - Sportsbike.

Cruise Control Preference - pokud překročíte určitou rychlost, již dále nemusíte držet akcelerační pedál.

Máte na výběr: po překročení 50 kilometrů za hodinu, 80 kilometrů za hodinu a nebo si můžete funkci automatického plynu vypnout.





Game

Než se pustíme do závodu, musíme si pojmenovat hráče. Uděláme to tak, že klikneme na nápis vlevo nahoře - change name. Poté si vybereme trať, máme na výběr z 11 tratí s různými prostředími. A nakonec si vybereme auto, můžeme vybírat ze široké škály automobilů od Audi, přes Dodge, až po Mercedes. Dejte next - objeví se před vámi dva blikající nápisy. Warm Up - můžete shlédnout demo, a Race Now! - začít závod.





Ovladatelnost

Hru ovládáte pouze D-padem, jako tomu bylo i u Mini - Sportsbike, ale ovládání je zde něco lepší než u motorek. Ovládání není tak citlivé, ale je o poznání přesnější. Auto pak lépe drží na silnici. Dalším vylepšením v ovládání je, že si po určité rychlosti můžete předdefinovat automatické držení dosažené rychlosti. Tím pádem se auto ovládá lépe, nemusíte totiž držet D-pad v přední poloze a ještě k tomu zatáčet.





Grafika

Grafika exteriérů je stejná jako u Mini Sportsbike. Menší výtku bych měl ke grafice auta. V zatáčkách má hra problémy s vykreslováním auta, bývá trochu rozostřené. Jinak je hra po grafické stránce velmi zdařilá.









Celkový dojem

Hra Mini - TransCanada je nejzdařilejší hrou, kterou firma OmniG Software Inc. zatím vydala. Až na nějaké mouchy je na vysoké grafické úrovni, ovladatelnost také zaznamenala podstatný pokrok. Doufám, že OmniG Software Inc. bude dále pokračovat stejným směrem. A my se budeme těšit na to, jak vydá nějakou další závodní, či jinou pecku.